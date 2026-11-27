https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/trabzonspor-cska-sofyaya-karsi-2-1-kazandi-1110624988.html
Trabzonspor CSKA Sofya’ya karşı 2-1 kazandı
Trabzonspor CSKA Sofya’ya karşı 2-1 kazandı
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya’yı 2-1 mağlup etti. 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T01:06+0300
2026-11-27T01:06+0300
2026-11-27T01:39+0300
spor
uefa
trabzonspor
cska sofya
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya’yı 2-1 yendi. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile 90+3. dakikada Saviolo attı. Konuk takım ise golünü 32. dakikada Cabral'ın kendi kalesine attığı golle elde etti.Trabzonspor 9 puana ulaştıKaradeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta sonunda üçüncü galibiyetini elde ederek 9 puana ulaştı.Bulgaristan deplasmanında galip gelen bordo-mavililer, böylece ilk 8 iddiasını da sürdürdü.Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2, sahasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yenerken Almanya'nın Freiburg takımına evinde 1-0 kaybetmişti.Trabzonspor'un beraberlik golünü atan Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi'nde gol sayısını 3'e yükseltti.Saviolo'dan ilk golTrabzonspor'a galibiyeti getiren golü atan Saviolo ise bordo-mavili takım forması altında UEFA Konferans Ligi'nde ilk golünü attı.Süper Lig'de 2 golü bulunan Saviolo, resmi maçlarda üçüncü golünü kaydetti.
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uefa, trabzonspor, cska sofya
uefa, trabzonspor, cska sofya
Trabzonspor CSKA Sofya’ya karşı 2-1 kazandı
01:06 27.11.2026 (güncellendi: 01:39 27.11.2026)
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya’yı 2-1 mağlup etti.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya’yı 2-1 yendi.
Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile 90+3. dakikada Saviolo attı. Konuk takım ise golünü 32. dakikada Cabral'ın kendi kalesine attığı golle elde etti.
Trabzonspor 9 puana ulaştı
Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta sonunda üçüncü galibiyetini elde ederek 9 puana ulaştı.
Bulgaristan deplasmanında galip gelen bordo-mavililer, böylece ilk 8 iddiasını da sürdürdü.
Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2, sahasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yenerken Almanya'nın Freiburg takımına evinde 1-0 kaybetmişti.
Trabzonspor'un beraberlik golünü atan Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi'nde gol sayısını 3'e yükseltti.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü atan Saviolo ise bordo-mavili takım forması altında UEFA Konferans Ligi'nde ilk golünü attı.
Süper Lig'de 2 golü bulunan Saviolo, resmi maçlarda üçüncü golünü kaydetti.