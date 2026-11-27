https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/trabzonspor-cska-sofyaya-karsi-2-1-kazandi-1110624988.html

Trabzonspor CSKA Sofya’ya karşı 2-1 kazandı

Trabzonspor CSKA Sofya’ya karşı 2-1 kazandı

Sputnik Türkiye

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya’yı 2-1 mağlup etti. 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T01:06+0300

2026-11-27T01:06+0300

2026-11-27T01:39+0300

spor

uefa

trabzonspor

cska sofya

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya’yı 2-1 yendi. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile 90+3. dakikada Saviolo attı. Konuk takım ise golünü 32. dakikada Cabral'ın kendi kalesine attığı golle elde etti.Trabzonspor 9 puana ulaştıKaradeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta sonunda üçüncü galibiyetini elde ederek 9 puana ulaştı.Bulgaristan deplasmanında galip gelen bordo-mavililer, böylece ilk 8 iddiasını da sürdürdü.Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2, sahasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yenerken Almanya'nın Freiburg takımına evinde 1-0 kaybetmişti.Trabzonspor'un beraberlik golünü atan Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi'nde gol sayısını 3'e yükseltti.Saviolo'dan ilk golTrabzonspor'a galibiyeti getiren golü atan Saviolo ise bordo-mavili takım forması altında UEFA Konferans Ligi'nde ilk golünü attı.Süper Lig'de 2 golü bulunan Saviolo, resmi maçlarda üçüncü golünü kaydetti.

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