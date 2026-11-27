https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/son-dakika-haberleri-altinda-sert-toparlanma-ons-yuzde-3-yukseldi-gram-altin-6-bin-lirayi-asti-1110644927.html

Altında sert toparlanma: Ons yüzde 3 yükseldi, gram altın 6 bin lirayı aştı

Altında sert toparlanma: Ons yüzde 3 yükseldi, gram altın 6 bin lirayı aştı

Sputnik Türkiye

Doların yükselişine ara vermesi ve borsalardaki sakinleşmeyle altın fiyatları cuma günü yaklaşık yüzde 3 değer kazandı. Yükseliş iç piyasaya da yansıdı ve gram altın 6 bin lira sınırını geçti.

2026-11-27T17:09+0300

2026-11-27T17:09+0300

2026-11-27T17:09+0300

ekonomi̇

fed

altın

dolar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/07/1107840840_43:0:1408:768_1920x0_80_0_0_8671c99d4ab91eba108b1516ff97cc67.png

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde güçlü bir yükseliş kaydetti. Reuters'ın haberine göre spot altının onsu, TSİ 15.51 itibarıyla yüzde 2.8 artışla 3.664,97 dolara çıktı. Altın çarşamba günü Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Son yükselişle birlikte haftalık bazda yüzde 4'lük kazanca yöneldi. ABD'de aralık teslimatlı altın vadeli kontratları da yüzde 3.6 yükselerek 3.663,80 dolara ulaştı.Ons fiyatındaki yükseliş yurt içinde gram altını da yukarı taşıdı.Fed beklentisi baskı yaratıyorBu hafta başında son 22 ayın zirvesine çıkan ABD doları yükselişine ara verdi. Zayıflayan dolar, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullananlar için daha ucuz hale getiriyor. ABD'deki tatil nedeniyle işlemlerin sakin seyretmesi de zorlu bir ayı geride bırakmaya hazırlanan borsaların toparlanmasına yardımcı oldu.Öte yandan çarşamba günü açıklanan verilere göre ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte ilk tahminlerden çok daha hızlı büyüdü, enflasyon ise ekimde hızlandı. Bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay ve 2027'nin başında faiz artıracağı beklentilerini güçlendirdi. Yükselen faizler, getiri sağlayan alternatif yatırım araçlarını cazip hale getirdiği için altın üzerinde baskı oluşturuyor.Asya'da fiziki talep arttıAsya'nın kilit piyasalarında fiziki altın talebi bu hafta canlandı. Hindistan'da mücevher ve yatırım amaçlı alımlar arttı. Çin'de ise güçlü bireysel talep yerel primlerin yüksek kalmasını sağladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/altin-fiyatlarinda-sert-dusus-dev-bankadan-2027-tahmini-geldi-fed-ne-yapacak-1110414559.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fed, altın, dolar