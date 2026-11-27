https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/rost-baskani-kurtulus-turkiye-ve-rusya-ekonomik-iliskilerini-ortak-uretim-ve-stratejik-yatirimlarla-1110646133.html

ROST Başkanı Kurtuluş: Türkiye ve Rusya ekonomik ilişkilerini ortak üretim ve stratejik yatırımlarla güçlendirmeli

ROST Başkanı Kurtuluş: Türkiye ve Rusya ekonomik ilişkilerini ortak üretim ve stratejik yatırımlarla güçlendirmeli

Sputnik Türkiye

İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya İş Forumu’na katılan ROST Rus-Türk Ticaret Evi Başkanı Kadir Kurtuluş, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T18:14+0300

2026-11-27T18:14+0300

2026-11-27T18:26+0300

dünya

rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu (kek)

ömer bolat

aleksandr novak

rusya

türkiye

i̇stanbul

tatneft

dış ekonomik i̇lişkiler kurulu (dei̇k)

akkuyu

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Türkiye-Rusya Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu’nun (KEK) 20. Dönem Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın katılımlarıyla 27 Kasım 2026 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında 20. Dönem KEK Protokolü imzalanırken; DEİK ve Roscongress Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye-Rusya İş Forumu, iki ülkenin üst düzey kamu temsilcilerini ve iş dünyasını bir araya getirdi.‘Akkuyu ve TATNEFT yatırımları karşılıklı güvenin somut göstergesidir’Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin birinci ünitesinin devreye alınmasına yönelik çalışmaların Aralık 2026’da başlamasının beklendiğini açıklamasını önemli bir gelişme olarak nitelendiren Kurtuluş, Tataristan merkezli TATNEFT tarafından Kocaeli’de hayata geçirilen yaklaşık 17 milyar TL’lik petrokimya yatırımına da dikkat çekti. Kurtuluş, şunları söyledi:‘100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ulaşılabilir’Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin küresel ve jeopolitik gelişmelere rağmen stratejik önemini koruduğunu belirten Kurtuluş, “İki ülke arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin ulaşılabilir olduğuna inanıyoruz. Karşılıklı yatırımların artırılması, ticaretin çeşitlendirilmesi ve iş dünyasının karşılaştığı sorunlara kalıcı çözümler üretilmesiyle mevcut ekonomik potansiyelin çok daha ileriye taşınması mümkündür” dedi.‘Bankacılık ve ödeme sistemlerinde kalıcı çözümler geliştirilmeli’Türk ve Rus iş dünyasının karşılaştığı öncelikli sorunlardan birinin bankacılık ve ödeme sistemlerinde yaşanan güçlükler olduğunu ifade eden Kurtuluş, ulusal para birimlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve uluslararası mevzuata uygun, güvenilir ve sürdürülebilir finansal mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.‘İş dünyası taşımacılık sorunlarına acil çözüm bekliyor’Karadeniz’deki deniz taşımacılığı ve Ro-Ro seferlerinde yaşanan aksaklıkların yanı sıra kara yolu taşımacılığında karşılaşılan darboğazlara da değinen Kurtuluş, Türk nakliye firmalarının Rusya’ya gerçekleştirdiği taşımalarda kullanılan geçiş belgelerinin (Dozvola) yetersizliğinin ticari faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirtti:‘Türkiye ve Rusya artık birlikte üreten iki ülke olmalı’İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin klasik ithalat ve ihracat dengesinin ötesine taşınması gerektiğine işaret eden Kurtuluş, “Türkiye ve Rusya sadece birbirlerine ürün satan değil; birlikte üreten, karşılıklı yatırımlar gerçekleştiren ve üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştiren ekonomik ortaklar olmalıdır. Enerji, petrokimya, demir-çelik, metalürji, makine imalatı, tarım ve teknoloji alanlarında önemli iş birliği potansiyeli görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.‘2027 yılına umutla bakıyoruz’Türkiye’nin 2027 yılında düzenlenecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na (SPIEF) konuk ülke olarak katılmasının iş dünyası açısından yeni fırsatlar sunacağını belirten Kurtuluş, sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/novak-turkiye-spief-2027de-konuk-ulke-olacak-1110640042.html

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rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu (kek), ömer bolat, aleksandr novak, rusya, türkiye, i̇stanbul, tatneft, dış ekonomik i̇lişkiler kurulu (dei̇k), akkuyu