https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/oldugu-ilan-edilen-kadin-hastane-morgunda-gozlerini-acti-1110632343.html

Öldü sanılan 54 yaşındaki kadın hastane morgunda gözlerini açtı

Öldü sanılan 54 yaşındaki kadın hastane morgunda gözlerini açtı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de evinde nöbet geçiren 54 yaşındaki Olive Martin, sağlık ekipleri tarafından öldüğü ilan edildikten sonra hastane morgunda uyandı. Daha sonra beyin... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T09:58+0300

2026-11-27T09:58+0300

2026-11-27T10:00+0300

yaşam

abd

morg

ölü

ölü ya da diri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1b/1110632586_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_ef6d7b4edba04201f9f9642cfd01f10d.png

İngiltere'nin Darlington kentinde yaşanan ve sağlık sistemindeki ihmallere ilişkin tartışmaları gündeme getiren olayın ayrıntıları adli soruşturma duruşmasında ortaya çıktı.54 yaşındaki Olive Martin, Ekim 2023'te Darlington'daki evinde nöbet geçirerek yere yığıldı.İhbar üzerine olay yerine gelen Kuzey Doğu Ambulans Servisine (NEAS) bağlı bir sağlık görevlisi, Martin'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Ancak daha sonra yaşananlar, olayın seyrini tamamen değiştirdi.Öldüğü düşünülen kadın morgda uyandıHayatını kaybettiği açıklanan Martin, Darlington Memorial Hastanesine götürülerek morga yerleştirildi.Adli soruşturma kapsamında aktarılan bilgilere göre, 54 yaşındaki kadın burada yeniden yaşam belirtileri göstererek uyandı. Duruşmada yaşananlar "son derece üzücü" olarak nitelendirildi.Aslen İrlanda'nın Monaghan bölgesinden olan Martin, daha sonra beyin hasarı nedeniyle hastanede hayatını kaybetti.Sağlık hizmetlerinde eksiklikler olduğu kabul edildiOlaya ilişkin ön inceleme duruşmasında adli ölüm soruşturmasını yürüten Crispin Oliver, Martin'e sağlanan sağlık hizmetlerinde eksiklikler bulunduğunun kabul edildiğini açıkladı.Duruşmada görüşlerine başvurulan tıp uzmanı Dr. Samy Sadek ise Martin'in bulunduğu sırada hayatta kalma ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirtti.Ancak Martin'in ailesi, söz konusu uzman değerlendirmesinin ayrıntılı biçimde incelenmesini ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ölüm üzerindeki olası etkisinin araştırılmasını istiyor.Aile, bilirkişi raporunun sorgulanmasını istiyorChronicle Live'ın haberine göre, Martin'in ailesinin avukatı Tom Barclay-Semple, nihai soruşturma duruşmasında Dr. Sadek'e sorular yöneltmek istediklerini açıkladı.Avukat, duruşmada şu ifadeleri kullandı:"Bu raporu almış olmamız, meselenin sonu anlamına gelmiyor. Ailenin saygılı isteği, Dr. Sadek'in delillerinin gerektiği gibi incelenip test edilmesini sağlamak için kendisine sorular sormaktır."Nihai adli ölüm soruşturmasının gelecek yılın başlarında yeniden başlaması planlanıyor. Duruşmalarda Durham Polis Teşkilatı ve Kuzey Doğu Ambulans Servisinin sunduğu deliller değerlendirilecek.Polis ceza davası açılmayacağını duyurduOlayın ardından soruşturma başlatan Durham Polis Teşkilatı, herhangi bir ceza davası açılmayacağını ve dosyanın adli ölüm soruşturmasını yürüten makama iletileceğini açıkladı.Eylül 2024'te yapılan açıklamada, Martin'in ailesine uzman görevliler tarafından destek sağlanmaya devam edildiği belirtildi.İngiltere'deki sağlık ve sosyal bakım hizmetlerini denetleyen Bakım Kalitesi Komisyonu (CQC) da olaydan haberdar olduğunu, başka bir işlem gerekip gerekmediğine karar vermek için nihai soruşturma raporunu beklediğini bildirdi.Ambulans servisinden açıklamaKuzey Doğu Ambulans Servisinin paramedik hizmetlerinden sorumlu yöneticisi Andrew Hodge, olayın öğrenilmesinin hemen ardından aileyle iletişime geçildiğini ve kurum bünyesinde soruşturma başlatıldığını açıkladı.Hodge, olay yerindeki sağlık görevlilerinin karmaşık bir klinik vakayla karşı karşıya kaldığını belirterek yaşananların bütün yönleriyle aydınlatılması için ilgili kurumlarla işbirliği yapıldığını ifade etti.Ailesinden duygusal açıklamaMartin'in ailesi, 2024 yılında yayımladığı açıklamada annelerinin yardımseverliği, neşeli kişiliği ve hayata karşı olumlu yaklaşımıyla hatırlanacağını belirtti.Aile, Martin'in kendileri için bir savaşçı olduğunu ve onu tanıyan herkes tarafından özleneceğini ifade ederek yaşadıkları zorlu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasinda-3-isim-tutuklandi-1110630958.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, morg, ölü, ölü ya da diri