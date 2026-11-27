https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/husiler-suudi-arabistandaki-petrol-tesislerini-hedef-aldi-karsilikli-saldirilar-tirmaniyor-1110632032.html

Husiler, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerini hedef aldı: Karşılıklı saldırılar tırmanıyor

Husiler, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerini hedef aldı: Karşılıklı saldırılar tırmanıyor

Sputnik Türkiye

Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki saldırılar, petrol tesisleri ve stratejik noktaların hedef alınmasıyla yoğunlaştı. Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesindeki... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T09:45+0300

2026-11-27T09:45+0300

2026-11-27T09:45+0300

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hudeyde

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sana

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol altyapısını ve stratejik noktalarını hedef alırken, Riyad yönetimi de Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırılarını artırdı.Suudi Arabistan Enerji Bakanlığına göre, perşembe günü ülkenin güneybatısındaki Cizan bölgesinde bulunan petrol rafinerisine düzenlenen saldırıda Nepal uyruklu bir çalışan hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı nedeniyle tesiste yangın çıktı ve bazı operasyonlar geçici olarak durduruldu.Söz konusu saldırıdan bir gün önce Husiler, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisi olan Ras Tanura'yı hedef aldıklarını duyurdu. Çarşamba günü çekilen uydu görüntülerinde, rafinerinin bulunduğu kıyı bölgesinden yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.Husilerin kontrolündeki silahlı güçler, saldırının Suudi Arabistan'ın doğusundaki Doğu Bölgesi'nde bulunan tesiste yangına neden olduğunu açıkladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Ras Tanura üzerinde 4 insansız hava aracının (İHA) önlenerek imha edildiğini, düşen enkaz parçalarına rağmen yaralanma bildirilmediğini açıkladı.Bazı kentlerde erken uyarı sistemi devreye alındıÖte yandan Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt bölgesi ile Abha kentinde de olası tehlikelere karşı erken uyarı sistemi devreye sokuldu. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, bölge halkına telefonları üzerinden uyarı mesajları gönderdi. Vatandaşlardan resmi makamların talimatlarına uymaları, kalabalık ortamlarda bulunmamaları ve görüntü kaydı yapmamaları istendi. Kurum, daha sonra yaptığı açıklamada söz konusu bölgelerdeki tehlikenin geçtiğini bildirdi.'Yemen'de 50 hedef vuruldu'Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, perşembe günü Yemen'in Sana, Hudeyde ve Saada vilayetlerinde Husilere ait olduğunu belirttiği 50 hedefe yönelik "hassas askeri operasyon" düzenlediğini ve bu hedefleri imha ettiğini ileri sürdü.Koalisyon, bir gün önce de Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'nda operasyonel kapasiteye yönelik saldırılar düzenlediğini, Saada ve Amran vilayetlerindeki hedefleri vurduğunu bildirmişti.Husilerin kontrolündeki silahlı güçler ise Suudi savaş uçakları ve füzelerinin son 24 saat içinde Sana ve Hudeyde'nin de aralarında bulunduğu bölgelerde 109 saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü.Husilerin kontrolündeki Sana'daki Sağlık Bakanlığı da son 48 saat içinde Suudi saldırılarında en az 19 sivilin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını duyurdu.Yemen'de çatışmalarYemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşti.Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermek amacıyla müdahalede bulundu.Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından çatışmalar görece azalmıştı. Ancak Temmuz 2026'da yeniden yoğunlaşan saldırılar, taraflar arasındaki gerilimi artırdı.Eylül ayında Husilerin stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı yönünde ilerlemesi de bölgede yeni bir cephe açılabileceği endişelerini gündeme getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/husiler-suudi-arabistanin-en-buyuk-petrol-rafinerisi-ras-tanuraya-saldiri-duzenledi-1110581101.html

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