https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/havalimaninda-feci-kaza-ucak-pervanesine-carpan-kadin-oldu-1110636982.html
Havalimanında feci kaza: Uçak pervanesine çarpan kadın öldü
Havalimanında feci kaza: Uçak pervanesine çarpan kadın öldü
Sputnik Türkiye
ABD'nin Alaska eyaletinde 38 yaşındaki Christina Blake, havalimanında motoru çalışan bir uçağın pervanesine çarparak hayatını kaybetti. Pilotun kazayı önlemek... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T12:12+0300
2026-11-27T12:12+0300
2026-11-27T12:12+0300
yaşam
alaska
abd
uçak
uçak motoru
uçak kazası
ölü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/06/1110168905_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e0c0414a922185f000928572a081e308.jpg
ABD'nin Alaska eyaletindeki Big Lake Havalimanı'nda meydana gelen sıra dışı kaza, 38 yaşındaki Christina Blake'in hayatına mal oldu.24 Kasım 2026 Salı günü yerel saatle 17.00 sıralarında meydana geldi.Alaska Eyalet Polisi, Wasilla kentinde yaşayan Blake'in, tek motorlu Taylorcraft F19 tipi uçağın havalimanına iniş yaptığı sırada uçakların hareket ettiği taksi yolunda bir araç kullandığını açıkladı.Aracından inerek uçağa doğru yürüdüYetkililerin açıklamasına göre Blake, uçağın durmasının ardından aracından inerek motoru hala çalışan hava aracına doğru yürüdü.Bu sırada uçağın dönen pervanesine çarpan kadın ağır yaralandı.Alaska Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada, olay yerine gelen acil müdahale ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Blake'in kurtarılamadığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.Pilot kazayı önlemeye çalıştıAlaska Kamu Güvenliği Departmanı Sözcüsü Austin McDaniel, Anchorage Daily News'e yaptığı açıklamada Blake'in uçağa yaklaşırken pilota el hareketiyle işaret verdiğini belirtti.Pilotun, kadının yaklaştığını fark etmesi üzerine pervaneyi durdurmaya çalıştığı ancak kazayı önleyemediği aktarıldı.Yetkililer, Blake'in pervaneye kasıtlı olarak yürüdüğünü düşünmediklerini belirtirken uçakta yolcu bulunmadığı ve pilotun yaralanmadığı bildirildi.Havalimanında neden bulunduğu bilinmiyorKazanın ardından yürütülen incelemede Christina Blake'in havalimanında neden bulunduğu ve uçağa hangi amaçla yaklaştığı henüz açıklığa kavuşmadı.Blake'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere eyaletin adli tıp merkezine götürülürken ailesine de haber verildi.Kazanın meydana geldiği koşullara ilişkin inceleme sürüyor.Kız kardeşinden duygusal paylaşımChristina Blake'in kız kardeşi Katherine Faye, sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını ve bir ses kaydını paylaşarak kardeşine veda etti.Faye, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Blake'in eski iş arkadaşları ve yakınları da sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları yayımladı. Yakınları, Blake'in ailesine ve kızlarına olan bağlılığıyla hatırlanacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/gurcistan-icisleri-bakanligindan-skandal-mudahaleye-savunma-aciklamasi-besiktas-taraftarini-1110634780.html
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/06/1110168905_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_0c8967680014da73e55416ec48dd888f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
alaska, abd, uçak, uçak motoru, uçak kazası, ölü
alaska, abd, uçak, uçak motoru, uçak kazası, ölü
Havalimanında feci kaza: Uçak pervanesine çarpan kadın öldü
ABD'nin Alaska eyaletinde 38 yaşındaki Christina Blake, havalimanında motoru çalışan bir uçağın pervanesine çarparak hayatını kaybetti. Pilotun kazayı önlemek için motoru durdurmaya çalıştığı öğrenilirken kadının neden havalimanında bulunduğu henüz belirlenemedi.
ABD'nin Alaska eyaletindeki Big Lake Havalimanı'nda meydana gelen sıra dışı kaza, 38 yaşındaki Christina Blake'in hayatına mal oldu.
24 Kasım 2026 Salı günü yerel saatle 17.00 sıralarında meydana geldi.
Alaska Eyalet Polisi, Wasilla kentinde yaşayan Blake'in, tek motorlu Taylorcraft F19 tipi uçağın havalimanına iniş yaptığı sırada uçakların hareket ettiği taksi yolunda bir araç kullandığını açıkladı.
Aracından inerek uçağa doğru yürüdü
Yetkililerin açıklamasına göre Blake, uçağın durmasının ardından aracından inerek motoru hala çalışan hava aracına doğru yürüdü.
Bu sırada uçağın dönen pervanesine çarpan kadın ağır yaralandı.
Alaska Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada, olay yerine gelen acil müdahale ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Blake'in kurtarılamadığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Pilot kazayı önlemeye çalıştı
Alaska Kamu Güvenliği Departmanı Sözcüsü Austin McDaniel, Anchorage Daily News'e yaptığı açıklamada Blake'in uçağa yaklaşırken pilota el hareketiyle işaret verdiğini belirtti.
Pilotun, kadının yaklaştığını fark etmesi üzerine pervaneyi durdurmaya çalıştığı ancak kazayı önleyemediği aktarıldı.
Yetkililer, Blake'in pervaneye kasıtlı olarak yürüdüğünü düşünmediklerini belirtirken uçakta yolcu bulunmadığı ve pilotun yaralanmadığı bildirildi.
Havalimanında neden bulunduğu bilinmiyor
Kazanın ardından yürütülen incelemede Christina Blake'in havalimanında neden bulunduğu ve uçağa hangi amaçla yaklaştığı henüz açıklığa kavuşmadı.
Blake'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere eyaletin adli tıp merkezine götürülürken ailesine de haber verildi.
Kazanın meydana geldiği koşullara ilişkin inceleme sürüyor.
Kız kardeşinden duygusal paylaşım
Christina Blake'in kız kardeşi Katherine Faye, sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını ve bir ses kaydını paylaşarak kardeşine veda etti.
Faye, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Her zaman kalbimde olacaksın, benim güzel kardeşim. Anneme ve büyükanneme benim için sarıl. Bir gün hepinizin yanında olacağım."
Blake'in eski iş arkadaşları ve yakınları da sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları yayımladı. Yakınları, Blake'in ailesine ve kızlarına olan bağlılığıyla hatırlanacağını ifade etti.