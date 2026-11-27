https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/mahiroglu-sorusturmasinda-yeni-dalga-operasyon-spiker-ece-unerin-de-aralarinda-oldugu-12-kisi-1110633044.html

Mahiroğlu soruşturmasında yeni dalga operasyon: Spiker Ece Üner'in de aralarında olduğu 12 kişi hakkında gözaltı kararı

Mahiroğlu soruşturmasında yeni dalga operasyon: Spiker Ece Üner'in de aralarında olduğu 12 kişi hakkında gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

Cafer Mahiroğlu soruşturmasına yönelik yapılan yeni dalga operasyonda aralarında spikerler Ece Üner ile eşi Deniz Bayramoğlu'nun bulunduğu 12 kişi gözaltına... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T10:09+0300

2026-11-27T10:09+0300

2026-11-27T10:16+0300

türki̇ye

cafer mahiroğlu

gözaltı

soruşturma

ece üner

ali bayramoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/1d/1042935668_38:0:1238:675_1920x0_80_0_0_45af5d9086cca19a983eea4c7b0ff59f.jpg

Cafer Mahiroğlu soruşturmasına yönelik yeni dalga operasyon düzenlendi.Gözaltına alınan isimler arasında kanalın ekran yüzleri de yer alıyor. Bu isimler kanalın spikerlerinden Ece Üner Bayramoğlu, Deniz Bayramoğlu. Aynı zamanda Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz'un da adı gözaltı listesinde yer alıyor.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cafer mahiroğlu, gözaltı, soruşturma, ece üner, ali bayramoğlu