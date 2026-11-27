https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/altinda-sert-dusus-sonrasi-dev-bankadan-yil-sonu-tahmini-1110629364.html

Altında sert düşüş sonrası dev bankadan yıl sonu tahmini

Altında sert düşüş sonrası dev bankadan yıl sonu tahmini

Sputnik Türkiye

Altının ons fiyatı, sert satış dalgasının ardından yeniden 3.600 doların üzerine çıktı. Avustralya merkezli Commonwealth Bank, altın için yıl sonu tahminini... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T07:59+0300

2026-11-27T07:59+0300

2026-11-27T07:59+0300

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Küresel piyasalarda sert dalgalanmaların yaşandığı altın fiyatlarında toparlanma eğilimi görülüyor. 25 Kasım'da ağır satış baskısıyla karşılaşan ons altın, 27 Kasım sabahı TSİ 05.40 itibarıyla 3.620 dolar seviyelerine yükseldi.Yatırımcılar fiyatlardaki dalgalanmanın ne zaman sona ereceğini merak ederken Avustralya'nın önde gelen finans kuruluşlarından Commonwealth Bank of Australia (CBA), yıl sonuna ilişkin dikkat çekici bir değerlendirme yayımladı.Dev bankadan altın için yıl sonu tahminiCommonwealth Bank, ons altın fiyatının 2026 yılı sonunda 3.500-3.700 dolar aralığında seyretmesini bekliyor.Bankanın 26 Kasım'da gündeme gelen değerlendirmesinde, altının önümüzdeki dönemdeki performansını belirleyecek temel unsurlardan birinin güvenli liman talebinden ziyade ABD dolarının izleyeceği yön olacağı belirtildi.Banka analisti Vivek Dhar'a göre ABD doları, kurumun beklentilerinden daha hızlı değer kazandı. Amerikan para birimi, bankanın 2027 yılının ortası için öngördüğü zirve seviyesine şimdiden yaklaşmış durumda.Doların yükseliş potansiyeli azalıyor mu?Commonwealth Bank'ın değerlendirmesine göre altın fiyatları, yeniden ABD dolarıyla ters yönlü ilişkiye daha duyarlı hale geldi.Doların bundan sonraki süreçte sınırlı değer kazanması, altın üzerindeki satış baskısının hafiflemesini sağlayabilir.Daha önce ABD varlıklarından uzaklaşma eğilimi ve doların değer kaybedeceğine ilişkin beklentiler altın fiyatlarını destekliyordu. Banka, söz konusu yapısal talebin fiyatlar üzerindeki etkisinin azaldığına, geleneksel faiz ve döviz kuru ilişkisinin yeniden ön plana çıktığına dikkat çekiyor.Altın yatırımcılarının gözü Fed'in faiz kararındaAltın fiyatlarının yönünü belirleyecek bir diğer önemli unsur ise ABD'nin reel tahvil getirileri olacak.ABD'nin 10 yıllık enflasyondan arındırılmış tahvil getirilerinin yükselmesi, faiz geliri sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor.25 Kasım'da açıklanan ABD verilerine göre, ekim ayında yıllık kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu yüzde 3,8, çekirdek enflasyon ise yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. Söz konusu veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını sürdürme ihtimalini gündemde tutuyor.Fed'in 8-9 Aralık'ta gerçekleştireceği toplantıda alacağı faiz kararı kadar, gelecek döneme ilişkin vereceği mesajlar da altın fiyatları açısından belirleyici olabilir. Yeni faiz artırımlarına işaret edilmesi, doların ve reel tahvil getirilerinin yükselmesine yol açabilir.Altında hangi seviyeler kritik?26 Kasım'da 3.607 dolara kadar yükselen ons altın, bu seviyede kalıcılık sağlayamayarak 3.551 dolara geriledi.Piyasa analisti Bruce Powers, 3.551 dolar seviyesinin yeniden aşağı yönlü kırılması halinde 3.500-3.446 dolar aralığının gündeme gelebileceğini belirtiyor.Ons altının 25 Kasım'da 3.426 dolara kadar gerilemesi, söz konusu fiyat bölgesinin önemini artırıyor.Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.690 dolar seviyesi, kısa vadeli düşüş eğiliminin sona ermesi açısından kritik görülüyor. Bu seviyenin aşılması halinde 3.749 doların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.İki dev bankadan farklı altın senaryolarıCommonwealth Bank, doların yükseliş potansiyelinin sınırlanmasıyla birlikte altında düşüş alanının daralabileceğini öngörürken İngiltere merkezli HSBC daha temkinli bir yaklaşım benimsiyor.HSBC, satış baskısının yeniden güçlenmesi durumunda ons altının 3.400 dolara kadar gerileyebileceğini belirtiyor.İki büyük finans kuruluşunun farklı beklentileri, küresel piyasalarda altının dip seviyesine ilişkin henüz ortak bir görüş oluşmadığını ortaya koyuyor.Gram altın yeniden 6.100 liranın üzerine çıktıKüresel piyasalardaki toparlanma, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı.27 Kasım sabahı saat 05.51 itibarıyla gram altın, yüzde 1,83 değer kazanarak 6.127,17 liraya yükseldi. Önceki işlem gününü 6.016,98 liradan tamamlayan gram altın, yeni güne 110,19 liralık artışla başladı.Son toparlanmaya rağmen gram altında kasım ayı genelindeki kayıp yüzde 6'nın üzerinde seyrediyor.

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