https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/son-dakika-haberleri-altinda-sert-toparlanma-ons-yuzde-3-yukseldi-gram-altin-6-bin-lirayi-asti-1110644927.html
Altında sert toparlanma: Ons yüzde 3 yükseldi, gram altın 6 bin lirayı aştı
Altında sert toparlanma: Ons yüzde 3 yükseldi, gram altın 6 bin lirayı aştı
Sputnik Türkiye
Doların yükselişine ara vermesi ve borsalardaki sakinleşmeyle altın fiyatları cuma günü yaklaşık yüzde 3 değer kazandı. Yükseliş iç piyasaya da yansıdı ve gram altın 6 bin lira sınırını geçti.
2026-11-27T17:09+0300
2026-11-27T17:09+0300
2026-11-27T17:09+0300
ekonomi̇
fed
altın
dolar
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Altın fiyatları haftanın son işlem gününde güçlü bir yükseliş kaydetti. Reuters'ın haberine göre spot altının onsu, TSİ 15.51 itibarıyla yüzde 2.8 artışla 3.664,97 dolara çıktı. Altın çarşamba günü Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Son yükselişle birlikte haftalık bazda yüzde 4'lük kazanca yöneldi. ABD'de aralık teslimatlı altın vadeli kontratları da yüzde 3.6 yükselerek 3.663,80 dolara ulaştı.Ons fiyatındaki yükseliş yurt içinde gram altını da yukarı taşıdı.Fed beklentisi baskı yaratıyorBu hafta başında son 22 ayın zirvesine çıkan ABD doları yükselişine ara verdi. Zayıflayan dolar, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullananlar için daha ucuz hale getiriyor. ABD'deki tatil nedeniyle işlemlerin sakin seyretmesi de zorlu bir ayı geride bırakmaya hazırlanan borsaların toparlanmasına yardımcı oldu.Öte yandan çarşamba günü açıklanan verilere göre ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte ilk tahminlerden çok daha hızlı büyüdü, enflasyon ise ekimde hızlandı. Bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay ve 2027'nin başında faiz artıracağı beklentilerini güçlendirdi. Yükselen faizler, getiri sağlayan alternatif yatırım araçlarını cazip hale getirdiği için altın üzerinde baskı oluşturuyor.Asya'da fiziki talep arttıAsya'nın kilit piyasalarında fiziki altın talebi bu hafta canlandı. Hindistan'da mücevher ve yatırım amaçlı alımlar arttı. Çin'de ise güçlü bireysel talep yerel primlerin yüksek kalmasını sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/altin-fiyatlarinda-sert-dusus-dev-bankadan-2027-tahmini-geldi-fed-ne-yapacak-1110414559.html
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fed, altın, dolar
Altında sert toparlanma: Ons yüzde 3 yükseldi, gram altın 6 bin lirayı aştı
Doların yükselişine ara vermesi ve borsalardaki sakinleşmeyle altın fiyatları cuma günü yaklaşık yüzde 3 değer kazandı. Böylece bu hafta görülen bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesinden toparlandı. Yükseliş iç piyasaya da yansıdı ve gram altın 6 bin lira sınırını geçti.
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde güçlü bir yükseliş kaydetti. Reuters'ın haberine göre spot altının onsu, TSİ 15.51 itibarıyla yüzde 2.8 artışla 3.664,97 dolara çıktı. Altın çarşamba günü Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Son yükselişle birlikte haftalık bazda yüzde 4'lük kazanca yöneldi. ABD'de aralık teslimatlı altın vadeli kontratları da yüzde 3.6 yükselerek 3.663,80 dolara ulaştı.
Ons fiyatındaki yükseliş yurt içinde gram altını da yukarı taşıdı.
Sabah saatlerinde 5 bin 950-5 bin 970 lira bandında işlem gören gram altın öğleden sonra 6 bin TL'yi
aştı. Önceki gün 5 bin 809 liradan kapanan gram altın gün içinde yaklaşık yüzde 3 değer kazandı.
Fed beklentisi baskı yaratıyor
Bu hafta başında son 22 ayın zirvesine çıkan ABD doları yükselişine ara verdi. Zayıflayan dolar, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullananlar için daha ucuz hale getiriyor. ABD'deki tatil nedeniyle işlemlerin sakin seyretmesi de zorlu bir ayı geride bırakmaya hazırlanan borsaların toparlanmasına yardımcı oldu.
Öte yandan çarşamba günü açıklanan verilere göre ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte ilk tahminlerden çok daha hızlı büyüdü, enflasyon ise ekimde hızlandı. Bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay ve 2027'nin başında faiz artıracağı beklentilerini güçlendirdi. Yükselen faizler, getiri sağlayan alternatif yatırım araçlarını cazip hale getirdiği için altın üzerinde baskı oluşturuyor.
Asya'da fiziki talep arttı
Asya'nın kilit piyasalarında fiziki altın talebi bu hafta canlandı. Hindistan'da mücevher ve yatırım amaçlı alımlar arttı. Çin'de ise güçlü bireysel talep yerel primlerin yüksek kalmasını sağladı.
Diğer değerli metallerde de yükseliş dikkat çekti. Spot gümüş yüzde 5.7 artışla
43.88 dolara, platin yüzde 3.6 artışla 1.336,96 dolara, paladyum ise yüzde 3.5 artışla 903,79 dolara çıktı. Üç metal de haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor.