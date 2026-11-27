https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/macron-ab-zirvesinde-butce-uzlasmasi-zor-gorunuyor-1110624203.html
Macron: AB zirvesinde bütçe uzlaşması zor görünüyor
Macron: AB zirvesinde bütçe uzlaşması zor görünüyor
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel’deki zirvede yedi yıllık bütçe üzerinde anlaşmasının düşük ihtimal olduğunu... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T00:06+0300
2026-11-27T00:06+0300
2026-11-27T00:06+0300
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bütçe görüşmeleri
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel’de düzenlenen iki günlük olağanüstü AB zirvesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Macron, “Birkaç saat içinde yeniden bir araya gelecek olsak da bu zirvede bütçe konusunda uzlaşmaya varamayacağımızı söyleyebilirim” dedi.Macron, yıl sonuna kadar anlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerin 2027’nin ikinci yarısına kalacağını, bu durumda Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle görüşmelere katılamayacağını söyledi.Yedi yıllık bütçe görüşmeleri, harcamaların azaltılmasını isteyen ülkeler ile sübvansiyonların korunmasında ısrar eden ülkeler arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle tıkandı.Ukrayna’nın 70 milyar avroluk finansman talebiUkrayna yönetimi, gelecek yıl için öngörülen 70 milyar avroluk bütçe açığının karşılanmasını istiyor. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB’nin bu tutarın yaklaşık üçte ikisini karşılamayı planladığını açıklamıştı. Macaristan, Slovakya, Çekya ve Bulgaristan ise yeni krediye katılmayacaklarını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/zaharova-ab-icin-kievi-finanse-etmek-kendi-halkindan-daha-onemli-1110600810.html
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emmanuel macron, fransa, avrupa birliği, ab, brüksel, ukrayna, bütçe görüşmeleri, avrupa
emmanuel macron, fransa, avrupa birliği, ab, brüksel, ukrayna, bütçe görüşmeleri, avrupa
Macron: AB zirvesinde bütçe uzlaşması zor görünüyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel’deki zirvede yedi yıllık bütçe üzerinde anlaşmasının düşük ihtimal olduğunu söyledi. Macron, yıl sonuna kadar uzlaşma sağlanamazsa görüşmelerin ancak 2027’nin ikinci yarısında yeniden başlayacağını belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel’de düzenlenen iki günlük olağanüstü AB zirvesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Macron, “Birkaç saat içinde yeniden bir araya gelecek olsak da bu zirvede bütçe konusunda uzlaşmaya varamayacağımızı söyleyebilirim” dedi.
Macron, yıl sonuna kadar anlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerin 2027’nin ikinci yarısına kalacağını, bu durumda Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle görüşmelere katılamayacağını söyledi.
Yedi yıllık bütçe görüşmeleri, harcamaların azaltılmasını isteyen ülkeler ile sübvansiyonların korunmasında ısrar eden ülkeler arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle tıkandı.
Ukrayna’nın 70 milyar avroluk finansman talebi
Ukrayna yönetimi, gelecek yıl için öngörülen 70 milyar avroluk bütçe açığının karşılanmasını istiyor. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB’nin bu tutarın yaklaşık üçte ikisini karşılamayı planladığını açıklamıştı. Macaristan, Slovakya, Çekya ve Bulgaristan ise yeni krediye katılmayacaklarını bildirmişti.