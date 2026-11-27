https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/trumpin-51-eyalet-soylemini-desteklemisti-kanada-abd-buyukelcisinin-sinir-disi-edilmesi-icin-290-1110639623.html

Trump'ın '51. eyalet' söylemini desteklemişti: Kanada'da ABD Büyükelçisi için 290 bin imza toplandı

Trump'ın '51. eyalet' söylemini desteklemişti: Kanada'da ABD Büyükelçisi için 290 bin imza toplandı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti olarak nitelendiren açıklamalarını destekleyen ABD'nin Ottawa Büyükelçisi Pete Hoekstra'nın sınır... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T13:37+0300

2026-11-27T13:37+0300

2026-11-27T13:48+0300

dünya

kanada

abd

pete hoekstra

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1b/1110639158_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_9302d8a837456e23e4bd554759fb18e4.jpg

Kanada'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki söylemlerini destekleyen ABD'nin Kanada Büyükelçisi Pete Hoekstra'nın ülkeden sınır dışı edilmesi talebiyle yaklaşık 290 bin kişinin imzaladığı dilekçe parlamentoya sunuldu.Politico'nun haberine göre, Kanadalı milletvekili Elizabeth May, Hoekstra'nın sınır dışı edilmesini talep eden dilekçeyi parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasına iletti.Dilekçenin sunulmasının ardından açıklama yapan May, Hoekstra'yı "Kanada tarihindeki en diplomatik olmayan diplomat" olarak nitelendirdi.May, Kanada hükümetinden ABD Büyükelçisi'nin "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan edilmesini ve diplomatik faaliyet yürütme yetkisinin iptal edilmesini talep etti.Kanada'da Avam Kamarasına sunulan dilekçeler, hükümetin resmi yanıt vermesini gerektiriyor.Hoekstra'nın açıklamaları tepki çekmiştiABD'nin Kanada Büyükelçisi Pete Hoekstra'nın, Trump'ın Kanada'yı "ABD'nin 51. eyaleti" olarak nitelendiren açıklamalarına destek vermesi iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi artırmıştı.Hoekstra, Haziran 2025'te verdiği bir röportajda, Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet olarak anmasını ülkenin egemenliğine yönelik bir tehdit değil, "sevgi ifadesi" olarak değerlendirmişti.Büyükelçinin bu açıklamaları Kanada kamuoyunda tepkiye yol açarken, görevden alınması talebiyle başlatılan imza kampanyasında yaklaşık 290 bin imza toplandı.Ne olmuştu?Kanada-ABD ilişkileri, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti olarak nitelendirmesi, Kanada ürünlerine gümrük vergileri uygulaması ve iki ülke arasında başlayan ticaret savaşı nedeniyle gerildi. Kanada, ABD'nin tarifelerine karşı misilleme yaparken ekonomik bağımlılığını azaltmak amacıyla Çin ve diğer ülkelerle ticari ilişkilerini geliştirmeye yöneldi. Kanada Başbakanı Mark Carney ile Trump arasında ticaret anlaşması için görüşmeler sürse de henüz kapsamlı bir uzlaşma sağlanamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/yeni-zelandada-hukumeti-kurmak-icin-cogunluk-saglanamadi-gozler-7-sandalye-kazanan-partide-1110634228.html

kanada

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanada, abd, pete hoekstra