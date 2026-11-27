https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/ticaret-bakani-bolat-putin-ve-erdoganin-ikili-ticareti-100-milyar-dolara-cikarma-hedefine-bagliyiz-1110637209.html

Ticaret Bakanı Bolat: Putin ve Erdoğan'ın ikili ticareti 100 milyar dolara çıkarma hedefine bağlıyız

Ticaret Bakanı Bolat: Putin ve Erdoğan'ın ikili ticareti 100 milyar dolara çıkarma hedefine bağlıyız

Sputnik Türkiye

Rusya ve Türkiye, turizmden enerjiye, tarımdan nükleere uzanan geniş yelpazedeki işbirliği konularını İstanbul'daki Türkiye-Rusya KEK 20. Dönem Toplantısı'nda... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T12:14+0300

2026-11-27T12:14+0300

2026-11-27T12:14+0300

ekonomi̇

türkiye

rusya

aleksandr novak

ömer bolat

i̇stanbul

rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu (kek)

türk-rus karma ekonomik komisyonu

rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu 15. dönem toplantısı

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Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 20. Dönem Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştiriliyor.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'la eş başkanlığını yaptıkları toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk olarak dün Kocaeli Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) 330 milyon dolarlık Türk-Rus ortak yatırımıyla hayata geçirilen TN Maleik Petrokimya Fabrikası’na değindi.Açılışa Novak'ın da katıldığını anımsatan Bolat, bu tesisin Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin yapıcı bir şekilde ilerlediğini gösterdiğini vurguladı.İki ülke arasında yıllık yaklaşık 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunduğunu kaydeden Bolat, "Bu açıdan gerek yatırım ilişkileri gerek turizm, enerji, taşımacılık konularında Türkiye-Rusya ilişkileri büyük önem taşımakta. Her iki liderin karşılıklı ticareti 100 milyar dolara çıkarma hedefine bağlıyız" dedi.Bugün 20. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı ortak bildirisini Novak'la birlikte imzalayacaklarını belirten Bolat, "İnşallah 2027 yılında Türkiye ve Rusya, iki komşu ve dost ülke olarak ve önemli ticaret ortakları olarak, ekonomik ilişkilerimize artan bir ivmeyle devam edeceğiz. Toplantılarımızda aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

türkiye, rusya, aleksandr novak, ömer bolat, i̇stanbul, rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu (kek), türk-rus karma ekonomik komisyonu, rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu 15. dönem toplantısı