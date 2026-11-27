https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/macron-ab-zirvesinde-butce-uzlasmasi-zor-gorunuyor-1110624203.html

Macron: AB zirvesinde bütçe uzlaşması zor görünüyor

Macron: AB zirvesinde bütçe uzlaşması zor görünüyor

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel’deki zirvede yedi yıllık bütçe üzerinde anlaşmasının düşük ihtimal olduğunu... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T00:06+0300

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emmanuel macron

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avrupa birliği

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bütçe görüşmeleri

avrupa

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel’de düzenlenen iki günlük olağanüstü AB zirvesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Macron, “Birkaç saat içinde yeniden bir araya gelecek olsak da bu zirvede bütçe konusunda uzlaşmaya varamayacağımızı söyleyebilirim” dedi.Macron, yıl sonuna kadar anlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerin 2027’nin ikinci yarısına kalacağını, bu durumda Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle görüşmelere katılamayacağını söyledi.Yedi yıllık bütçe görüşmeleri, harcamaların azaltılmasını isteyen ülkeler ile sübvansiyonların korunmasında ısrar eden ülkeler arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle tıkandı.Ukrayna’nın 70 milyar avroluk finansman talebiUkrayna yönetimi, gelecek yıl için öngörülen 70 milyar avroluk bütçe açığının karşılanmasını istiyor. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB’nin bu tutarın yaklaşık üçte ikisini karşılamayı planladığını açıklamıştı. Macaristan, Slovakya, Çekya ve Bulgaristan ise yeni krediye katılmayacaklarını bildirmişti.

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emmanuel macron, fransa, avrupa birliği, ab, brüksel, ukrayna, bütçe görüşmeleri, avrupa