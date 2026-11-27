https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/kuveyt-iranin-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-iran-saldiriyla-ilgimiz-yok-1110645931.html
Kuveyt, İran'ın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı, İran: Saldırıyla ilgimiz yok
Kuveyt, İran'ın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı, İran: Saldırıyla ilgimiz yok
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Kuveyt, iki İtalyan'ın hayatını kaybettiği İHA saldırısının ardından İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Totonçi'yi bakanlığa çağırdı. Tahran ise saldırıyla... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
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Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Totonçi'yi bakanlığa çağırarak İran'ın ülkeye yönelik "süregelen saldırganlığını" protesto etti. Bakanlık, protestonun dün düzenlenen ve iki İtalyan vatandaşının hayatını kaybettiği İHA saldırısını da kapsadığını belirtti. İran ise saldırıya karıştığı iddialarını reddediyor.Ne olmuştu?Kuveyt dün yaptığı açıklamada, ülkedeki stratejik bir tesise insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda Alman savunma sanayii şirketi Rheinmetall'de çalışan iki İtalyan teknisyen hayatını kaybetti, bir Kuveytli ile bir Pakistanlı yaralandı. Kuveyt saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.Suudi Arabistan saldırıyı kınadı. Riyad, İran'ın ihlallerinin bölgede güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamaya yönelik uluslararası çabaları baltaladığını belirterek saldırıların derhal durdurulmasını istedi. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi de Kuveyt'le tam dayanışma içinde olduklarını açıkladı. Budeyvi, stratejik tesislerin hedef alınmasını "son derece tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi ve Tahran'ı sorumlu tuttu.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni taziyelerini iletti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise İran üzerindeki baskının artırılması çağrısında bulundu.İran: Saldırıyla ilgimiz yokİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Kuveytli mevkidaşı Şeyh Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile telefonda görüştü. Arakçi, İran'ın saldırıyla bir ilgisi olmadığını savundu ve ortak soruşturma yapılmasını teklif etti. Arakçi, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile de görüştü. İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de İran güçlerinin bölgede herhangi bir askeri operasyon yapmadığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/petrol-fiyatlarinda-abd-iran-gerilimi-opec-piyasaya-yon-verebilecek-mi-1110637974.html
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kuveyt, i̇ran, dışişleri bakanlığı, haberler
kuveyt, i̇ran, dışişleri bakanlığı, haberler
Kuveyt, İran'ın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı, İran: Saldırıyla ilgimiz yok
Kuveyt, iki İtalyan'ın hayatını kaybettiği İHA saldırısının ardından İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Totonçi'yi bakanlığa çağırdı. Tahran ise saldırıyla bir ilgisi olmadığını söyledi.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Totonçi'yi bakanlığa çağırarak İran'ın ülkeye yönelik "süregelen saldırganlığını" protesto etti. Bakanlık, protestonun dün düzenlenen ve iki İtalyan vatandaşının hayatını kaybettiği İHA saldırısını da kapsadığını belirtti. İran ise saldırıya karıştığı iddialarını reddediyor.
Kuveyt dün yaptığı açıklamada, ülkedeki stratejik bir tesise insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda Alman savunma sanayii şirketi Rheinmetall'de çalışan iki İtalyan teknisyen hayatını kaybetti, bir Kuveytli ile bir Pakistanlı yaralandı. Kuveyt saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.
Suudi Arabistan saldırıyı kınadı. Riyad, İran'ın ihlallerinin bölgede güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamaya yönelik uluslararası çabaları baltaladığını belirterek saldırıların derhal durdurulmasını istedi. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi de Kuveyt'le tam dayanışma içinde olduklarını açıkladı. Budeyvi, stratejik tesislerin hedef alınmasını "son derece tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi ve Tahran'ı sorumlu tuttu.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni taziyelerini iletti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise İran üzerindeki baskının artırılması çağrısında bulundu.
İran: Saldırıyla ilgimiz yok
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Kuveytli mevkidaşı Şeyh Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile telefonda görüştü. Arakçi, İran'ın saldırıyla bir ilgisi olmadığını savundu ve ortak soruşturma yapılmasını teklif etti. Arakçi, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile de görüştü. İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de İran güçlerinin bölgede herhangi bir askeri operasyon yapmadığını söyledi.
Arakçi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarının ve baskılarının sona ermesinin müzakerelerden önce gelmesi gerektiğini söyledi. Arakçi, arabulucuların sunduğu önerilerin değerlendirildiğini de ekledi.