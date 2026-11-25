https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/husiler-suudi-arabistanin-en-buyuk-petrol-rafinerisi-ras-tanuraya-saldiri-duzenledi-1110581101.html
Husiler, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisi Ras Tanura'ya saldırı düzenledi
Husiler, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisi Ras Tanura'ya saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
Yemen'dekiHusiler, Suudi Arabistan'ın en büyük rafinerisi olan Ras Tanura'yı hedef aldıklarını ve saldırının yangınlara yol açtığını duyurdu. Rafineriden silah... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T13:50+0300
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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sari, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın Doğu Eyaleti'ndeki Ras Tanura petrol rafinerisine saldırı düzenlediklerini ve rafineride yangın çıktığını duyurdu. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon ise çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Ras Tanura'da dört İHA'yı önleyerek imha ettiğini bildirdi. Koalisyonun açıklamasında rafinerinin vurulduğuna dair bir ifade yer almadı.Reuters'ın incelediği NASA uydu görüntülerinde ise rafinerinin çevresinde yaklaşık 600 kilometrekarelik bir alana yayılan yoğun siyah duman görüldü. Suudi hükümetinin iletişim ofisi ve devlet petrol şirketi Aramco, yorum taleplerine ilk etapta yanıt vermedi.Riyad'daki varlık fonu kulesi bir hafta içinde ikinci kez vurulduSözcü Sari, Husilerin Riyad'ın finans bölgesine de üç aşamalı bir saldırı düzenlediğini açıkladı.Suudi Sivil Savunma, salı günü Riyad'ın finans bölgesindeki bir kuleye düzenlenen saldırıda 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Başkentin en yüksek binası olan kule, ülkenin ulusal varlık fonu Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) genel merkezine ev sahipliği yapıyor. Bina bir haftadan kısa bir süre içinde ikinci kez hedef alındı.Gerilim, Temmuz ayından beri sürüyorBaşkent Sana dahil Yemen'in batısının büyük bölümünü kontrol eden Husiler, ülkede donmuş olan iç savaşın ABD-İran savaşının etkisiyle Temmuz ayında yeniden başlamasından bu yana Suudi havalimanlarını, petrol tesislerini ve ofis binalarını hedef alıyor.Saldırılar daha önce Aramco'nun bazı operasyonlarını geçici olarak aksatmış, Riyad'a yönelik uluslararası uçuşların çoğunun iptal edilmesine neden olmuştu. Suudi Arabistan, AFC Asya Kupası ve ülkenin amiral gemisi yatırım konferansı Gelecek Yatırım Girişimi (FII) gibi büyük uluslararası etkinlikleri de ertelemek ya da iptal etmek zorunda kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/babulmendep-bogazi-husilerin-kontrolune-mi-geciyor-kuresel-ticaret-yeni-bir-krizle-mi-karsi-karsiya-1110448699.html
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suudi arabistan, riyad, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), nasa, yemen, husiler, ortadoğu
Husiler, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisi Ras Tanura'ya saldırı düzenledi
13:50 25.11.2026 (güncellendi: 14:00 25.11.2026)
Yemen'dekiHusiler, Suudi Arabistan'ın en büyük rafinerisi olan Ras Tanura'yı hedef aldıklarını ve saldırının yangınlara yol açtığını duyurdu. Rafineriden silah bulutlar yükseldiği anlar NASA uydu görüntülerine yansıdı.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sari, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın Doğu Eyaleti'ndeki Ras Tanura petrol rafinerisine saldırı düzenlediklerini ve rafineride yangın çıktığını duyurdu.
Ras Tanura rafinerisi, ülkenin ham petrol ihracatında önemli bir rol oynayan terminalin yakınında konumlu.
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon ise çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Ras Tanura'da dört İHA'yı önleyerek imha ettiğini bildirdi. Koalisyonun açıklamasında rafinerinin vurulduğuna dair bir ifade yer almadı.
Reuters'ın incelediği NASA uydu görüntülerinde ise rafinerinin çevresinde yaklaşık 600 kilometrekarelik bir alana yayılan yoğun siyah duman görüldü. Suudi hükümetinin iletişim ofisi ve devlet petrol şirketi Aramco, yorum taleplerine ilk etapta yanıt vermedi.
Günlük 550 bin varil rafinaj kapasitesine sahip
Ras Tanura, hem Husilerle yaşanan çatışmada hem de daha geniş çaplı İran savaşı sırasında daha önce de hedef alınmıştı. Rafineri, Körfez kıyısındaki bir kompleksin parçası. Bu kompleks, ABD-İran savaşı Doğu-Batı boru hattıyla petrol taşınan batı kıyısındaki Yanbu limanını öne çıkarana kadar ülkenin ana ihracat terminaliydi.
Riyad'daki varlık fonu kulesi bir hafta içinde ikinci kez vuruldu
Sözcü Sari, Husilerin Riyad'ın finans bölgesine de üç aşamalı bir saldırı düzenlediğini açıkladı.
Suudi Sivil Savunma, salı günü Riyad'ın finans bölgesindeki bir kuleye düzenlenen saldırıda 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Başkentin en yüksek binası olan kule, ülkenin ulusal varlık fonu Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) genel merkezine ev sahipliği yapıyor. Bina bir haftadan kısa bir süre içinde ikinci kez hedef alındı.
19 Kasım'daki ilk saldırıda binada hasar oluşmuş ancak yaralanan olmamıştı. Sivil Savunma'nın Salı günü paylaştığı fotoğrafta, kulenin cephesinin yaklaşık orta kısmında geçen haftaki saldırının izlerine benzer bir hasar görülüyor.
Gerilim, Temmuz ayından beri sürüyor
Başkent Sana dahil Yemen'in batısının büyük bölümünü kontrol eden Husiler, ülkede donmuş olan iç savaşın ABD-İran savaşının etkisiyle Temmuz ayında yeniden başlamasından bu yana Suudi havalimanlarını, petrol tesislerini ve ofis binalarını hedef alıyor.
Saldırılar daha önce Aramco'nun bazı operasyonlarını geçici olarak aksatmış, Riyad'a yönelik uluslararası uçuşların çoğunun iptal edilmesine neden olmuştu. Suudi Arabistan, AFC Asya Kupası ve ülkenin amiral gemisi yatırım konferansı Gelecek Yatırım Girişimi (FII) gibi büyük uluslararası etkinlikleri de ertelemek ya da iptal etmek zorunda kalmıştı.