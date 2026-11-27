https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/batumda-gozaltina-alinan-16-besiktas-taraftari-serbest-birakildi-1110635872.html
Batum'da gözaltına alınan 16 Beşiktaş taraftarı serbest bırakıldı
Batum'da gözaltına alınan 16 Beşiktaş taraftarı serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçında yaşanan tribün olaylarının ardından gözaltına... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T11:49+0300
2026-11-27T11:49+0300
2026-11-27T11:49+0300
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Batum'da gözaltına alınan 16 Beşiktaş taraftarı serbest bırakıldı
Ayrıntılar geliyor
UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçında yaşanan tribün olaylarının ardından gözaltına alınan 16 siyah-beyazlı taraftar serbest bırakıldı.