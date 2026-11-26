https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/putin-rusyanin-arktik-kalkinma-ve-guvenlik-stratejisini-onayladi-1110621799.html

Putin, Rusya’nın Arktik kalkınma ve güvenlik stratejisini onayladı

Putin, Rusya’nın Arktik kalkınma ve güvenlik stratejisini onayladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayladığı stratejiye göre, Rusya’nın Arktik bölgesinde 2035’e kadar yaklaşık 200 bin yeni istihdam yaratılması ve Kuzey... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T21:09+0300

2026-11-26T21:09+0300

2026-11-26T21:09+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Arktik bölgesinin kalkınması ve Arktik’te ulusal güvenliğin sağlanmasına ilişkin stratejiyi onayladı. Kararname, hukuki düzenlemelerin yayımlandığı resmi internet sitesinde duyuruldu.İstihdam, taşımacılık ve altyapı hedefleriBelgede, ön değerlendirmelere göre 2035’e kadar bölgede yaklaşık 200 bin kişiye yeni iş olanağı sağlanması ve iş gücü verimliliğinin istikrarlı biçimde artması bekleniyor. Aynı tarihe kadar Kuzey Deniz Rotası’ndaki yük taşımacılığının 110-150 milyon tona ulaşması hedefleniyor.Arktik’teki yerleşimlere 2036’ya kadar modern iletişim hizmetleri ulaştırılması, 2054’e kadar ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), gaz kimyası, metalürji ve nadir toprak elementleri alanlarında sanayi kümeleri kurulması planlanıyor. Stratejide ayrıca, karada kurulan ilk küçük ölçekli nükleer santral olarak tanımlanan ve 400 kilovata kadar kapasiteye sahip olacak “Yelena-AM”nin Yakutistan’da inşa edildiği belirtildi.Belgede AB ve NATO vurgusuStratejide, Arktik’in “haksız rekabet alanına” dönüştüğü ve Avrupa Birliği (AB) ile NATO’nun bölgede Rusya’yı çevreleme politikası izlemeye çalıştığı kaydedildi. Belgede ayrıca NATO’nun Arktik’i olası bir askeri harekat sahası olarak gördüğü ve bölgedeki askeri varlığını artırdığı ifade edildi.

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