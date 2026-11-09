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Şişli'de elektrik direğinde yangın: Patlama sesleri geldi, evlerde elektrik gitti
Şişli'de elektrik direğinde yangın: Patlama sesleri geldi, evlerde elektrik gitti
Sputnik Türkiye
İstanbul Şişli'de elektrik direğinde önce yangın çıktı. Patlama seslerinin ardından mahalledeki evlerin elektrikleri kesildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T01:50+0300
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Kuştepe Mahallesi'ndeki elektrik direğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Direğin çevresinden gelen patlama seslerinin ardından mahalledeki evlerin elektrikleri kesildi.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.Park halindeki bir otomobilde yangın nedeniyle hasar oluştu.Mahalledeki elektriğin kesilmesine tepki gösterenler, yetkililerin acilen bu duruma müdahale etmesini istedi.Direkten düşen kablolar nedeniyle olay yerinde güvenlik önlemi alındı.Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.Öte yandan yangının ardından meydana gelen patlama cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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şişli, elektrik, patlama
şişli, elektrik, patlama

Şişli'de elektrik direğinde yangın: Patlama sesleri geldi, evlerde elektrik gitti

01:50 09.11.2026
© Ahmet Cemil Yeşilmenİstanbul İtfaiyesi
İstanbul İtfaiyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
© Ahmet Cemil Yeşilmen
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İstanbul Şişli'de elektrik direğinde önce yangın çıktı. Patlama seslerinin ardından mahalledeki evlerin elektrikleri kesildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Kuştepe Mahallesi'ndeki elektrik direğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Direğin çevresinden gelen patlama seslerinin ardından mahalledeki evlerin elektrikleri kesildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Park halindeki bir otomobilde yangın nedeniyle hasar oluştu.
Mahalledeki elektriğin kesilmesine tepki gösterenler, yetkililerin acilen bu duruma müdahale etmesini istedi.
Direkten düşen kablolar nedeniyle olay yerinde güvenlik önlemi alındı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Öte yandan yangının ardından meydana gelen patlama cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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