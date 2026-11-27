Girdiğimizde direkt Hapoel, İsrail taraftarlarının olduğu tribünü gördük zaten. Onların da tribününde İsrail bayrakları asılıydı. Biz de Filistin'i desteklediğimiz için Filistin bayrağını açtık. Onların olduğu bölüme yakındık zaten. Biz bayrağı açtık, 5-10 dakika bayrak durdu öyle bizde. Ondan sonra biz stada girdiğimizde fark etmedik, stadın içinde çok fazla sivil polis vardı, dört-beş çeşit farklı görevli vardı statta. Gelenlerin polis olduğunu da anlamadık. Biz bayrağı tutarken alt taraftan 15-20 polis bize doğru yürüdü. Bize hiçbir açıklama yapmadan elimizdeki bayrağı direkt çekip aldılar. Biz de bayrağı tutmaya çalıştık. O sırada hepsi beraber bize yumruk atmaya başladı. Önce arkadaşıma vurmaya başladılar. Arkadaşımı oradan çektim, aldım, sonra diğer arkadaşlar bize desteğe geldi. Onu aldıktan sonra bu sefer beni çekmeye çalıştılar. Biz oradan kendimizi kurtardık, farklı tarafa geçtik. Tabii bayrağı bizim elimizden aldılar, bize vermediler. Bizi hem darbettiler, üstüne bir de gözaltına almaya çalıştılar. Polislerin gözlerinde sanki biz düşmanmışız gibi bir hırs vardı. Tek yaptığımız özgür olan bir Filistin devletinin bayrağını açmak. Yani bu kadar hırs, bu kadar kin niye? Biz Türk halkı olarak Batum'u, Gürcistan'ı seviyoruz, buraya bir sürü insan, turist geliyor, buranın ekonomisi Türkler sayesinde dönüyor. Ama bize böyle düşmanca tutum sergilenmesine anlam veremedik.