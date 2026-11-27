https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/iletisim-baskanligi-duyurdu-fonda-ara-odeme-tamamlandi-1110649806.html

İletişim Başkanlığı duyurdu: Fonda ara ödeme tamamlandı

İletişim Başkanlığı duyurdu: Fonda ara ödeme tamamlandı

Sputnik Türkiye

Fon Koordinasyon Kurulu, tasfiye kapsamındaki 131 fondan 122'sinde 455 bin 758 yatırımcıya toplam 199.55 milyar lira ödeme yapıldığını, ara ödeme sürecinin 27... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T20:19+0300

2026-11-27T20:19+0300

2026-11-27T20:31+0300

türki̇ye

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı

tmsf

fon

fon soruşturması

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Fon Koordinasyon Kurulunun açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada, tasfiye kapsamındaki 131 fondan 122'sinde 455 bin 758 yatırımcıya toplam 199.55 milyar lira ödeme yapıldığı ve süreçte kamu kaynağı kullanılmadığı bildirildi.Fon Koordinasyon Kurulunun 29 Eylül'den bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 27 Kasım 2026 itibarıyla ara ödeme sürecinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, olağan tasfiye kapsamında 64 bin 506 yatırımcıya 65.8 milyar lirası nakdi, 12.6 milyar lirası ayni olmak üzere toplam 78.4 milyar lira ödeme yapıldığı kaydedildi. Bu kapsamda 97 fonda yatırımcıların alacaklarının tamamının ödendiği aktarıldı.Olağanüstü tasfiye kapsamında ise 415 bin 955 yatırımcıya 117.55 milyar lirası nakdi, 3.6 milyar lirası ayni olmak üzere toplam 121.15 milyar lira ödeme gerçekleştirildiği bildirildi. Bu kapsamda 34 fondan 25'inde tüm ödemelerin tamamlandığı, 369 bin 837 yatırımcıya net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamının ödendiği ifade edildi.Açıklamada, ödemelerin tasfiyesine karar verilen portföy yönetim şirketlerindeki kaynaklar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan iade hesaplarına aktarılan yaklaşık 47.3 milyar liralık varlık kullanılarak yapıldığı ve süreçte kamu kaynağına başvurulmadığı vurgulandı.Bugünden itibaren sürecin olağan tasfiye kuralları çerçevesinde devam edeceği belirtilen açıklamada, tasfiye edilen fonların mal varlığının nakde dönüştürülmesi ve fahiş kazançlardan elde edilen kaynakların aktarılmasıyla oluşacak tutarların hak sahiplerine payları oranında ödeneceği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/ortak-fon-aciklamasi-basladi-cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-konusuyor-1110618013.html

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tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, tmsf, fon, fon soruşturması