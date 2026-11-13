https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/cafer-mahiroglu-sorusturmasi-6-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1110334798.html

Cafer Mahiroğlu soruşturması: 6 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Cafer Mahiroğlu soruşturması: 6 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iş insanı Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T21:47+0300

2026-11-13T21:47+0300

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İş insanı Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, eski Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu, daire başkanlığında kontrolör olarak görev yapan Mehmet Meral ile Filiz Bulut, Emre Kaya ve İbrahim Tuncol tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Şüpheliler İbrahim Seyfittinoğlu ve Murat Topuz ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.Cafer Mahiroğlu iddianamesiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iş insanı Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleleri üzerinden haksız menfaat sağlandığı ve 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı iddia edildi.Başsavcılığın açıklamasında, Mahiroğlu'nun belediyedeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ'nin kurulmasını sağladığı ve belediye ihaleleri üzerinden haksız kazanç elde edildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtildi.Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve diğer deliller doğrultusunda, ihale süreçleriyle bağlantılı 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, şirket aracılığıyla üstlenilen işlerde fahiş fiyatlarla ödeme gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi.Açıklamada, Mahiroğlu ile ilişkili şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira 15 kuruş olduğu bildirildi. Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarında ise 459 ayrı işlemde toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 lira 28 kuruş para girişi, 564 ayrı işlemde ise toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 lira 88 kuruş para çıkışı bulunduğu ifade edildi. Yurt dışına yapılan para transferleri ile mal varlığı edinimlerinin de incelemeye alındığı aktarıldı.Soruşturma kapsamında Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi veya bağlantılı olduğu belirlenen şirketlere sulh ceza hakimliği kararıyla el konulurken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bu şirketlere kayyum olarak atandı.12 şüpheli gözaltına alınmıştıSoruşturmanın ilk aşamasında Harika Akkaya, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Armağan Küçük, Mustafa Özdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoğlu, Murat Koçak, Erkan Yağcı, Süleyman Özen ve Mehmet Necati Yağcı gözaltına alınmıştı.Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan ve Sevim Kul'un yurt dışında bulunduğu, Doruk Bulut'un başka bir suçtan cezaevinde olduğu, Fatih Yadoğlu'nun ise firari durumda olduğu belirlenmişti.Gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 4'ü hakkında ev hapsi olmak üzere toplam 8 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Soruşturmanın devamında bir şüpheli daha gözaltına alınarak tutuklanmış ve tutuklu sayısı 5'e yükselmişti.Öte yandan, soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliği kararıyla TMSF'nin kayyum olarak atandığı Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/cafer-mahiroglu-sorusturmasinda-yeni-dalga-8-gozalti-karari-1110232445.html

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