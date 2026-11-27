https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/kucukcekmecede-dairede-patlama-1-yarali-1110648532.html

Küçükçekmece'de dairede patlama: 1 yaralı

Küçükçekmece'de dairede patlama: 1 yaralı

Sputnik Türkiye

İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 1 kişi yaralandı. 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T19:20+0300

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Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'taki binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Evde bulunan 24 yaşındaki S.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Binanın üst katlarında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Dairede hasara neden olan patlama ve yangına ilişkin ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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türkiye, küçükçekmece, küçükçekmece belediyesi, küçükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, küçükçekmece adliyesi, patlama