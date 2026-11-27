ROST Başkanı Kurtuluş: Türkiye ve Rusya ekonomik ilişkilerini ortak üretim ve stratejik yatırımlarla güçlendirmeli
18:14 27.11.2026 (güncellendi: 18:26 27.11.2026)
© SputnikROST Rus-Türk Ticaret Evi Başkanı Kadir Kurtuluş
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İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya İş Forumu’na katılan ROST Rus-Türk Ticaret Evi Başkanı Kadir Kurtuluş, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri, stratejik yatırım fırsatlarını, iş dünyasının çözüm beklediği sorunları ve 2027 yılı öngörülerini değerlendirdi.
Türkiye-Rusya Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu’nun (KEK) 20. Dönem Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın katılımlarıyla 27 Kasım 2026 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında 20. Dönem KEK Protokolü imzalanırken; DEİK ve Roscongress Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye-Rusya İş Forumu, iki ülkenin üst düzey kamu temsilcilerini ve iş dünyasını bir araya getirdi.
‘Akkuyu ve TATNEFT yatırımları karşılıklı güvenin somut göstergesidir’
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin birinci ünitesinin devreye alınmasına yönelik çalışmaların Aralık 2026’da başlamasının beklendiğini açıklamasını önemli bir gelişme olarak nitelendiren Kurtuluş, Tataristan merkezli TATNEFT tarafından Kocaeli’de hayata geçirilen yaklaşık 17 milyar TL’lik petrokimya yatırımına da dikkat çekti. Kurtuluş, şunları söyledi:
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesinden 2027 yılında Türkiye’nin elektrik şebekesine enerji verilmesinin hedeflenmesi, iki ülke arasındaki stratejik iş birliği açısından tarihî bir adımdır. Akkuyu ve TATNEFT gibi büyük ölçekli yatırımlar, yalnızca ekonomik bir kazanım değil, aynı zamanda iki ülkenin birbirine ve ekonomik ilişkilerinin geleceğine duyduğu güvenin somut göstergeleridir. Benzer yatırımların farklı sektörlerde de artarak devam etmesini temenni ediyoruz.
‘100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ulaşılabilir’
Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin küresel ve jeopolitik gelişmelere rağmen stratejik önemini koruduğunu belirten Kurtuluş, “İki ülke arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin ulaşılabilir olduğuna inanıyoruz. Karşılıklı yatırımların artırılması, ticaretin çeşitlendirilmesi ve iş dünyasının karşılaştığı sorunlara kalıcı çözümler üretilmesiyle mevcut ekonomik potansiyelin çok daha ileriye taşınması mümkündür” dedi.
‘Bankacılık ve ödeme sistemlerinde kalıcı çözümler geliştirilmeli’
Türk ve Rus iş dünyasının karşılaştığı öncelikli sorunlardan birinin bankacılık ve ödeme sistemlerinde yaşanan güçlükler olduğunu ifade eden Kurtuluş, ulusal para birimlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve uluslararası mevzuata uygun, güvenilir ve sürdürülebilir finansal mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
‘İş dünyası taşımacılık sorunlarına acil çözüm bekliyor’
Karadeniz’deki deniz taşımacılığı ve Ro-Ro seferlerinde yaşanan aksaklıkların yanı sıra kara yolu taşımacılığında karşılaşılan darboğazlara da değinen Kurtuluş, Türk nakliye firmalarının Rusya’ya gerçekleştirdiği taşımalarda kullanılan geçiş belgelerinin (Dozvola) yetersizliğinin ticari faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirtti:
Türk ve Rus iş dünyası, taşımacılık ve lojistik alanında yaşanan sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyor. Özellikle Türk taşımacılarının ihtiyaç duyduğu ilave geçiş belgelerinin tahsis edilmesi konusunda Rus makamlarından destek bekliyoruz. Her iki ülkenin ilgili kurumlarının gerekli hassasiyeti göstererek bu sorunlara kısa sürede somut ve kalıcı çözümler üreteceğini ümit ediyoruz. Ticaretin güvenli ve kesintisiz şekilde devam etmesi her iki ülkenin de menfaatinedir.
‘Türkiye ve Rusya artık birlikte üreten iki ülke olmalı’
İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin klasik ithalat ve ihracat dengesinin ötesine taşınması gerektiğine işaret eden Kurtuluş, “Türkiye ve Rusya sadece birbirlerine ürün satan değil; birlikte üreten, karşılıklı yatırımlar gerçekleştiren ve üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştiren ekonomik ortaklar olmalıdır. Enerji, petrokimya, demir-çelik, metalürji, makine imalatı, tarım ve teknoloji alanlarında önemli iş birliği potansiyeli görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
‘2027 yılına umutla bakıyoruz’
Türkiye’nin 2027 yılında düzenlenecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na (SPIEF) konuk ülke olarak katılmasının iş dünyası açısından yeni fırsatlar sunacağını belirten Kurtuluş, sözlerini şöyle tamamladı:
ROST Rus-Türk Ticaret Evi olarak iki ülkenin iş dünyası arasında güvenilir bir köprü olmaya, yeni ticari ve endüstriyel projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. İstanbul’da gerçekleştirilen bu önemli organizasyonun somut yatırımlara ve uzun vadeli ortaklıklara dönüşmesini temenni ediyor; ortak üretim ve sürdürülebilir iş birliği temelinde 2027 yılına umutla bakıyoruz.