https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/ortak-fon-aciklamasi-basladi-cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-konusuyor-1110618013.html

Ortak fon açıklaması başladı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuşuyor

Ortak fon açıklaması başladı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuşuyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasında bundan sonraki sürecin istisnai durumlar dışında olağan tasfiye kuralları çerçevesinde... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T19:17+0300

2026-11-26T19:17+0300

2026-11-26T19:33+0300

türki̇ye

cevdet yılmaz

akın gürlek

mehmet şimşek

cumhurbaşkanlığı külliyesi

fon

fon soruşturması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde fon meselesine ilişkin ortak basın bilgilendirme toplantısı düzenliyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ''24 Kasım 2026 tarihinde yaptığımız XI. Fon Koordinasyon Kurulu toplantımızda açıkladığımız üzere, 27 Kasım Cuma günü bitirileceğini duyurduğumuz ara ödeme sürecini bugün yapılacak ödemeler ile tamamladığımız bir aşamada, kamuoyunu bilgilendirmek üzere karşınızdayız. Olağanüstü tasfiyenin olabilecek bazı istisnalar dışında tamamlandığımız, olağan sürece geçiş yaptığımız bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz'' dedi.Yılmaz, ''Bugün değerli Bakanlarımızla birlikte fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından yürüttüğümüz çalışmaları, aldığımız tedbirleri ve yatırımcılarımızın haklarının korunmasına yönelik yaklaşımımızı sizler aracılığıyla aziz milletimizle paylaşacağız. Milletimizin bizden beklentisi, yaşananların bütün boyutlarıyla aydınlatılması, hak sahiplerinin haklarının korunması ve sorumluların kim olduklarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap vermesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ilk günden itibaren bu sorumlulukla hareket ediyoruz'' ifadelerini kullandı.Yılmaz, ''Vatandaşlarımızın tasarruflarını hukuka aykırı işlemlerle istismar edenlerin üzerine kararlılıkla giderken, yatırımcılarımızın meşru haklarını koruyacak adımları sürecin başından bugüne attık, atmaya da devam edeceğiz. Hastalıklı yapılarla mücadele ederken bünyeye zarar vermeden, meşru yatırımcıları ve finans çalışanlarını ayırt ederek süreci tamamlayacağız. Yaşanan süreçte sorumluluğu bulunan, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan herkes, kim olursa olsun, hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Bu kapsamda yetkili adli ve idari kurumlarımızın kendi görev alanlarında yürüttükleri çalışmalarla, yaşanan sorunun bütün boyutlarıyla aydınlatılması ve hukuka aykırı işlemlerin sonuçlarının giderilmesi için gereken adımları atıyoruz'' dedi.Yılmaz, ''Aceleci ve yeterli bilgiye dayanmayan değerlendirmelerle hiç kimseyi haksız yere töhmet altında bırakmadan, sorumlulukları somut bilgi ve belgeler ışığında belirlemek de hukuk devleti anlayışımızın bir gereğidir. Kalkınma sürecimizin değerli bir parçası olan sermaye piyasalarımızı korumak bakış açımızın bir diğer önemli boyutudur. İnanıyoruz ki bu hastalıklı yapılardan kurtulan sermaye piyasalarımız, yoluna çok daha güçlü ve sağlıklı şekilde devam edecektir. Tasfiye sürecini de vatandaşlarımızın meşru haklarını gözeten, kamu yararını esas alan, şeffaf, adil ve etkin bir anlayışla yürüttük, yürütüyoruz. 2024 yılı sonundan itibaren fon piyasasında yaşanan regülasyon ihtiyacı ilgili kurumlarımız tarafından karşılanmaya başlamıştır. Bu süreçte tam olarak istenen etkiyi yaratamamış olsa da doğru yönde çeşitli adımlar atılmıştır'' şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasının detaylarına ilişkin şu sözleri kullandı:28 Ağustos 2026 tarihinde SPK Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberini yayımlamıştır. Rehber 1 Eylül 2026’da yürürlüğe girmiştir. Rehber, bazı fonlar üzerindeki manipülatif ve sorunlu işlemleri görünür kılmıştır. Rehberde şeffaflığı artırıcı düzenlemeler yapılmış, düşük fiili dolaşımlı paylardaki fiktif hareketler, manipülasyonlar ve sistemik risklerin önlenmesi amaçlanmıştır.15 Eylül ve 16 Eylül tarihinde, Pusula ve Tera başta olmak üzere bazı fon şirketleri temerrüde düşmüştür. 17 Eylül tarihinde Finansal İstikrar Komitesi acilen toplanmış, bazı portföy yönetim şirketlerinin fonlarındaki kredi ve likidite sorunlarının fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığı, likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından eşgüdümlü adımların süratle uygulanacağı ifade edilmiştir. Sorunun sistemin geneline yayılmaması için, tabir-i caiz ise hastalıklı yapılar karantinaya alınmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.09.2026 tarihli Kurul kararları ile, 15 Eylül’de başlayan ve sonrasında devam eden fon temerrütleri dikkate alınarak, bu durumun piyasanın geneline yönelik olumsuz bir etki yaratmaması amacıyla;• 7 portföy yönetim şirketi bünyesindeki (ki bunlar; A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus, Pusula PYŞ ve Tera portföy yönetim şirketleridir) toplam• 131 fonun Kurulca belirlenecek yöntem ile tasfiyesine karar verilmiştir.MKK verilerine göre, tasfiye karar tarihi itibarıyla, tasfiye kapsamındaki 131 adet fonun tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi olarak belirlenmiştir.Anılan tarihte tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri, hane halkının finansal varlıklarının yüzde 2.4’üne karşılık gelmektedir.Tasfiye halindeki 131 fon,• toplam fon sayısının yüzde 4.6'sını,• toplam portföy değerinin ise yüzde 7.7'sini oluşturmaktadır.Oranların bu seviyelerde olması yaşanan sorunun önemsiz olduğu anlamına gelmemektedir. Aksine, sorunun üzerine önemle ve ciddiyetle, çok boyutlu şekilde gidilmiştir.Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 29 Eylül tarihinde;• tasfiye süreçlerinin kurumlarımızı genel koordinasyonunu sağlamak,• tasfiyesine karar verilen fonlardaki yatırımcıların haklarını korumak,• ödemelerin adil ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamakamaçlarıyla başkanlığımda Fon Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.Koordinasyon Kurulunda; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, MASAK, SPK, BDDK, TCMB, Türkiye Bankalar Birliği, BİST, MKK ve TAKASBANK bulunmaktadır. Fon koordinasyon Kurulu, 17 Eylül’den bu yana Ankara ve İstanbul’da, toplamda 11 defa toplanmıştır.Gerek yargı gerekse bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoriteler kendi alanlarında yetkili ve sorumlu kurumlardır. Fon Koordinasyon Kurulu genel ilkeleri belirlemekte, ortak çalışmalarda eşgüdümü sağlamaktadır. Her kurum kendi alanında kararlarını almakta ve kamuoyu ile paylaşmaktadır.Fon Koordinasyon Kurulumuzun teşkili ile eş anlı olarak sürecin her yönü ile incelenmesi adına Cumhurbaşkanımız tarafından Devlet Denetleme Kurulumuz da görevlendirilmiştir.Devlet Denetleme Kurulumuz fon sürecini inceleme ve denetim faaliyetlerine 21 müfettiş ve uzmanla devam etmekte, inceleme ve denetim bizzat ilgili kurumlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler üzerinde yapılmaktadır.Hata, ihmal ve kusurların tespitinin yanı sıra, sistemdeki açıkların kapatılması ve bir daha benzer hadiseler yaşanmaması için yapılması gerekenler de DDK’nın gündemindedir.Denetim mümkün olan en kısa sürede ve süratle tamamlanacaktır. Olayla ilgili yargı sürecinde işlemlerin kapsamı genişlediği için DDK’nın çalışmasının kapsamı da genişletilmiştir.Süreç içinde Fon Koordinasyon Kurulu ve SPK Kararları doğrultusunda temerrüde düşen A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef portföy yönetim şirketleri için olağan tasfiye süreci işletilmiştir.Hedef portföy yönetim şirketindeki toplam 6 adet fonun ödemeleri, fon portföyündeki hisse satışlarının yarın hesaba geçecek olması nedeniyle Cuma günü ödenecektir.Böylelikle olağan tasfiye kapsamındaki 97 fonda yatırımı bulunan 64 bin 469 yatırımcıya 65.5 milyar TL’si nakdi, 12.6 milyar TL’si ayni olmak üzere toplam 78.1 milyar TL’lik ödeme yapılmış olup, olağan tasfiyeye konu, 97 fonda ödemeler tamamlanacak olup yatırımcılara alacağının tamamı ödenmiş olacaktır.Böylece yarın olağan tasfiye ödemelerini bitirerek bu süreci tamamlamış olacağız. Süreçte yükümlülüklerinin mevcut varlıkları ile karşılanamayacağı anlaşılan Atlas, Pusula ve Tera fonları için 7596 sayılı TASFİYESİNE KARAR VERİLEN BAZI YATIRIM FONLARI HAKKINDA KANUN ve SPK’nın 27.10.2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı doğrultusunda olağanüstü tasfiye süreci getirilmiştir.7596 sayılı Kanun ve ilgili SPK Kurul Kararları ile;• Olağanüstü tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi,• Ödemelerin hukuki güvence ile yapılması,• Yatırımcıların tasfiye tamamlanıncaya kadar hiçbir ödeme alamamasının önüne geçmek amacıyla, kişi başına azami avans niteliğinde 1 milyon TL ara ödeme yapılabilmesi,• Gerçeğe aykırı fon değerleri üzerinden çıkış yapanlar ile fiyatları gerçeğe aykırı oluşmuş paylardan olağan dışı kazanç sağlayanların, objektif emsal getiri ölçütlerini aşan tutarları isteğe bağlı olarak iade edebilmesi,• Süreçte oluşan zarar veya kayıpta sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişilerin malvarlıklarından geri kazanımını bakımından öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi portföy yönetim şirketine başvurulması,• Kanun ile daha önce fon piyasalarında var olmayan bir yöntem olarak TMSF’ye haksız ve fahiş kazançların geri alınmasında görev ve yetki verilmesi öngörülmüştür.Bugün itibarıyla olağanüstü tasfiye kapsamındaki 34 fonda yatırımı bulunan 415 bin 955 yatırımcıya 117.55 milyar TL’si nakdi, 3.6 milyar TL’si ayni olmak üzere toplam 121.15 milyar TL’lik ödeme yapılmıştır. Sürece konu 34 fondan 25’inde tüm ödemeler tamamlanmış, 369 bin 837 yatırımcının enflasyon oranıyla endekslenmemiş net yatırım tutarının ve/veya portföy değerinin tamamı ödenmiştir. 10 bin 680 tekil yatırımcının net yatırım çıkış tutarı giriş tutarının üzerinde olduğu için geri ödeme süreci dışında tutulmuştur.Dolayısıyla nihai olarak bakacak olursak; 119 fonda yapılan toplam ödeme 199.25 milyar TL olarak gerçekleşmiş; toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının 444 bin 987’sine (yüzde 97.64) en az bir ödeme yapılmış; 401 bin 735 (yüzde 88.15) yatırımcıya net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı ödenmiş olacaktır. Nakdi olarak 21 bin 723 Kişi 1 milyon TL ödeme almıştır. Dikkat çekmek istediğim bir diğer husus ise, bu süreçte tek bir lira kamu kaynağı kullanılmamış olduğudur.Burada net yatırım tutarı ve portföy değeri konusunu biraz açmak istiyorum. Sürecin başından beri yürüttüğümüz tasfiye süreci; yatırımcı tarafından fona yapılan her bir nakit giriş tutarı ile çıkış tutarı arasındaki farkın TÜFE ve ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalaması ile güncellemesi sonucunda oluşan net yatırım tutarı üzerinden hesaplanmıştır.Bu kapsamda net çıkış tutarı, net giriş tutarından büyük olan yatırımcılar, tasfiye kapsamında bakiyesi olsa dahi, daha önce zaten yatırımından net kar elde etmiş olduğu için geri ödeme kapsamı dışında tutulmuştur. 10 bin 680 tekil yatırımcının net yatırım çıkış tutarı giriş tutarının üzerinde olduğu için geri ödeme sürecine dahil edilmemiştir.Hisse senedi yoğun fonlar olarak bildiğimiz serbest fonlar için kullanılan portföy değeri ise içeriğindeki hisselerin ödeme gününden bir önceki gün kapanış fiyatı üzerinden hesaplanarak yatırımcılara aktarılacak kaynak olarak belirlenmiştir.Tasfiye süreçlerinde altını çizmek istediğim bir diğer husus ise geri kazanım süreçleridir. Yatırım Fonu ve hisse senedi piyasasında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerle fahiş ve haksız kazanç elde edenlerin “isteğe bağlı iade işlemleri” ile TMSF’nin yürüteceği geri kazanım süreçlerinden elde edilen tahsilatları gerçekleştirmek üzere TMSF nezdinde 131 fonun her biri için ayrı ayrı ve 1 adet genel iade hesabı olmak üzere olmak üzere toplam 132 adet hesap açılmıştır.Gönüllü iade süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yatırım fonu ve hisse senedi pay piyasasına ilişkin MKK ve SPK’dan temin edilen listeler ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile teşkil edilen koordinasyon çerçevesinde fahiş ve haksız kar elde ettiği belirlenen gerçek/tüzel kişiler ile 19 Ekim 2026 tarihinden itibaren görüşme ve müzakereler yapılmaya başlanmıştır.Geçen sürede yapılan görüşmeler neticesinde 24.11.2026 tarihi gün sonu itibariyle Birleşik Fon Bankası nezdindeki gönüllü iade ve geri kazanım hesaplarına; toplam 45 milyar TL tahsilat sağlanmıştır.Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Şu anda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız sorumluların tespiti ve yaşanan mağduriyetlerin önlenmesine yönelik olarak hukuk kuralları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.Sürecin başından itibaren gerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekse Sermaye Piyasası Kurulumuz yoğun ve kararlı bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Olayla ilgili bütün bağlantılar ve hareketler incelenmekte, tüm ihbar ve şikayetler titizlikle değerlendirilerek gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.Adli boyutla ilgili detayları Adalet Bakanımız birazdan paylaşacaktır. Ziraat Bankası ve İş Bankası tasfiye sürecinin yönetiminde görevlendirilirken, fonların durumuna göre olağan ve olağanüstü tasfiye yöntemleri değerlendirilerek küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına öncelik veren bir yaklaşım benimsedik.Buradan süreçte tasfiye sürecindeki desteklerinden dolayı Başta Türkiye Bankalar Birliği olmak üzere, Ziraat Bankası ve İş Bankasına da teşekkürlerimi sunuyorum. Olağanüstü tasfiyede üzerinde durduğumuz temel husus; yatırımcıların nihai haklarına mahsuben net yatırım tutarları esas alınarak mümkün olan en kısa sürede ara ödeme yapılmasıdır.Bir milyon liraya kadar net yatırım tutarının karşılanmasına yönelik yaklaşımımız da sisteme gerçekten giren ve yatırımcının daha önce geri almadığı tutarların dikkate alınmasına dayanmaktadır. Manipüle edilmiş fiyatlarla çok yüksek rakamlara çıkarılmış hesap değerlerini, sisteme yatırılmış gerçek parayla aynı şekilde değerlendirmek doğru bir yaklaşım değildir.Yatırılan ve çekilen tutarlar birlikte ele alınarak net yatırım belirlenirken, ara ödemeler de tasfiye sonunda oluşacak nihai haklara mahsuben değerlendirilmektedir. Her fonun kaynaklarının o fonun hak sahipleri için kullanılması, ortak hesaplarda toplanan kaynakların ise belirlenen esaslara göre adil biçimde dağıtılması temel ilkelerimiz arasındadır.Haksız kazançlardan geri alınan tutarların ve el konulan varlıkların değerlendirilmesiyle sağlanan kaynakların da aynı amaç doğrultusunda kullanılması için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. Başta Adalet Bakanlığımız olmak üzere MASAK, TMSF ve diğer sorumlu kurumlarımız tarafından süreçler titizlikle takip edilmektedir. Yurtdışı boyutuyla ilgili olarak MASAK ve Adalet Bakanlığımız koordinasyon içinde çalışmaktadır.Süratle hareket etmeyi önemsiyoruz; ancak hak sahipliğinin doğru belirlenmesinden, kaynakların adil dağıtılmasından ve hukukun gereklerinin yerine getirilmesinden taviz vermeden ilerliyoruz.Vatandaşlarımızın haklarını korumak, sorumluların hesap vermesini sağlamak ve benzer sorunların tekrar yaşanmasını önlemek, birbirini tamamlayan sorumluluklarımızdır.Bu sorumluluğuna istinaden, Fon Koordinasyon Kurulumuz tarafından yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesi ve benzer krizlerin tekrar yaşanmaması için kalıcı ve yapısal tedbirler alınmasına yönelik Sermaye Piyasası Kanunu’nda kalıcı ve kapsamlı değişiklikler öngören yeni bir taslağın çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığımız uhdesinde yürütülmüş, ilgili taraflarla istişare edilmiş ve TBMM’nin takdirine sunulmak üzere Meclis Grubumuza gönderilmiştir. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanımız birazdan daha detaylı bilgilendirme yapacaktır.Yaşanan tecrübeyi dikkate alarak düzenleme, gözetim ve denetim mekanizmalarını ihtiyaç duyulan alanlarda güçlendirmek, sermaye piyasalarımızın geleceği bakımından da önem taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, vatandaşlarımızın tasarruflarını güven içinde değerlendirebildiği, üretimi ve yatırımı destekleyen daha derin ve güçlü sermaye piyasaları için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletimizin haklı hassasiyetlerini ve hukukun gereklerini esas alacak, hiçbir suistimali karşılıksız bırakmadan yatırımcılarımızın haklarını koruma gayreti içinde olacağız.Olağan ve olağanüstü tasfiye sürecinde 28.25 milyar TL’lik yaptığımız son ödemeler ile toplam 444 bin 987 yatırımcıya 199.25 milyar TL’lik ödeme yaparak 1 milyon TL’ye kadar yaptığımız ara ödeme sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Ara ödeme sonrası süreç olağan tasfiye kuralları çerçevesinde devam edecektir. Fonlara kaynaklar geri kazandırıldıkça bu ödemeler hak sahiplerine payları oranında ödenmeye devam edecektir. Özellikle gayrimenkullerin nakde dönüşümü ve fahiş kazançlardan elde edilen gelirler ile bu süreç yürütülecektir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/fon-sorusturmasinda-kritik-gun-uc-isim-saat-1900da-konusacak-1110598193.html

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cevdet yılmaz, akın gürlek, mehmet şimşek, cumhurbaşkanlığı külliyesi, fon, fon soruşturması