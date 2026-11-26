https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/zaharova-ab-icin-kievi-finanse-etmek-kendi-halkindan-daha-onemli-1110600810.html
Zaharova: AB için Kiev'i finanse etmek kendi halkından daha önemli
Zaharova: AB için Kiev'i finanse etmek kendi halkından daha önemli
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, yaklaşan Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Kiev yönetimine sağlanacak mali desteğin ele alınacak olmasını eleştirerek... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T08:08+0300
2026-11-26T08:08+0300
2026-11-26T08:38+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, AB’in belirgin bir kriz içinde olduğunu belirterek, “Brüksel'deki yetkililer kendi halklarının acil sorunlarını çözmek yerine terörizmin finanse edilmesini ve son Ukraynalıya kadar sürecek bir savaşın desteklenmesini tartışacak” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, Brüksel'in bakış açısına göre sosyal politikalar, sağlık, eğitim ve bilim gibi alanların, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy yönetimi ve faaliyetleri kadar öncelikli görülmediğini kaydetti.AB bütçesinde 100 milyar euroluk Ukrayna rezervi tartışılıyorAvrupa Birliği, harcamaların dağılımı ve Ukrayna'ya yapılacak mali yardımlar konusunda derin görüş ayrılıklarının yaşandığı 2028-2034 dönemine ait yaklaşık iki trilyon euroluk yeni çok yıllı bütçe taslağını müzakere ediyor.Brüksel'de 26-27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde, gelecek yedi yıllık Avrupa bütçesi taslağında 204 milyar euroluk ek kesinti yapılması gündeme gelecek. Ancak yapılan kesinti planlarına rağmen Ukrayna için öngörülen 100 milyar euroluk rezerv fonunda herhangi bir değişikliğe gidilmediği belirtiliyor.Birlik üyesi ülkelerden Macaristan, Slovakya, Çekya ve Bulgaristan'ın, Brüksel'in Kiev yönetimine milyarlarca euro kaynak aktarma planlarından rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/nato-genel-sekreteri-rutte-rusya-ittifaka-hicbir-zaman-saldirmadi-1110594894.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa, avrupa birliği, ab, ukrayna, vladimir zelenskiy, mali yardım
Zaharova: AB için Kiev'i finanse etmek kendi halkından daha önemli
08:08 26.11.2026 (güncellendi: 08:38 26.11.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, yaklaşan Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Kiev yönetimine sağlanacak mali desteğin ele alınacak olmasını eleştirerek, Brüksel'in Avrupalıların gerçek sorunları yerine çatışmalara kaynak ayırmayı tercih ettiğine dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, AB’in belirgin bir kriz içinde olduğunu belirterek, “Brüksel'deki yetkililer kendi halklarının acil sorunlarını çözmek yerine terörizmin finanse edilmesini ve son Ukraynalıya kadar sürecek bir savaşın desteklenmesini tartışacak” ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, Brüksel'in bakış açısına göre sosyal politikalar, sağlık, eğitim ve bilim gibi alanların, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy yönetimi ve faaliyetleri kadar öncelikli görülmediğini kaydetti.
AB bütçesinde 100 milyar euroluk Ukrayna rezervi tartışılıyor
Avrupa Birliği, harcamaların dağılımı ve Ukrayna'ya yapılacak mali yardımlar konusunda derin görüş ayrılıklarının yaşandığı 2028-2034 dönemine ait yaklaşık iki trilyon euroluk yeni çok yıllı bütçe taslağını müzakere ediyor.
Brüksel'de 26-27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde, gelecek yedi yıllık Avrupa bütçesi taslağında 204 milyar euroluk ek kesinti yapılması gündeme gelecek. Ancak yapılan kesinti planlarına rağmen Ukrayna için öngörülen 100 milyar euroluk rezerv fonunda herhangi bir değişikliğe gidilmediği belirtiliyor.
Birlik üyesi ülkelerden Macaristan, Slovakya, Çekya ve Bulgaristan'ın, Brüksel'in Kiev yönetimine milyarlarca euro kaynak aktarma planlarından rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor.