https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-vurulan-hedefleri-acikladi-1110630224.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da vurulan hedefleri açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da vurulan hedefleri açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde Ukrayna'nın ulaşım altyapısına, askeri sanayi tesislerine ve Ukrayna ordusu için kullanılan deniz araçlarına... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T08:48+0300
2026-11-27T08:48+0300
2026-11-27T09:02+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
zaporojye
karadeniz
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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rusya silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Zaporojye kentinde Ukrayna ordusu için elektroteknik ürünler üreten ve tedarik eden ‘MPKA-Ukrayna’ fabrikasının vurulduğu belirtildi.Açıklamada, saldırılar sonucunda hedef alınan diğer noktalar şu şekilde sıralandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/dmitriyev-biden-yonetimi-sosyal-medyayi-silah-olarak-kullandi-1110625440.html
rusya
ukrayna
zaporojye
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rusya, ukrayna, zaporojye, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri
rusya, ukrayna, zaporojye, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da vurulan hedefleri açıkladı
08:48 27.11.2026 (güncellendi: 09:02 27.11.2026)
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde Ukrayna'nın ulaşım altyapısına, askeri sanayi tesislerine ve Ukrayna ordusu için kullanılan deniz araçlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Zaporojye kentinde Ukrayna ordusu için elektroteknik ürünler üreten ve tedarik eden ‘MPKA-Ukrayna’ fabrikasının vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, saldırılar sonucunda hedef alınan diğer noktalar şu şekilde sıralandı:
Hmelnitski bölgesi:
Letiçev yerleşim biriminde saldırı İHA'larının üretiminde faaliyet gösteren ‘Termoplast’
sanayi tesisi,
Zaporojye:
Ukrayna ordusuna lojistik desteği sağlayan bir ulaşım altyapı tesisi,
Dnepropetrovsk ve Jitomir bölgeleri:
Ukrayna savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan Krivoy Rog
ve Jitomir
kentlerindeki 330 kilovoltluk (kV) iki elektrik trafo merkezi,
Kiev bölgesi:
Belaya Tserkov yerleşim biriminde katı roket yakıtı üretiminde kullanılan bileşenlerin depolandığı lojistik merkez,
Demir yolu araçları:
Dnipropetrovsk bölgesindeki Krivoy Rog, Perşotravensk ve Bogdanovka
'da silah ve askeri teçhizat sevkiyatında kullanılan dört adet demir yolu lokomotifi,
Karadeniz:
Odessa'nın güneybatısındaki Karadeniz açıklarında Ukrayna'ya askeri nitelikli yük taşıyan kuru yük gemisi.