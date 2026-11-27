https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/sosyal-medyada-gundem-olan-oto-lastikci-muhurlendi-1110646756.html

Sosyal medyada gündem olan oto lastikçi mühürlendi

Sosyal medyada gündem olan oto lastikçi mühürlendi

Sputnik Türkiye

Şişli'de sosyal medyada “tüketiciyi dolandıran lastikçi” paylaşımlarıyla gündeme gelen oto lastik satış ve servis işletmesi denetlendi. İncelemede iş yerinin... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T18:29+0300

2026-11-27T18:29+0300

2026-11-27T18:29+0300

türki̇ye

lastik

mühür

şişli belediyesi

şişli

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Şişli Belediyesi ekipleri, sosyal medyada “tüketiciyi dolandıran lastikçi” paylaşımlarıyla gündeme gelen oto lastik satış ve servis işletmesine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmesinin ardından işletmenin ruhsatı iptal edildi.Zabıta ekipleri tarafından mühürlenen iş yeri faaliyetten men edildi.Sosyal medyadaki paylaşımların ardından denetim yapıldıŞişli Belediyesi ekipleri, sosyal medyada tüketiciyi yanıltmaya yönelik uygulama yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen işletmede inceleme yaptı.Denetim, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Abdullah Eraslan Sokak'ta bulunan oto lastik satış ve servis işletmesinde gerçekleştirildi.İş yerinin bulunduğu alan 'konut alanı' çıktıBelediye ekiplerinin yaptığı incelemelerde işletmeye ilişkin mevzuata aykırılıklar tespit edildi.İş yerinin bulunduğu alanın imar planında “konut alanı” olarak göründüğü ve bu nedenle oto lastik servisi faaliyeti için uygun olmadığı belirlendi.Araç kamerasındaki kayıtların ardından şikayetçi olduAracının lastiğindeki hasar nedeniyle servise başvuran F.Ü.'den (26), lastik değişimi ve rot balans işlemleri gerekçesiyle 12 bin TL ücret alındı. Bir süre sonra aracındaki sesli kayıt özelliğine sahip kameranın görüntülerini inceleyen F.Ü., servis çalışanlarının söz konusu işlemleri yapmadıklarını ve aracı arızalı gibi göstermeye yönelik konuştuklarını fark ederek emniyete gidip şikayetçi oldu.Şikayet üzerine gözaltına alınan iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö. (20), sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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lastik, mühür, şişli belediyesi, şişli