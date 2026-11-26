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Beşiktaş taraftarına Gürcistan polisinden müdahale: Hapoel Beer Sheva maçı durdu
Beşiktaş taraftarına Gürcistan polisinden müdahale: Hapoel Beer Sheva maçı durdu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı tribünlerde yaşanan gerginlik nedeniyle durduruldu. Gürcistan polisi Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarına müdahale etti... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T21:23+0300
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spor
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Avrupa Ligi'nde Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı tribünlerdeki olaylar nedeniyle 25. dakikada durdu.
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Beşiktaş taraftarına Gürcistan polisinden müdahale: Hapoel Beer Sheva maçı durdu
21:23 26.11.2026 (güncellendi: 21:40 26.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı tribünlerde yaşanan gerginlik nedeniyle durduruldu. Gürcistan polisi Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarına müdahale etti. Hakemler soyunma odasına gitti.
Avrupa Ligi'nde Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı tribünlerdeki olaylar nedeniyle 25. dakikada durdu.