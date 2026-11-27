https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/serdal-adali-gurcistan-polisinin-cok-dengesiz-ve-suursuzca-orantisizca-bir-mudahalesi-vardi-1110625087.html

Serdal Adalı: Gürcistan polisinin çok dengesiz ve şuursuzca, orantısızca bir müdahalesi vardı

Serdal Adalı: Gürcistan polisinin çok dengesiz ve şuursuzca, orantısızca bir müdahalesi vardı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Batum Stadı'ndaki maç sonrası Gürcistan polisinin siyah-beyazlı taraftarlara yönelik müdahalesini "dengesiz" ve... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T01:13+0300

2026-11-27T01:13+0300

2026-11-27T01:13+0300

serdal adalı

spor

uefa

gürcistan

i̇srail

müdahale

beşiktaş

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ve Hapoel Beer Sheva takımları Batum Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İsrail ekibi karşısında güzel bir sonuç aldıklarını belirten Adalı, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Aradı, bilgi aldı. Dışişleri Bakanımız, Spor Bakanımız, diğer bakanlarımız, spor kulüplerimizin başkanları, Kulüpler Birliği Başkanımız... Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi dünden beri bir macerayla geldik. Daha yakındır, kolaydır diye Gürcistan'ı seçmiştik ama biraz maceralı oldu. Uçaktaki olay, arkasından 3-4 saatlik karayolu... Ama sonucu güzel oldu" diye konuştu.'Şu an itibarıyla hastanede kimsemiz yok'Gürcistan polisinin tribündeki orantısız güç kullanımına değinen Adalı, şu değerlendirmelerde bulundu:Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek İsrail takımlarıyla karşılaşmamak adına önlemler alınmasını isteyeceklerini anlatan Serdal Adalı, "Dışişleri Bakanımız da Spor Bakanımız da beni aradı. Tüm devlet büyüklerimiz, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkes aradı, ilgilendi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hiç istemediğimiz olaylar ama sonu güzel olunca bir parça keyfimiz yerine geldi. UEFA ile ilgili çok yapacağımız bir girişim yok. İsrail takımlarının kurada bize çıkması bizim şanssızlığımız mı diyeyim, tekrar bu sıkıntıları yaşamamak üzere UEFA'ya gittiğimde özellikle bunu görüşeceğim" ifadelerini kullandı.'Müdahale inanılmaz sertti'Gürcistan polisinin siyah-beyazlı taraftarlara müdahalesiyle ilgili bir soruya Adalı, "Müdahale inanılmaz sertti. Kaldı ki müdahale ettikleri tribünde çok da büyük bir olay yoktu. Biber gazları, çok sert müdahaleler... Bana mantıklı, akılcı gelmedi ama sonu iyi oldu. Allah'a çok şükür yaralımız yok. Çocukları da alacağız, evimize döneceğiz" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/besiktas-hapoel-beer-sheva-maci-durdu-1110622152.html

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serdal adalı, uefa, gürcistan, i̇srail, müdahale, beşiktaş