https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/altin-fiyatlarinda-sert-dusus-dev-bankadan-2027-tahmini-geldi-fed-ne-yapacak-1110414559.html

Altın fiyatlarında sert düşüş: Dev bankadan 2027 tahmini geldi, Fed ne yapacak?

Altın fiyatlarında sert düşüş: Dev bankadan 2027 tahmini geldi, Fed ne yapacak?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Ons altının 3.800 doların, gram altının ise 6.300 liranın altına gerilemesiyle yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası'nın... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T07:31+0300

2026-11-18T07:31+0300

2026-11-18T07:31+0300

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Altın fiyatları, küresel piyasalarda güçlenen dolar ve ABD tahvil getirilerinin baskısıyla gerilerken, yatırımcılar 18 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarına odaklandı. Paylaşılan piyasa verilerine göre ons altın 3.800 doların altını görürken, gram altın 6.222 lira seviyesine kadar geriledi.Altının ons fiyatında yaşanan düşüş, 16 Kasım'da kaydedilen 3.830,74 dolarlık dip seviyesinin de aşağı yönlü aşılması anlamına geliyor. Piyasalarda satış baskısının sürmesi, altının hangi seviyelerde tutunabileceği sorusunu gündeme taşıdı.Singapur merkezli bankacılık grubu OCBC'nin 17 Kasım tarihli analizinde, altın için kritik destek ve direnç seviyeleri sıralandı. Bankanın tahminleri, kısa vadede fiyatlar üzerindeki baskının devam edebileceğine, ancak 2027 yılında yeniden yükseliş yaşanabileceğine işaret ediyor.Altın fiyatlarında gözler Fed'in faiz kararlarındaKüresel piyasalarda altının yönünü belirleyebilecek gelişmelerden biri, Fed'in 27-28 Ekim tarihli toplantısına ait tutanakların açıklanması olacak. Tutanakların 18 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de yayımlanması bekleniyor.Paylaşılan bilgilere göre Fed, ekim toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tuttu. Kararın 10'a karşı 2 oyla alındığı, iki üyenin ise faiz artışından yana görüş bildirdiği aktarıldı.Yatırımcılar, toplantı tutanaklarında özellikle enflasyonla mücadele, faizlerin seyri ve aralık ayındaki olası para politikası adımlarına ilişkin mesajları arayacak.Dolar ve tahvil faizleri altın üzerinde baskı oluşturuyorAltın fiyatlarındaki gerilemede ABD dolarının güçlenmesi ve tahvil getirilerinin yükselmesi önemli rol oynuyor. Aktarılan piyasa verilerine göre dolar endeksi 103 seviyesinin üzerinde, ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 5 dolaylarında seyrediyor.Faiz getirisi sağlamayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından tahvil gibi alternatif araçlarla rekabet etmekte zorlanabiliyor. Doların değer kazanması da uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlanan altının talebini sınırlayabiliyor.ABD'de ekim ayına ilişkin perakende satışların aylık yüzde 0,2 artması, tüketici harcamalarının dirençli kaldığına işaret etti. Bu görünüm, enflasyonun kalıcı olabileceği ve Fed'in sıkı para politikasını sürdürebileceği beklentilerini destekliyor.OCBC'den altın için kritik seviyeler: Düşüş sürecek mi?OCBC'nin teknik analizinde, ons altın için ilk destek seviyesi 3.826 dolar, ikinci destek 3.795 dolar ve üçüncü destek 3.726 dolar olarak gösterildi.Altının 3.800 doların altına gerilemesiyle birlikte 3.795 dolar seviyesi kısa vadeli fiyat hareketleri açısından önem kazandı. Bu seviyenin de aşağı yönlü kırılması durumunda 3.726 doların yeni destek bölgesi olarak izlenebileceği değerlendiriliyor.Yukarı yönlü hareketlerde ise bankanın belirlediği 3.894 ve 3.932 dolar seviyeleri direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Ancak bu seviyeler kesin fiyat hedefleri değil, teknik analiz kapsamında izlenen olası dönüş bölgelerini ifade ediyor.Dev bankadan 2027 altın tahmini: 4.500 dolar beklentisiKısa vadeli düşüşe rağmen OCBC, altının orta vadeli görünümüne ilişkin yükseliş beklentisini koruyor. Bankanın 17 Kasım tarihli araştırmasında, ons altın için 2026 sonundan 2027 sonuna uzanan fiyat tahminleri yer aldı.Bankanın tahminlerine göre altın, kısa vadeli dalgalanmaların ardından 2027 yılında yeniden yükseliş eğilimine girebilir. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi, ABD faiz politikasına, doların seyrine ve küresel ekonomik koşullara bağlı olacak.JPMorgan da altın için yükseliş bekliyorAltına ilişkin orta vadeli iyimser beklentiler yalnızca OCBC ile sınırlı değil. JPMorgan Private Bank'ın kasım ayı görünümünde, 2027 sonu için ons altında 4.450-4.750 dolar aralığı öne çıkarıldı.Kurumun değerlendirmesinde, Fed'in faiz artırma döngüsünü tamamlaması ve reel tahvil getirilerinin gerilemesi halinde altının yeniden destek bulabileceği görüşü yer aldı.Dünya Altın Konseyi'nin 16 Kasım tarihli çalışmasında ise 3.858 doların altındaki hareketlerde 3.820 dolar ve daha aşağıda 3.605 dolar seviyelerine dikkat çekildi. Son fiyat hareketleri, teknik destek seviyelerinin kısa sürede aşılabileceğini gösterdi.Gram altın 6.300 liranın altında: Yatırımcı neyi izleyecek?Türkiye'de altın yatırımcılarının yakından takip ettiği gram altın, aktarılan fiyat verilerine göre 6.222 liraya gerileyerek 6.300 lira seviyesinin altında işlem gördü.Gram altının fiyatı yalnızca uluslararası piyasalardaki ons altın hareketlerinden değil, aynı zamanda dolar/TL kurundan da etkileniyor. Döviz kurundaki yükseliş, ons altında yaşanan düşüşün gram altına yansımasını kısmen sınırlayabiliyor.Kuyumculardaki fiziki altın fiyatları ise alış-satış makası ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle yatırımcıların Fed tutanakları, ons altının teknik seviyeleri ve dolar/TL hareketini birlikte takip etmesi önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/meteorolojiden-12-ile-kritik-uyari-saatler-belli-oldu-firtina-kapida-1110413024.html

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