https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/havalimaninda-feci-kaza-ucak-pervanesine-carpan-kadin-oldu-1110636982.html

Havalimanında feci kaza: Uçak pervanesine çarpan kadın öldü

Havalimanında feci kaza: Uçak pervanesine çarpan kadın öldü

Sputnik Türkiye

ABD'nin Alaska eyaletinde 38 yaşındaki Christina Blake, havalimanında motoru çalışan bir uçağın pervanesine çarparak hayatını kaybetti. Pilotun kazayı önlemek... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T12:12+0300

2026-11-27T12:12+0300

2026-11-27T12:12+0300

yaşam

alaska

abd

uçak

uçak motoru

uçak kazası

ölü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/06/1110168905_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e0c0414a922185f000928572a081e308.jpg

ABD'nin Alaska eyaletindeki Big Lake Havalimanı'nda meydana gelen sıra dışı kaza, 38 yaşındaki Christina Blake'in hayatına mal oldu.24 Kasım 2026 Salı günü yerel saatle 17.00 sıralarında meydana geldi.Alaska Eyalet Polisi, Wasilla kentinde yaşayan Blake'in, tek motorlu Taylorcraft F19 tipi uçağın havalimanına iniş yaptığı sırada uçakların hareket ettiği taksi yolunda bir araç kullandığını açıkladı.Aracından inerek uçağa doğru yürüdüYetkililerin açıklamasına göre Blake, uçağın durmasının ardından aracından inerek motoru hala çalışan hava aracına doğru yürüdü.Bu sırada uçağın dönen pervanesine çarpan kadın ağır yaralandı.Alaska Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada, olay yerine gelen acil müdahale ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Blake'in kurtarılamadığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.Pilot kazayı önlemeye çalıştıAlaska Kamu Güvenliği Departmanı Sözcüsü Austin McDaniel, Anchorage Daily News'e yaptığı açıklamada Blake'in uçağa yaklaşırken pilota el hareketiyle işaret verdiğini belirtti.Pilotun, kadının yaklaştığını fark etmesi üzerine pervaneyi durdurmaya çalıştığı ancak kazayı önleyemediği aktarıldı.Yetkililer, Blake'in pervaneye kasıtlı olarak yürüdüğünü düşünmediklerini belirtirken uçakta yolcu bulunmadığı ve pilotun yaralanmadığı bildirildi.Havalimanında neden bulunduğu bilinmiyorKazanın ardından yürütülen incelemede Christina Blake'in havalimanında neden bulunduğu ve uçağa hangi amaçla yaklaştığı henüz açıklığa kavuşmadı.Blake'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere eyaletin adli tıp merkezine götürülürken ailesine de haber verildi.Kazanın meydana geldiği koşullara ilişkin inceleme sürüyor.Kız kardeşinden duygusal paylaşımChristina Blake'in kız kardeşi Katherine Faye, sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını ve bir ses kaydını paylaşarak kardeşine veda etti.Faye, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Blake'in eski iş arkadaşları ve yakınları da sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları yayımladı. Yakınları, Blake'in ailesine ve kızlarına olan bağlılığıyla hatırlanacağını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/gurcistan-icisleri-bakanligindan-skandal-mudahaleye-savunma-aciklamasi-besiktas-taraftarini-1110634780.html

alaska

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alaska, abd, uçak, uçak motoru, uçak kazası, ölü