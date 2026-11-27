https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/putin-rusya-guclu-nukleer-denizaltilar-insa-edebilen-dunyadaki-az-sayidaki-ulkeden-biridir-1110647830.html

Putin: Rusya, güçlü nükleer denizaltılar inşa edebilen dünyadaki az sayıdaki ülkeden biridir

Putin: Rusya, güçlü nükleer denizaltılar inşa edebilen dünyadaki az sayıdaki ülkeden biridir

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perm nükleer denizaltısında düzenlenen bayrak çekme töreninde, donanmaya 2030’a kadar katılması planlanan beş füze... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T19:08+0300

2026-11-27T19:08+0300

2026-11-27T20:06+0300

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Putin, Severodvinsk’teki Sevmaş tersanesinde düzenlenen törende, Rusya’nın güçlü nükleer denizaltılar inşa edebilen az sayıdaki ülkeden biri olduğunu belirtti. Rus tasarım büroları ve tersanelerinin ileri teknolojiye, mühendislik birikimine ve yüksek nitelikli personele sahip olduğunu vurgulayan Putin, donanmayı güçlendirme planlarının zamanında ve eksiksiz uygulanacağını söyledi.Yasen-M sınıfı çok amaçlı denizaltıların mevcut ve gelecekteki gereksinimleri karşıladığını belirten Putin, bu denizaltıların dünya okyanuslarının her bölgesinde görev yapabildiğini ifade etti. Putin, yakında Pasifik Filosu’na katılacak Perm'in Rusya’nın deniz sınırlarının yanı sıra Uzak Doğu ve Arktik’in savunmasında görev alacağını söyledi. Rus donanmasının dünya okyanuslarının tüm bölgelerinde ülkenin çıkarlarını koruyacağını belirten Putin, Tsirkon füzelerinin vuruş gücünü ve yüksek isabet oranını kanıtladığını da dile getirdi.Yasen-M sınıfının beşinci denizaltısı olan Perm, hipersonik Tsirkon füzelerini taşımak üzere donatılan ilk denizaltı. Okyanusların hemen her bölgesinde uzun süre fark edilmeden görev yapabilen Perm, savaş gemisi gruplarını ve kara hedeflerini tehdit edebiliyor.Putin, bayrak çekme töreninin ardından çok amaçlı nükleer denizaltı filosunun geliştirilmesine yönelik toplantı düzenledi. Öne çıkan başlıklar:🔸 Deniz Kuvvetleri'nin tüm unsurları, deniz ve okyanus yönlerinden gelebilecek tehditleri püskürtmeye hazır olmalıdır.🔸 İnşa sürecinin farklı aşamalarında iki adet "Borey-A" stratejik füze kruvazörü ve beş adet "Yasen-M" projesi denizaltısı bulunuyor.🔸 Son sekiz yılda Rusya Deniz Kuvvetleri envanterine 5 adet "Borey-A" nükleer denizaltısı, 5 adet "Yasen-M" denizaltısı ve ayrıca 8 adet dizel-elektrikli denizaltı dahil edildi.🔸 Rusya, denizaltı filosu birliklerinin muharebe potansiyelini sistemli ve tutarlı bir şekilde artırmaya devam edecektir.🔸 Rusya Deniz Kuvvetleri, düşmanın deniz birliklerine etkili bir şekilde karşı koyabilmek ve stratejik hedeflerini vurabilmek için gereken caydırıcı vuruş gücüne sahip olmalıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/putin-rusyanin-arktik-kalkinma-ve-guvenlik-stratejisini-onayladi-1110621799.html

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vladimir putin, rusya, perm, yasen-m, tsirkon, denizaltı