https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/kremlinden-batiya-mesaj-ukraynaya-yabanci-askerlerin-konuslandirilmasi-kesinlikle-kabul-edilemez-1110580191.html

Kremlin'den Batı'ya mesaj: Ukrayna'ya yabancı askerlerin konuşlandırılması kesinlikle kabul edilemez

Kremlin'den Batı'ya mesaj: Ukrayna'ya yabancı askerlerin konuşlandırılması kesinlikle kabul edilemez

Sputnik Türkiye

Avrupa başkentlerinde Ukrayna'ya asker konuşlandırma konusunda yapılan tartışmaları değerlendiren Peskov, bu durumun Rusya için kabul edilemez olduğunu tekrar... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T13:37+0300

2026-11-25T13:37+0300

2026-11-25T13:37+0300

ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna

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dmitriy peskov

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boris johnson

vladimir putin

kasım cömert tokayev

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, herhangi bir yabancı askeri birliğin Ukrayna'da konuşlandırılmasının Rusya için kesinlikle kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguladı.Gazetecilerin konuya ilişkin sorusuna yanıt veren Peskov, "Avrupa başkentlerinden ve Brüksel'den, ne yazık ki, askeri birliklerin konuşlandırılmasına yönelik planlara dair ifadelerin defalarca dile getirildiğini biliyoruz. Bir kez daha tekrarlayabilirim ki bu, Moskova için kesinlikle kabul edilemez bir durum" dedi.🗣Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:🔴Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu akşam Kremlin'de Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'i kabul edecek🔴Putin ve Tokayev, yarın 'Yapay Zeka Dünyasına Yolculuk' konferansına katılacak🔴Kremlin, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin içeriğini kamuoyuna açıklamayı planlamıyor🔴Rusya, ülkenin önünde duran hedeflere ulaşmak için özel askeri harekat kapsamında gereken her şeyi yapacak🔴Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yıkıcı rolü Rusya tarafından biliniyor, kendisi Ukrayna'daki çatışmanın daha 2022 yılında durdurulmasına engel oldu🔴Putin, Brunei Sultanı'nın ziyareti onuruna Kremlin'de resmi davet verecek

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rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, yabancı asker, boris johnson, vladimir putin, kasım cömert tokayev