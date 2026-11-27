https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/gurcistan-icisleri-bakanligindan-skandal-mudahaleye-savunma-aciklamasi-besiktas-taraftarini-1110634780.html

Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan skandal müdahaleye 'savunma' açıklaması: Beşiktaş taraftarını suçladılar

Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan skandal müdahaleye 'savunma' açıklaması: Beşiktaş taraftarını suçladılar

Sputnik Türkiye

Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımıyla tepkilerin odağına yerleşen Gürcistan polisinin eylemlerine ilişkin... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T11:10+0300

2026-11-27T11:10+0300

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spor

beşiktaş

gürcistan i̇çişleri bakanlığı

uefa

gürcistan

filistin

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Gürcü televizyon kanalı TV Pirveli’nin aktardığı açıklamada ülkenin İçişleri Bakanlığı, üç güvenlik görevlisinin ve bazı taraftarların yaralandığını bildirdi; ancak yaralanan Türk taraftarların sayısı ve sağlık durumlarına dair bilgi vermekten kaçındı.Bakanlık aşırı gücü savunup taraftarı hedef aldıGürcistan İçişleri Bakanlığı, Türk taraftarlara yönelik sert müdahalenin gerekçesini Avrupa Meydanı’ndan Batum Arena’ya yapılan yürüyüşe dayandırarak siyah-beyazlı taraftarları suçladı. Özel müdahale araçlarının kullanıldığını da doğrulayan bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Filistin bayrağı iddialarını reddettiUluslararası basına yansıyan, müdahalenin Beşiktaş taraftarlarının Filistin’e destek amacıyla açtığı bayrak ve pankartlarla bağlantılı olduğu yönündeki haberler de bakanlık tarafından reddedildi. Gerilimin bayrak ve pankartlardan önce yürüyüş sırasında başladığını iddia eden bakanlık, "Gürcistan topraklarında vatandaşlığına veya milliyetine bakılmaksızın herkes yasalara uymak zorunda" açıklamasını yaptı.Orantısız güç ve soruşturma soruları yanıtsız kaldıBakanlığın son dakika açıklamasında ağırlıklı olarak Beşiktaş taraftarlarına yönelik suçlamalara yer verilirken, görüntülere yansıyan orantısız kuvvetin ölçülülüğüne ilişkin tek bir değerlendirme dahi yapılmadı. Kamuoyunda büyük tepki çeken müdahalelerin ardından ilgili polisler hakkında idari veya adli bir inceleme başlatılıp başlatılmadığı da cevapsız bırakıldı.Beşiktaş’tan sert kınama ve UEFA hamlesi26 Kasım'da oynanan karşılaşmaya damga vuran olayların ardından Beşiktaş Kulübü, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle kınadı. Mağdur olan taraftarlarına geçmiş olsun dileklerini ileten siyah-beyazlı yönetim, UEFA ve Türkiye’nin Batum Başkonsolosluğu nezdinde gerekli diplomatik ve hukuki girişimlerin başlatıldığını duyurdu.Gürcistan İçişleri Bakanlığının sorumluluğu taraftarlara yükleyen son dakika açıklaması, yaşanan sert müdahaleye yönelik tepkileri dindirmekten uzak görünüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/oldugu-ilan-edilen-kadin-hastane-morgunda-gozlerini-acti-1110632343.html

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beşiktaş, gürcistan i̇çişleri bakanlığı, uefa, gürcistan, filistin