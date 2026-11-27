https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/novak-turkiye-spief-2027de-konuk-ulke-olacak-1110640042.html

Novak: Türkiye, SPIEF 2027'de konuk ülke olacak

Novak: Türkiye, SPIEF 2027'de konuk ülke olacak

Sputnik Türkiye

Rusya'nın en önemli ekonomi platformlarından biri olan SPIEF 2027'de Türkiye'nin konuk ülke statüsünde yer alacağı duyuruldu. 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T14:02+0300

2026-11-27T14:02+0300

2026-11-27T14:02+0300

ekonomi̇

türkiye

st. petersburg

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu (kek)

novak

aleksandr novak

ömer bolat

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'nin 2027 yılında düzenlenecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) konuk ülke statüsünde yer alacağını açıkladı.İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 20. Dönem Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Novak, "Gelecek yıl 16-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 30. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na konuk ülke olma kararı nedeniyle Türk tarafına teşekkür etmek isterim" dedi.Türk şirketlerine işbirliği imkanıKonuk ülke statüsünün iş dünyasına sağlayacağı katkılara değinen Novak, "Bu statü, Türk şirketlerinin ürünlerini tanıtmasına, Rus ve yabancı ortaklarla görüşmeler yapmasına ve Rus bölgelerinin tekliflerini görmesine olanak sağlayacak" dedi.Novak, Türk iş dünyasını gelecek yılki forum sırasında St. Petersburg'da görmekten memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

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türkiye, st. petersburg, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu (kek), novak, aleksandr novak, ömer bolat