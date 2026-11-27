https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/kasim-indirimindeki-alisveris-sepeti-aliskanliklari-degisti-yeni-trend-ne-1110629806.html

Kasım indirimindeki alışveriş sepeti alışkanlıkları değişti: Yeni trend ne?

Kasım indirimindeki alışveriş sepeti alışkanlıkları değişti: Yeni trend ne?

Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük alışveriş dönemlerinden biri olan İndirim Cuması'nda tüketicilerin tercihleri değişiyor. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle temel ihtiyaç... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T08:30+0300

2026-11-27T08:30+0300

2026-11-27T08:30+0300

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Dünya genelinde milyonlarca tüketicinin takip ettiği İndirim Cuması (Black Friday), bu yıl değişen alışveriş alışkanlıklarıyla dikkat çekiyor.Artan yaşam maliyetleri, tüketicilerin indirim dönemlerindeki önceliklerini de değiştiriyor. Daha önce ağırlıklı olarak elektronik eşya, giyim ve hediyelik ürünlere yönelen tüketiciler, kampanyaları artık günlük ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamak için de değerlendiriyor.Adobe Digital Insights verilerine göre, ABD'de tüketiciler 1-22 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden 82,5 milyar dolarlık alışveriş yaptı. Harcamalar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 arttı.İndirim Cuması'nda temel ihtiyaç ürünleri öne çıktıPerakende şirketlerinin kampanyalarını kasım ayının başına, hatta ekim ayına çekmesiyle birlikte indirim sezonu daha geniş bir döneme yayıldı.Kasım ayının ilk 22 gününde kişisel hijyen ürünlerinin çevrim içi satışları, ekim ayı ortalamasına göre yüzde 40 arttı. Şampuan, sabun ve diğer günlük bakım ürünleri, tüketicilerin en fazla ilgi gösterdiği kategoriler arasında yer aldı.Aynı dönemde ev temizlik ürünlerinin internet üzerinden satışları yüzde 33, tişört ve benzeri temel giyim ürünlerinin satışları ise yüzde 27 yükseldi.Tüketicilerin düzenli olarak kullandıkları ürünleri indirim döneminde satın alarak stoklama eğilimi dikkat çekiyor.Bebek ve evcil hayvan ürünlerinde büyük artış beklentisiAdobe'nin indirim sezonu öncesinde yayımladığı tahminlere göre, 26-30 Kasım tarihleri arasında bazı ürün kategorilerinde satışların önemli ölçüde artması bekleniyor.Bebek ürünlerinin çevrim içi satışlarının eylül ayı ortalamasına kıyasla yüzde 113, evcil hayvan ürünlerinin satışlarının ise yüzde 93 artacağı öngörülüyor.Kasım ve aralık aylarında ABD'deki çevrim içi gıda satışlarının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artarak 26,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.İlk üç kategoride gerçekleşen satış artışları, ekim ayı ortalamasıyla karşılaştırılmıştır. Bebek ve evcil hayvan ürünlerine ilişkin rakamlar ise eylül ayı ortalamasına kıyasla 26-30 Kasım dönemine yönelik tahminlerdir.Elektronik ürünler önemini koruyorTemel ihtiyaç ürünlerine yönelik talep artsa da elektronik ürünler, İndirim Cuması'nın en önemli alışveriş kategorilerinden biri olmaya devam ediyor.ABD'de kasım ve aralık aylarında elektronik ürünlere yönelik çevrim içi harcamaların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 63,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.Kasım ayının ilk 22 gününde televizyonlarda ortalama yüzde 11 seviyesinde gerçekleşen indirimlerin, İndirim Cuması'nda yüzde 23'e ulaşacağı tahmin ediliyor.Alışverişte yapay zeka dönemiTüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında yaşanan değişimin bir diğer boyutunu ise yapay zeka teknolojileri oluşturuyor.Ürün araştırmak, fiyat karşılaştırmak ve kampanyaları değerlendirmek isteyen tüketiciler, yapay zeka destekli araçlardan giderek daha fazla yararlanıyor.Bu araçlar üzerinden perakende sitelerine yönlendirilen ziyaretçi trafiğinin geçen yılın kasım ayına kıyasla iki katından fazla arttığı bildirildi.Siber Pazartesi, İndirim Cuması'nı geride bırakabilirAdobe, 27 Kasım'daki İndirim Cuması kapsamında ABD'de yapılacak çevrim içi alışverişlerin geçen yıla göre yüzde 9,2 artarak 12,9 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.30 Kasım'da gerçekleşecek Siber Pazartesi (Cyber Monday) kapsamında ise internet üzerinden yapılacak alışverişlerin 15,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Böylece Siber Pazartesi harcamalarının İndirim Cuması'nı geride bırakacağı tahmin ediliyor.ABD'de 1 Kasım-31 Aralık tarihlerini kapsayan yıl sonu alışveriş döneminde toplam çevrim içi perakende satışlarının yüzde 6,7 artarak 275,1 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

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