https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/meteorolojiden-yeni-uyari-kar-istanbulun-yani-basina-geliyor-1110642818.html

Meteoroloji'den yeni uyarı: Kar İstanbul'un yanı başına geliyor

Meteoroloji'den yeni uyarı: Kar İstanbul'un yanı başına geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzeybatıdan başlayarak hissedilir derecede azalacağını bildirdi. Marmara'da rüzgarın... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T15:33+0300

2026-11-27T15:33+0300

2026-11-27T15:33+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM yeni hava tahminlerini yayımladı. Pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması, yağışların yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor.İstanbul'da ise cumartesi gece saatlerinden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM'a göre sıcaklıklar 8 ila 10 derece birden düşerken, poyraz aralıklarla fırtına şeklinde esecek.Meteoroloji tahminlerinde Kırklareli'nde pazartesi ve salı, Kartepe Kayak Merkezi'nde ise pazar gününden itibaren kar yağışı öngörülüyor.Kuvvetli sağanak Trakya'da etkili olacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre cumartesi günü yurdun iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.Trakya ve Çanakkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Pazar günü yağışlar geniş bir alana yayılacakPazar günü yağışların yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor. Marmara, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bolu, Muğla çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.Marmara'da rüzgar 90 kilometreye ulaşacakRüzgarın pazar günü Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden saatte 50-90 kilometre hızla kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında pazartesi ve salı günü de etkisini sürdürmesi beklenen rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.Kar yağışı ilerleyen günlerde yayılacakPazartesi günü Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.Salıdan itibaren kar yağışının İç Anadolu'nun doğusunda da görülmesi, ilerleyen günlerde ise Doğu Anadolu genelinde etkili olması tahmin ediliyor.Kırklareli ve Kartepe için kar tahminiMeteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Kırklareli'nde pazartesi ve salı günü kar yağışı bekleniyor. Sıcaklığın pazartesi eksi 2 ile 1, salı günü ise eksi 3 ile 1 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.Edirne'de ise pazar günü karla karışık yağmur beklenirken sıcaklığın 3 ila 4 derece arasında olacağı öngörülüyor.Kartepe Kayak Merkezi'nde pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri kar yağışı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların pazartesi günü eksi 2 ile eksi 1, salı günü eksi 4 ile eksi 2, çarşamba günü ise eksi 4 ile eksi 3 derece arasında seyretmesi bekleniyor.İstanbul'a Sibirya kökenli soğuk hava geliyorİBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'un cumartesi gece saatlerinden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini bildirdi.Cumartesi gündüz kentte yağış beklenmezken havanın parçalı ve çok bulutlu olması, sıcaklığın en düşük 10, en yüksek 15 derece ölçülmesi bekleniyor.Gece saatlerinden itibaren soğuk havanın giriş yapmasıyla halen 16 derece civarında ve mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden düşerek kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.Bu süreçte kuzeyli yönlerden esecek poyrazın saatte 40-70 kilometre hızla fırtına şeklinde etkili olması, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.İstanbul'da sıcaklık 3 dereceye kadar düşecekSoğuk ve yağışlı sistemin yeni haftada da etkisini sürdürmesi bekleniyor. İstanbul'da pazar günü sıcaklığın 6-11 derece, pazartesi günü ise 4-7 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.Salı günü sıcaklığın 3-7 dereceye kadar düşmesi ve aralıklı yağmur görülmesi beklenirken, çarşamba günü 3-8, perşembe günü ise 4-9 derece öngörülüyor.Yağış miktarının pazar ve pazartesi metrekareye 3-7 kilogram, salı günü 5-15 kilogram, çarşamba ve perşembe günleri ise 10-25 kilogram olması bekleniyor.Meteoroloji tahminlerine göre, mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların pazar gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak hissedilir derecede azalması ve kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/akom-tarih-verdi-istanbula-sibirya-soguklari-geliyor-sicakliklar-10-derece-birden-dusecek-1110634544.html

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