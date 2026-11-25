https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/husiler-suudi-arabistanin-en-buyuk-petrol-rafinerisi-ras-tanuraya-saldiri-duzenledi-1110581101.html

Husiler, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisi Ras Tanura'ya saldırı düzenledi

Husiler, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisi Ras Tanura'ya saldırı düzenledi

Sputnik Türkiye

Yemen'dekiHusiler, Suudi Arabistan'ın en büyük rafinerisi olan Ras Tanura'yı hedef aldıklarını ve saldırının yangınlara yol açtığını duyurdu. Rafineriden silah... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T13:50+0300

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sari, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın Doğu Eyaleti'ndeki Ras Tanura petrol rafinerisine saldırı düzenlediklerini ve rafineride yangın çıktığını duyurdu. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon ise çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Ras Tanura'da dört İHA'yı önleyerek imha ettiğini bildirdi. Koalisyonun açıklamasında rafinerinin vurulduğuna dair bir ifade yer almadı.Reuters'ın incelediği NASA uydu görüntülerinde ise rafinerinin çevresinde yaklaşık 600 kilometrekarelik bir alana yayılan yoğun siyah duman görüldü. Suudi hükümetinin iletişim ofisi ve devlet petrol şirketi Aramco, yorum taleplerine ilk etapta yanıt vermedi.Riyad'daki varlık fonu kulesi bir hafta içinde ikinci kez vurulduSözcü Sari, Husilerin Riyad'ın finans bölgesine de üç aşamalı bir saldırı düzenlediğini açıkladı.Suudi Sivil Savunma, salı günü Riyad'ın finans bölgesindeki bir kuleye düzenlenen saldırıda 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Başkentin en yüksek binası olan kule, ülkenin ulusal varlık fonu Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) genel merkezine ev sahipliği yapıyor. Bina bir haftadan kısa bir süre içinde ikinci kez hedef alındı.Gerilim, Temmuz ayından beri sürüyorBaşkent Sana dahil Yemen'in batısının büyük bölümünü kontrol eden Husiler, ülkede donmuş olan iç savaşın ABD-İran savaşının etkisiyle Temmuz ayında yeniden başlamasından bu yana Suudi havalimanlarını, petrol tesislerini ve ofis binalarını hedef alıyor.Saldırılar daha önce Aramco'nun bazı operasyonlarını geçici olarak aksatmış, Riyad'a yönelik uluslararası uçuşların çoğunun iptal edilmesine neden olmuştu. Suudi Arabistan, AFC Asya Kupası ve ülkenin amiral gemisi yatırım konferansı Gelecek Yatırım Girişimi (FII) gibi büyük uluslararası etkinlikleri de ertelemek ya da iptal etmek zorunda kalmıştı.

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suudi arabistan, riyad, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), nasa, yemen, husiler, ortadoğu