https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/sislide-elektrik-direginde-yangin-patlama-sesleri-geldi-evlerde-elektrik-gitti-1110201098.html

Şişli'de elektrik direğinde yangın: Patlama sesleri geldi, evlerde elektrik gitti

Şişli'de elektrik direğinde yangın: Patlama sesleri geldi, evlerde elektrik gitti

Sputnik Türkiye

İstanbul Şişli'de elektrik direğinde önce yangın çıktı. Patlama seslerinin ardından mahalledeki evlerin elektrikleri kesildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T01:50+0300

2026-11-09T01:50+0300

2026-11-09T01:50+0300

türki̇ye

şişli

elektrik

patlama

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Kuştepe Mahallesi'ndeki elektrik direğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Direğin çevresinden gelen patlama seslerinin ardından mahalledeki evlerin elektrikleri kesildi.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.Park halindeki bir otomobilde yangın nedeniyle hasar oluştu.Mahalledeki elektriğin kesilmesine tepki gösterenler, yetkililerin acilen bu duruma müdahale etmesini istedi.Direkten düşen kablolar nedeniyle olay yerinde güvenlik önlemi alındı.Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.Öte yandan yangının ardından meydana gelen patlama cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/vanin-6-trabzonun-2-ilcesinde-egitime-ara-verildi-1110200954.html

türki̇ye

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şişli, elektrik, patlama