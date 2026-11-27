https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/gurcistan-icisleri-bakanligi-filistin-bayragi-actiklari-icin-taraftara-mudahale-edildigine-dair-1110625781.html

Gürcistan İçişleri Bakanlığı: Filistin bayrağı açtıkları için taraftara müdahale edildiğine dair bilgileri reddediyoruz

Gürcistan İçişleri Bakanlığı: Filistin bayrağı açtıkları için taraftara müdahale edildiğine dair bilgileri reddediyoruz

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı maçta yaşanan olaylara ilişkin açıklama yapan Gürcistan İçişleri Bakanlığı polis müdahalesinin taraftarların Filistin ile ilgili... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T02:50+0300

2026-11-27T02:50+0300

2026-11-27T02:50+0300

dünya

gürcistan i̇çişleri bakanlığı

beşiktaş

filistin

gürcistan

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1b/1110625921_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_58b4649d78ccc9b12df23d30332145ea.jpg

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş'ın, Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı karşılaşmada yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada, Beşiktaş ve Hapoel-Beer Sheva takımlarının Batum Stadı'nda karşılaşması için bakanlığın farklı birimlerinin güvenlik önlemlerinin alınması için görevlendirildiği belirtildi.Taraftarların kentte güvenli şekilde yürüyüş yapabilmesi için gereken tedbirlerin alındığı aktarıldı ve açıklamada "Avrupa Meydanı'ndan Batumi Arena'ya yapılan yürüyüş sırasında, Beşiktaş futbol kulübünün bazı taraftarları agresif davranışlarıyla dikkati çekti" ifadesi kullanıldı.Taraftarların, kentte düzenlenen yürüyüş sırasında polisin uyarılarına uymayarak kamu düzenini ihlal ettiği ve farklı nesneleri fırlattığı aktarıldı. Bakanlık açıklamada şunları ifade etti:Açıklamada, kamu güvenliğini sağlamak ve şiddet olaylarının önlenmesi için polis tarafından "özel araçlar da dahil olmak üzere uygun önlemlerin alındığı" vurgulandı.'3 görevli yaralandı, 16 kişi gözaltına alındı'Bakanlığın 3 görevlisinin olaylarda yaralandığı belirtilen açıklamada "Güvenlik güçleri, yasa dışı eylemlerden dolayı 16 kişiyi gözaltına aldı" ifadesine yer verildi.Bazı haberlerde, karşılaşma sırasında Filistin bayrağı açtıkları için taraftarlara polis tarafından müdahale edildiğine dair bilgilerin yer aldığı belirtilen açıklamada, bu bilgilerin doğru olmadığı öne sürüldüAçıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:Gürcistan'da bulunan vatandaşların ülkenin kanunlarına uyması gerektiği belirtilen açıklamada, polise yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/besiktas-hapoel-beer-sheva-maci-durdu-1110622152.html

filistin

gürcistan

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gürcistan i̇çişleri bakanlığı, beşiktaş, filistin, gürcistan, i̇srail