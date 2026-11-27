https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/abd-ordusu-abluka-yasagini-delmeye-calisan-ticari-gemiyi-umman-korfezinde-vurduk-1110649646.html
ABD Ordusu: Abluka yasağını delmeye çalışan ticari gemiyi Umman Körfezi'nde vurduk
ABD Ordusu: Abluka yasağını delmeye çalışan ticari gemiyi Umman Körfezi'nde vurduk
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Bender Abbas Limanı'ndan ayrılan Palau bayraklı ‘Pacific Archer’ adlı gemiyi uyarılara rağmen ABD deniz ablukasını aşmaya çalıştığı gerekçesiyle hava saldırısıyla durdurduğunu açıkladı.
2026-11-27T20:15+0300
2026-11-27T20:15+0300
2026-11-27T20:34+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
umman körfezi
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Bender Abbas Limanı'ndan ayrılan Palau bayraklı ‘Pacific Archer’ adlı gemiyi uyarılara rağmen ABD deniz ablukasını aşmaya çalıştığı gerekçesiyle hava saldırısıyla durdurduğunu açıkladı.ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde bir ticari gemiyi devre dışı bıraktığını duyurdu. CENTCOM'un açıklamasına göre olay 26 Kasım'da, İran'ın Bender Abbas Limanı'ndan ayrılan bir dökme yük gemisinin bölge sularından geçmeye çalışması üzerine yaşandı.CENTCOM, saldırı sonucunda geminin itici sisteminin devre dışı kaldığını ve sivil mürettebatın zarar görmediğini bildirdi.'Ablukaya abluka' çağrısıOlay, Körfez'de gerilimin giderek tırmandığı bir döneme denk geldi. Kuveyt, iki İtalyan'ın hayatını kaybettiği İHA saldırısının ardından bugün İran'ın büyükelçisini bakanlığa çağırdı. İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacı Babayi ise dün yaptığı açıklamada, İran'ın petrol ihracatı durdurulursa bölgedeki diğer ülkelerin ihracatının da engelleneceği tehdidinde bulunarak "ablukaya abluka" çağrısı yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/son-dakika-haberleri-abd-hava-kuvvetleri-hacklendi-ordunun-en-buyuk-veri-platformlarindan-biri-ele-gecirildi-1110647590.html
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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), umman körfezi, i̇ran, haberler
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), umman körfezi, i̇ran, haberler
ABD Ordusu: Abluka yasağını delmeye çalışan ticari gemiyi Umman Körfezi'nde vurduk
20:15 27.11.2026 (güncellendi: 20:34 27.11.2026)
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Bender Abbas Limanı'ndan ayrılan Palau bayraklı ‘Pacific Archer’ adlı gemiyi uyarılara rağmen ABD 'deniz ablukasını' aşmaya çalıştığı gerekçesiyle hava saldırısıyla durdurduğunu açıkladı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Bender Abbas Limanı'ndan ayrılan Palau bayraklı ‘Pacific Archer’ adlı gemiyi uyarılara rağmen ABD deniz ablukasını aşmaya çalıştığı gerekçesiyle hava saldırısıyla durdurduğunu açıkladı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde bir ticari gemiyi devre dışı bıraktığını duyurdu. CENTCOM'un açıklamasına göre olay 26 Kasım'da, İran'ın Bender Abbas Limanı'ndan ayrılan bir dökme yük gemisinin bölge sularından geçmeye çalışması üzerine yaşandı.
Açıklamada, Palau bayraklı M/V Pacific Archer adlı geminin mürettebatının çok sayıda uyarıya rağmen ABD deniz ablukasını aşmaya çalıştığı belirtildi. Bunun üzerine bir ABD askeri uçağı, hassas güdümlü mühimmatla geminin kıç kısmını vurdu.
CENTCOM, saldırı sonucunda geminin itici sisteminin devre dışı kaldığını ve sivil mürettebatın zarar görmediğini bildirdi.
'Ablukaya abluka' çağrısı
Olay, Körfez'de gerilimin giderek tırmandığı bir döneme denk geldi. Kuveyt, iki İtalyan'ın hayatını kaybettiği İHA saldırısının ardından bugün İran'ın büyükelçisini bakanlığa çağırdı.
İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacı Babayi ise dün yaptığı açıklamada, İran'ın petrol ihracatı durdurulursa bölgedeki diğer ülkelerin ihracatının da engelleneceği tehdidinde bulunarak "ablukaya abluka" çağrısı yapmıştı.