https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/rusyanin-askeri-harekati-devam-ediyor-son-bir-haftanin-bilancosu-aciklandi-1110642058.html
Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Son bir haftanın bilançosu açıklandı
Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Son bir haftanın bilançosu açıklandı
Sputnik Türkiye
Rus Silahlı Kuvvetleri son bir haftada Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik iki yoğun ve 12 grup saldırısı düzenlerken iki yerleşim merkezi daha Rus güçlerin... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
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rus silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekata ilişkin haftalık raporu yayımladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu dönemde Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından iki yoğun ve 12 grup saldırısı düzenlendiği bildirildi.Saldırılarda Ukrayna savunma sanayisine ait seyir füzesi, roket yakıtı, uzun ve orta menzilli insansız hava aracı (İHA) üretim tesislerinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, lojistik merkezleri, depo terminalleri, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, İHA'lar dahil robotik sistemlerin üretim atölyeleri ile depolama alanları, askeri havaalanları, mühimmat depoları ve Ukrayna silahlı birlikleri ile yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu kaydedildi.Açıklamada ayrıca, askeri nitelikli yüklerin kabulü, depolanması ve dağıtımını sağlayan Ukrayna liman altyapı tesislerinin devre dışı bırakıldığı, hafta boyunca Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için silah, askeri teçhizat ve çift kullanımlı ürünler taşıyan 14 kuru yük gemisinin vurulduğu aktarıldı.Hafta içerisinde Rus birliklerinin aktif operasyonları sonucunda iki yerleşim biriminin kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna ordusunun bu süreçte 7 bin 715'in üzerinde asker ve 77 zırhlı muharebe aracı kaybettiği açıklandı.Hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine de yer verilen açıklamada, 17 güdümlü uçak bombası, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar füzesi, üç adet Neptün uzun menzilli seyir füzesi ve uçak tipi 5 bin 422 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.Bakanlık, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana imha edilen Ukrayna askeri teçhizatına ilişkin toplam verileri şu şekilde sıraladı:
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, himars
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, himars
Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Son bir haftanın bilançosu açıklandı
15:10 27.11.2026 (güncellendi: 15:11 27.11.2026)
Rus Silahlı Kuvvetleri son bir haftada Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik iki yoğun ve 12 grup saldırısı düzenlerken iki yerleşim merkezi daha Rus güçlerin kontrolüne geçti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekata ilişkin haftalık raporu yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu dönemde Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından iki yoğun ve 12 grup saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Saldırılarda Ukrayna savunma sanayisine ait seyir füzesi, roket yakıtı, uzun ve orta menzilli insansız hava aracı (İHA) üretim tesislerinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, lojistik merkezleri, depo terminalleri, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, İHA'lar dahil robotik sistemlerin üretim atölyeleri ile depolama alanları, askeri havaalanları, mühimmat depoları ve Ukrayna silahlı birlikleri ile yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, askeri nitelikli yüklerin kabulü, depolanması ve dağıtımını sağlayan Ukrayna liman altyapı tesislerinin devre dışı bırakıldığı, hafta boyunca Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için silah, askeri teçhizat ve çift kullanımlı ürünler taşıyan 14 kuru yük gemisinin vurulduğu aktarıldı.
Hafta içerisinde Rus birliklerinin aktif operasyonları sonucunda iki yerleşim biriminin kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna ordusunun bu süreçte 7 bin 715'in üzerinde asker ve 77 zırhlı muharebe aracı kaybettiği açıklandı.
Hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine de yer verilen açıklamada, 17 güdümlü uçak bombası, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar füzesi, üç adet Neptün uzun menzilli seyir füzesi ve uçak tipi 5 bin 422 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.
Bakanlık, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana imha edilen Ukrayna askeri teçhizatına ilişkin toplam verileri şu şekilde sıraladı:
299 bin 450 insansız hava aracı,
672 hava savunma füze sistemi,
31 bin 795 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı,
1.797 çok namlulu roketatar aracı,
36 bin 992 sahra topu ve havan,
78 bin 132 özel askeri araç.