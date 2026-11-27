https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/turk-disisleri-gurcistanin-ankara-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1110645490.html

Türk Dışişleri kaynakları: Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türk Dışişleri kaynakları: Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Sputnik Türkiye

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Kalandia, Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T17:40+0300

2026-11-27T17:40+0300

2026-11-27T17:47+0300

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türk dışişleri

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Büyükelçi Kalandia Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin tepki iletildi ve çeşitli kanıtlar paylaşıldı.Olayların tüm yönleriyle soruşturulmasının yanı sıra Türk vatandaşlarına yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahalenin sorumluları hakkında gereken hukuki işlemlerin yapılması talep edildi.Ne olmuştu?Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçının 26. dakikasında tribünde olaylar yaşandı. Gürcistan polisi olaylara müdahale ederken, Filistin bayrağı açan taraftarlara maç öncesinde de müdahale edildi. Polis müdahalesinde biber gazı kullanıldı ve taraftarlara şiddet uygulandı.Yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma yaklaşık 40 dakika durdu. Olayların sona ermesinin ardından hakemler ve futbolcular yeniden sahaya çıktı.Futbolcuların 5 dakikalık ısınmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldıGürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/uefa-acikladi-besiktas-hapoel-beer-sheva-maci-icin-sorusturma-karari-1110644340.html

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