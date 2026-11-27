https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-vurulan-hedefleri-acikladi-1110630224.html

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da vurulan hedefleri açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da vurulan hedefleri açıkladı

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde Ukrayna'nın ulaşım altyapısına, askeri sanayi tesislerine ve Ukrayna ordusu için kullanılan deniz araçlarına... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T08:48+0300

2026-11-27T08:48+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

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karadeniz

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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Zaporojye kentinde Ukrayna ordusu için elektroteknik ürünler üreten ve tedarik eden ‘MPKA-Ukrayna’ fabrikasının vurulduğu belirtildi.Açıklamada, saldırılar sonucunda hedef alınan diğer noktalar şu şekilde sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/dmitriyev-biden-yonetimi-sosyal-medyayi-silah-olarak-kullandi-1110625440.html

rusya

ukrayna

zaporojye

karadeniz

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Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, zaporojye, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri