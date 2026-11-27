https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/son-dakika-haberleri-kuzey-kibrista-batan-yolcu-gemisi-davasinda-9-supheli-tutuklu-yargilanmak-uzere-cezaevine-1110650452.html

Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisi davasında 9 şüpheli tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi

Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisi davasında 9 şüpheli tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs’ın Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisi davasında yargılanan, aralarında kaptan ve şirket yöneticisinin de bulunduğu... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T20:40+0300

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dünya

kuzey kıbrıs

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Filo Denizciliğe ait FiloJet yolcu gemisinin batması ile ilgili "kasten öldürme" suçlaması ile yargılanan 9 şüpheli Girne Kaza Mahkemesi'ne geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.Şüphelilerin getirilişi sırasında mahkeme dışında toplanan kazazede yakınları, şüphelilerin müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.Mahkeme, 89 günden beri gözaltında tutulan şirket direktörü A.Ö, birinci kaptan M.Ö, ikinci kaptan M.N.S, birinci makinist Z.Ö, ikinci makinist M.G. ile mürettebat S.E, Q.Q, V.H. ve R.İ'nin gözaltı statüsünü 3 aylığına tutukluluğa çevirerek sanıkları cezaevine yolladı.Ne olmuştu?Kuzey Kıbrıs’taki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "FiloJet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.Kazada 27 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılamamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/abd-ordusu-abluka-yasagini-delmeye-calisan-ticari-gemiyi-umman-korfezinde-vurduk-1110649646.html

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