https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/resmi-gazetede-yayimlandi-kamu-kurumlarinda-yeni-atamalar-1110628773.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu kurumlarında yeni atamalar
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu kurumlarında yeni atamalar
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Genel... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T07:16+0300
2026-11-27T07:16+0300
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türki̇ye
mali
diyanet i̇şleri başkanlığı
adli tıp kurumu
ticaret bakanlığı
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarının üst düzey yönetim kadrolarında yeni görevlendirmelere gidildi.Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına Orhan Çelik getirildi.Kurulun üyeliklerine ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş ile Hayrettin Güngör ve Ahmet Akıncı atandı.Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde yeni atamalarYayımlanan kararlar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde iki genel müdürlüğe atama yapıldı.Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne İbrahim Hakkı Beyazıt, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne ise Ertuğrul Örnek getirildi.Diyanet İşleri Başkanlığına üç yeni kurul üyesiDiyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Mahir Demirkol, İsmail Turan ve İbrahim Çelik atandı.Adli Tıp Kurumunda üst düzey görevlendirmelerAdli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Muhammet Şimşek getirildi.Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Adem Çakır, Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Başkanlığına ise Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu atandı.Ticaret Bakanlığında üç bölge müdürlüğüne atamaResmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Ticaret Bakanlığı bünyesinde açık bulunan üç Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne de atama gerçekleştirildi.Buna göre yapılan atamalar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/4-turk-takimindan-4-buyuk-zafer-uefa-ulke-puaninda-son-durum-guncellendi-1110627906.html
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mali, diyanet i̇şleri başkanlığı, adli tıp kurumu, ticaret bakanlığı, türkiye
mali, diyanet i̇şleri başkanlığı, adli tıp kurumu, ticaret bakanlığı, türkiye
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu kurumlarında yeni atamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu ve Ticaret Bakanlığının da aralarında bulunduğu kurumlarda yeni görevlendirmeler yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarının üst düzey yönetim kadrolarında yeni görevlendirmelere gidildi.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına Orhan Çelik getirildi.
Kurulun üyeliklerine ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş ile Hayrettin Güngör ve Ahmet Akıncı atandı.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde yeni atamalar
Yayımlanan kararlar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde iki genel müdürlüğe atama yapıldı.
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne İbrahim Hakkı Beyazıt, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne ise Ertuğrul Örnek getirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığına üç yeni kurul üyesi
Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Mahir Demirkol, İsmail Turan ve İbrahim Çelik atandı.
Adli Tıp Kurumunda üst düzey görevlendirmeler
Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Muhammet Şimşek getirildi.
Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Adem Çakır, Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Başkanlığına ise Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu atandı.
Ticaret Bakanlığında üç bölge müdürlüğüne atama
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Ticaret Bakanlığı bünyesinde açık bulunan üç Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne de atama gerçekleştirildi.
Buna göre yapılan atamalar şöyle:
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü:
İbrahim Bakırman
Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü:
Gökhan Aktaş
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü:
Olgun Toprakçı