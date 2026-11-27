https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/abd-ordusu-abluka-yasagini-delmeye-calisan-ticari-gemiyi-umman-korfezinde-vurduk-1110649646.html

ABD Ordusu: Abluka yasağını delmeye çalışan ticari gemiyi Umman Körfezi'nde vurduk

ABD Ordusu: Abluka yasağını delmeye çalışan ticari gemiyi Umman Körfezi'nde vurduk

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Bender Abbas Limanı'ndan ayrılan Palau bayraklı ‘Pacific Archer’ adlı gemiyi uyarılara rağmen ABD deniz ablukasını aşmaya çalıştığı gerekçesiyle hava saldırısıyla durdurduğunu açıkladı.

2026-11-27T20:15+0300

2026-11-27T20:15+0300

2026-11-27T20:34+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

umman körfezi

i̇ran

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Bender Abbas Limanı'ndan ayrılan Palau bayraklı ‘Pacific Archer’ adlı gemiyi uyarılara rağmen ABD deniz ablukasını aşmaya çalıştığı gerekçesiyle hava saldırısıyla durdurduğunu açıkladı.ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde bir ticari gemiyi devre dışı bıraktığını duyurdu. CENTCOM'un açıklamasına göre olay 26 Kasım'da, İran'ın Bender Abbas Limanı'ndan ayrılan bir dökme yük gemisinin bölge sularından geçmeye çalışması üzerine yaşandı.CENTCOM, saldırı sonucunda geminin itici sisteminin devre dışı kaldığını ve sivil mürettebatın zarar görmediğini bildirdi.'Ablukaya abluka' çağrısıOlay, Körfez'de gerilimin giderek tırmandığı bir döneme denk geldi. Kuveyt, iki İtalyan'ın hayatını kaybettiği İHA saldırısının ardından bugün İran'ın büyükelçisini bakanlığa çağırdı. İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacı Babayi ise dün yaptığı açıklamada, İran'ın petrol ihracatı durdurulursa bölgedeki diğer ülkelerin ihracatının da engelleneceği tehdidinde bulunarak "ablukaya abluka" çağrısı yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/son-dakika-haberleri-abd-hava-kuvvetleri-hacklendi-ordunun-en-buyuk-veri-platformlarindan-biri-ele-gecirildi-1110647590.html

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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), umman körfezi, i̇ran, haberler