https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/gurcistan-icisleri-bakanligindan-skandal-mudahaleye-savunma-aciklamasi-besiktas-taraftarini-1110634780.html
Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan skandal müdahaleye 'savunma' açıklaması: Beşiktaş taraftarını suçladılar
Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan skandal müdahaleye 'savunma' açıklaması: Beşiktaş taraftarını suçladılar
Sputnik Türkiye
Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımıyla tepkilerin odağına yerleşen Gürcistan polisinin eylemlerine ilişkin... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T11:10+0300
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Gürcü televizyon kanalı TV Pirveli’nin aktardığı açıklamada ülkenin İçişleri Bakanlığı, üç güvenlik görevlisinin ve bazı taraftarların yaralandığını bildirdi; ancak yaralanan Türk taraftarların sayısı ve sağlık durumlarına dair bilgi vermekten kaçındı.Bakanlık aşırı gücü savunup taraftarı hedef aldıGürcistan İçişleri Bakanlığı, Türk taraftarlara yönelik sert müdahalenin gerekçesini Avrupa Meydanı’ndan Batum Arena’ya yapılan yürüyüşe dayandırarak siyah-beyazlı taraftarları suçladı. Özel müdahale araçlarının kullanıldığını da doğrulayan bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Filistin bayrağı iddialarını reddettiUluslararası basına yansıyan, müdahalenin Beşiktaş taraftarlarının Filistin’e destek amacıyla açtığı bayrak ve pankartlarla bağlantılı olduğu yönündeki haberler de bakanlık tarafından reddedildi. Gerilimin bayrak ve pankartlardan önce yürüyüş sırasında başladığını iddia eden bakanlık, "Gürcistan topraklarında vatandaşlığına veya milliyetine bakılmaksızın herkes yasalara uymak zorunda" açıklamasını yaptı.Orantısız güç ve soruşturma soruları yanıtsız kaldıBakanlığın son dakika açıklamasında ağırlıklı olarak Beşiktaş taraftarlarına yönelik suçlamalara yer verilirken, görüntülere yansıyan orantısız kuvvetin ölçülülüğüne ilişkin tek bir değerlendirme dahi yapılmadı. Kamuoyunda büyük tepki çeken müdahalelerin ardından ilgili polisler hakkında idari veya adli bir inceleme başlatılıp başlatılmadığı da cevapsız bırakıldı.Beşiktaş’tan sert kınama ve UEFA hamlesi26 Kasım'da oynanan karşılaşmaya damga vuran olayların ardından Beşiktaş Kulübü, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle kınadı. Mağdur olan taraftarlarına geçmiş olsun dileklerini ileten siyah-beyazlı yönetim, UEFA ve Türkiye’nin Batum Başkonsolosluğu nezdinde gerekli diplomatik ve hukuki girişimlerin başlatıldığını duyurdu.Gürcistan İçişleri Bakanlığının sorumluluğu taraftarlara yükleyen son dakika açıklaması, yaşanan sert müdahaleye yönelik tepkileri dindirmekten uzak görünüyor.
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beşiktaş, gürcistan i̇çişleri bakanlığı, uefa, gürcistan, filistin
beşiktaş, gürcistan i̇çişleri bakanlığı, uefa, gürcistan, filistin
Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan skandal müdahaleye 'savunma' açıklaması: Beşiktaş taraftarını suçladılar
11:10 27.11.2026 (güncellendi: 11:37 27.11.2026)
Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımıyla tepkilerin odağına yerleşen Gürcistan polisinin eylemlerine ilişkin Gürcistan İçişleri Bakanlığı, aşırı güç kullanımına rağmen polis müdahalesini savunurken, olaylarda 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu ve faturayı Beşiktaş taraftarına kesti.
Gürcü televizyon kanalı TV Pirveli’nin aktardığı açıklamada ülkenin İçişleri Bakanlığı, üç güvenlik görevlisinin ve bazı taraftarların yaralandığını bildirdi; ancak yaralanan Türk taraftarların sayısı ve sağlık durumlarına dair bilgi vermekten kaçındı.
Bakanlık aşırı gücü savunup taraftarı hedef aldı
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Türk taraftarlara yönelik sert müdahalenin gerekçesini Avrupa Meydanı’ndan Batum Arena’ya yapılan yürüyüşe dayandırarak siyah-beyazlı taraftarları suçladı. Özel müdahale araçlarının kullanıldığını da doğrulayan bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Avrupa Meydanı'ndan Batumi Arena'ya doğru yürüyüş sırasında Beşiktaş taraftarlarının bir kısmı saldırgan davranışlarıyla öne çıktı. Taraftarlar uygunsuz tezahüratlarda bulunarak ve çeşitli cisimler fırlatarak kamu düzenini bozdu, polisin yasal uyarılarına uymadı, güvenlik güçlerine direndi ve fiziksel müdahalede bulundu. Taraftarların şiddet içeren ve provokatif eylemleri stadyum içerisinde de devam etti. Stadyumun altyapısına, özellikle koltuklara zarar veren taraftarlar, daha sonra bu parçaları güvenlik güçlerine fırlatarak polislerin hayatını ve sağlığını tehlikeye attı. Polis, şiddeti önlemek, olayları yatıştırmak ve kamu güvenliğini sağlamak amacıyla özel araçların kullanılması da dahil olmak üzere gerekli müdahalelerde bulundu."
Filistin bayrağı iddialarını reddetti
Uluslararası basına yansıyan, müdahalenin Beşiktaş taraftarlarının Filistin’e destek amacıyla açtığı bayrak ve pankartlarla bağlantılı olduğu yönündeki haberler de bakanlık tarafından reddedildi. Gerilimin bayrak ve pankartlardan önce yürüyüş sırasında başladığını iddia eden bakanlık, "Gürcistan topraklarında vatandaşlığına veya milliyetine bakılmaksızın herkes yasalara uymak zorunda" açıklamasını yaptı.
Orantısız güç ve soruşturma soruları yanıtsız kaldı
Bakanlığın son dakika açıklamasında ağırlıklı olarak Beşiktaş taraftarlarına yönelik suçlamalara yer verilirken, görüntülere yansıyan orantısız kuvvetin ölçülülüğüne ilişkin tek bir değerlendirme dahi yapılmadı. Kamuoyunda büyük tepki çeken müdahalelerin ardından ilgili polisler hakkında idari veya adli bir inceleme başlatılıp başlatılmadığı da cevapsız bırakıldı.
Beşiktaş’tan sert kınama ve UEFA hamlesi
26 Kasım'da oynanan karşılaşmaya damga vuran olayların ardından Beşiktaş Kulübü, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle kınadı. Mağdur olan taraftarlarına geçmiş olsun dileklerini ileten siyah-beyazlı yönetim, UEFA ve Türkiye’nin Batum Başkonsolosluğu nezdinde gerekli diplomatik ve hukuki girişimlerin başlatıldığını duyurdu.
Gürcistan İçişleri Bakanlığının sorumluluğu taraftarlara yükleyen son dakika açıklaması, yaşanan sert müdahaleye yönelik tepkileri dindirmekten uzak görünüyor.