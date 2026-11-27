https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/mahiroglu-sorusturmasinda-yeni-dalga-operasyon-spiker-ece-unerin-de-aralarinda-oldugu-12-kisi-1110633044.html
Mahiroğlu soruşturmasında yeni dalga operasyon: Spiker Ece Üner'in de aralarında olduğu 12 kişi hakkında gözaltı kararı
Mahiroğlu soruşturmasında yeni dalga operasyon: Spiker Ece Üner'in de aralarında olduğu 12 kişi hakkında gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
Cafer Mahiroğlu soruşturmasına yönelik yapılan yeni dalga operasyonda aralarında spikerler Ece Üner ile eşi Deniz Bayramoğlu'nun bulunduğu 12 kişi gözaltına... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T10:09+0300
2026-11-27T10:09+0300
2026-11-27T10:16+0300
türki̇ye
cafer mahiroğlu
gözaltı
soruşturma
ece üner
ali bayramoğlu
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Cafer Mahiroğlu soruşturmasına yönelik yeni dalga operasyon düzenlendi.Gözaltına alınan isimler arasında kanalın ekran yüzleri de yer alıyor. Bu isimler kanalın spikerlerinden Ece Üner Bayramoğlu, Deniz Bayramoğlu. Aynı zamanda Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz'un da adı gözaltı listesinde yer alıyor.
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cafer mahiroğlu, gözaltı, soruşturma, ece üner, ali bayramoğlu
cafer mahiroğlu, gözaltı, soruşturma, ece üner, ali bayramoğlu
Mahiroğlu soruşturmasında yeni dalga operasyon: Spiker Ece Üner'in de aralarında olduğu 12 kişi hakkında gözaltı kararı
10:09 27.11.2026 (güncellendi: 10:16 27.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
Cafer Mahiroğlu soruşturmasına yönelik yapılan yeni dalga operasyonda aralarında spikerler Ece Üner ile eşi Deniz Bayramoğlu'nun bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
Cafer Mahiroğlu soruşturmasına yönelik yeni dalga operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan isimler arasında kanalın ekran yüzleri de yer alıyor. Bu isimler kanalın spikerlerinden Ece Üner Bayramoğlu, Deniz Bayramoğlu. Aynı zamanda Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz'un da adı gözaltı listesinde yer alıyor.