https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/sosyal-medyada-gundem-olan-oto-lastikci-muhurlendi-1110646756.html
Sosyal medyada gündem olan oto lastikçi mühürlendi
Sosyal medyada gündem olan oto lastikçi mühürlendi
Sputnik Türkiye
Şişli'de sosyal medyada “tüketiciyi dolandıran lastikçi” paylaşımlarıyla gündeme gelen oto lastik satış ve servis işletmesi denetlendi. İncelemede iş yerinin... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T18:29+0300
2026-11-27T18:29+0300
2026-11-27T18:29+0300
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lastik
mühür
şişli belediyesi
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Şişli Belediyesi ekipleri, sosyal medyada “tüketiciyi dolandıran lastikçi” paylaşımlarıyla gündeme gelen oto lastik satış ve servis işletmesine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmesinin ardından işletmenin ruhsatı iptal edildi.Zabıta ekipleri tarafından mühürlenen iş yeri faaliyetten men edildi.Sosyal medyadaki paylaşımların ardından denetim yapıldıŞişli Belediyesi ekipleri, sosyal medyada tüketiciyi yanıltmaya yönelik uygulama yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen işletmede inceleme yaptı.Denetim, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Abdullah Eraslan Sokak'ta bulunan oto lastik satış ve servis işletmesinde gerçekleştirildi.İş yerinin bulunduğu alan 'konut alanı' çıktıBelediye ekiplerinin yaptığı incelemelerde işletmeye ilişkin mevzuata aykırılıklar tespit edildi.İş yerinin bulunduğu alanın imar planında “konut alanı” olarak göründüğü ve bu nedenle oto lastik servisi faaliyeti için uygun olmadığı belirlendi.Araç kamerasındaki kayıtların ardından şikayetçi olduAracının lastiğindeki hasar nedeniyle servise başvuran F.Ü.'den (26), lastik değişimi ve rot balans işlemleri gerekçesiyle 12 bin TL ücret alındı. Bir süre sonra aracındaki sesli kayıt özelliğine sahip kameranın görüntülerini inceleyen F.Ü., servis çalışanlarının söz konusu işlemleri yapmadıklarını ve aracı arızalı gibi göstermeye yönelik konuştuklarını fark ederek emniyete gidip şikayetçi oldu.Şikayet üzerine gözaltına alınan iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö. (20), sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/turk-disisleri-gurcistanin-ankara-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1110645490.html
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lastik, mühür, şişli belediyesi, şişli
lastik, mühür, şişli belediyesi, şişli
Sosyal medyada gündem olan oto lastikçi mühürlendi
Şişli'de sosyal medyada “tüketiciyi dolandıran lastikçi” paylaşımlarıyla gündeme gelen oto lastik satış ve servis işletmesi denetlendi. İncelemede iş yerinin bulunduğu alanın imar planında “konut alanı” olduğu ve oto lastik servisi faaliyetine uygun olmadığı belirlendi. İşletmenin ruhsatı iptal edilerek iş yeri mühürlendi.
Şişli Belediyesi ekipleri, sosyal medyada “tüketiciyi dolandıran lastikçi” paylaşımlarıyla gündeme gelen oto lastik satış ve servis işletmesine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmesinin ardından işletmenin ruhsatı iptal edildi.
Zabıta ekipleri tarafından mühürlenen iş yeri faaliyetten men edildi.
Sosyal medyadaki paylaşımların ardından denetim yapıldı
Şişli Belediyesi ekipleri, sosyal medyada tüketiciyi yanıltmaya yönelik uygulama yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen işletmede inceleme yaptı.
Denetim, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Abdullah Eraslan Sokak'ta bulunan oto lastik satış ve servis işletmesinde gerçekleştirildi.
İş yerinin bulunduğu alan 'konut alanı' çıktı
Belediye ekiplerinin yaptığı incelemelerde işletmeye ilişkin mevzuata aykırılıklar tespit edildi.
İş yerinin bulunduğu alanın imar planında “konut alanı” olarak göründüğü ve bu nedenle oto lastik servisi faaliyeti için uygun olmadığı belirlendi.
Araç kamerasındaki kayıtların ardından şikayetçi oldu
Aracının lastiğindeki hasar nedeniyle servise başvuran F.Ü.'den (26), lastik değişimi ve rot balans işlemleri gerekçesiyle 12 bin TL ücret alındı. Bir süre sonra aracındaki sesli kayıt özelliğine sahip kameranın görüntülerini inceleyen F.Ü., servis çalışanlarının söz konusu işlemleri yapmadıklarını ve aracı arızalı gibi göstermeye yönelik konuştuklarını fark ederek emniyete gidip şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine gözaltına alınan iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö. (20), sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.