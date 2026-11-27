https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/tilki-selim-lakapli-selim-isik-yakalandi-saunanin-icindeki-gizli-bolumde-bulundu--1110637826.html

'Tilki Selim' lakaplı Selim Işık yakalandı: Saunanın içindeki gizli bölümde bulundu

'Tilki Selim' lakaplı Selim Işık yakalandı: Saunanın içindeki gizli bölümde bulundu

Sputnik Türkiye

Tilki Selim olarak tanınan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selim Işık, saklandığı gizli bölmede yakalandı. 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T12:26+0300

2026-11-27T12:26+0300

2026-11-27T12:26+0300

türki̇ye

mi̇t

i̇çişleri bakanlığı

emniyet genel müdürlüğü (egm)

polis

polis baskını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1b/1110637411_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6310450d0405fab8be3afff7cd98f73d.png

Geçmiş yıllarda uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarla gündeme gelen ve 'Tilki Selim' lakabıyla tanınan Selim Işık, saklandığı adreste saunanın içindeki gizli bölmede yakalandı. MİT ve Emniyetten ortak operasyon İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri koordinesinde aranan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.Saunadaki gizli bölmede yakalandıBu kapsamda, "kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan Işık'ın, Üsküdar'daki bir adreste saklandığı tespit edildi.Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Işık, gizlendiği özel bölmede yakalandı.Bakanlığın açıklamasında, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden hiçbir suçlunun sokaklarımızda gezmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, operasyonda görev alan polisler ile ilgili kurumlar ve emeği geçenler tebrik edildi.Kamuoyunda "Tilki Selim" lakabıyla bilinen Işık'ın, geçmiş yıllarda uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarla gündeme geldiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/batumda-gozaltina-alinan-16-besiktas-taraftari-serbest-birakildi-1110635872.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mi̇t, i̇çişleri bakanlığı, emniyet genel müdürlüğü (egm), polis, polis baskını