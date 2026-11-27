https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/tilki-selim-lakapli-selim-isik-yakalandi-saunanin-icindeki-gizli-bolumde-bulundu--1110637826.html
'Tilki Selim' lakaplı Selim Işık yakalandı: Saunanın içindeki gizli bölümde bulundu
'Tilki Selim' lakaplı Selim Işık yakalandı: Saunanın içindeki gizli bölümde bulundu
Sputnik Türkiye
Tilki Selim olarak tanınan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selim Işık, saklandığı gizli bölmede yakalandı. 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T12:26+0300
2026-11-27T12:26+0300
2026-11-27T12:26+0300
türki̇ye
mi̇t
i̇çişleri bakanlığı
emniyet genel müdürlüğü (egm)
polis
polis baskını
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Geçmiş yıllarda uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarla gündeme gelen ve 'Tilki Selim' lakabıyla tanınan Selim Işık, saklandığı adreste saunanın içindeki gizli bölmede yakalandı. MİT ve Emniyetten ortak operasyon İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri koordinesinde aranan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.Saunadaki gizli bölmede yakalandıBu kapsamda, "kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan Işık'ın, Üsküdar'daki bir adreste saklandığı tespit edildi.Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Işık, gizlendiği özel bölmede yakalandı.Bakanlığın açıklamasında, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden hiçbir suçlunun sokaklarımızda gezmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, operasyonda görev alan polisler ile ilgili kurumlar ve emeği geçenler tebrik edildi.Kamuoyunda "Tilki Selim" lakabıyla bilinen Işık'ın, geçmiş yıllarda uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarla gündeme geldiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/batumda-gozaltina-alinan-16-besiktas-taraftari-serbest-birakildi-1110635872.html
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mi̇t, i̇çişleri bakanlığı, emniyet genel müdürlüğü (egm), polis, polis baskını
mi̇t, i̇çişleri bakanlığı, emniyet genel müdürlüğü (egm), polis, polis baskını
'Tilki Selim' lakaplı Selim Işık yakalandı: Saunanın içindeki gizli bölümde bulundu
Tilki Selim olarak tanınan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selim Işık, saklandığı gizli bölmede yakalandı.
Geçmiş yıllarda uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarla gündeme gelen ve 'Tilki Selim' lakabıyla tanınan Selim Işık, saklandığı adreste saunanın içindeki gizli bölmede yakalandı.
MİT ve Emniyetten ortak operasyon
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri koordinesinde aranan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Saunadaki gizli bölmede yakalandı
Bu kapsamda, "kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan Işık'ın, Üsküdar'daki bir adreste saklandığı tespit edildi.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Işık, gizlendiği özel bölmede yakalandı.
Bakanlığın açıklamasında, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden hiçbir suçlunun sokaklarımızda gezmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, operasyonda görev alan polisler ile ilgili kurumlar ve emeği geçenler tebrik edildi.
Kamuoyunda "Tilki Selim" lakabıyla bilinen Işık'ın, geçmiş yıllarda uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarla gündeme geldiği öğrenildi.