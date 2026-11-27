https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/kamu-borclarinda-yeni-donem-gecikme-zammi-ve-tecil-faizi-dusuruldu-mevcut-borclarda-yeni-oran-nasil-1110630654.html

Kamu borçlarında yeni dönem: Gecikme zammı ve tecil faizi düşürüldü, mevcut borçlarda yeni oran nasıl uygulanacak?

Kamu borçlarında yeni dönem: Gecikme zammı ve tecil faizi düşürüldü, mevcut borçlarda yeni oran nasıl uygulanacak?

Sputnik Türkiye

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle kamu alacaklarında aylık gecikme zammı yüzde 3,2 olarak belirlenirken, yıllık tecil faizi yüzde 39'dan yüzde 29'a... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T09:19+0300

2026-11-27T09:19+0300

2026-11-27T09:19+0300

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Vergi borcu olanlar dikkat, gecikme faizi ve yapılandırmada geçerli olacak faizin düşürülmesine karar verildi.Gecikme zammı oranı düştüKamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye, tecil faiz oranı ise yıllık yüzde 39'dan yüzde 29'a indirildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere aylık yüzde 3,2 oldu.Kamu alacaklarının ödemesinin gecikmesinden dolayı tatbik edilen gecikme zammı oranı karardan önce aylık yüzde 3,7 olarak uygulanıyordu.Tecil faizi oranı da indirildiTahsilat Genel Tebliği ile de tecil faizi oranı yıllık yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü.Kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık yüzde 39 oranındaki tecil faizi, bugünden itibaren yapılacak müracaatlar üzerine taksitlendirilen alacaklara yıllık yüzde 29 olarak uygulanacak. Vergi borcu olan mükelleflerin tamamına tecil faizi oranı indirilmek suretiyle ödeme imkanı kolaylığı sağlanıyor.Asya Altyapı Yatırım Bankasından sağlanan kredilere ilişkin düzenlemeÖte yandan "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin Asya Altyapı Yatırım Bankasından sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı yüzde sıfır olarak tespit edildi.Yeni oran nasıl uygulanacak?27 Kasım 2026 tarihinden itibaren yapılan başvurular kapsamında tecil edilen kamu alacaklarına yeni faiz oranı uygulanacak.Daha önce yapılan başvurular kapsamında tecil edilecek kamu alacaklarında, başvuru tarihinden 26 Kasım'a kadar geçen süre için ilgili dönemde geçerli olan faiz oranı, 27 Kasım'dan itibaren ise yüzde 29'luk yeni oran esas alınacak.Daha önce tecil edilen ve tecil şartlarına uygun olarak ödenen kamu alacaklarının bugünden sonra ödenmesi gereken taksitlerine de yeni faiz oranı, 1 sayılı Tahsilat Genel Tebliği'nde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/ortak-fon-aciklamasi-basladi-cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-konusuyor-1110618013.html

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