https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/gurcistan-icisleri-bakanligi-filistin-bayragi-actiklari-icin-taraftara-mudahale-edildigine-dair-1110625781.html
Gürcistan İçişleri Bakanlığı: Filistin bayrağı açtıkları için taraftara müdahale edildiğine dair bilgileri reddediyoruz
Gürcistan İçişleri Bakanlığı: Filistin bayrağı açtıkları için taraftara müdahale edildiğine dair bilgileri reddediyoruz
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı maçta yaşanan olaylara ilişkin açıklama yapan Gürcistan İçişleri Bakanlığı polis müdahalesinin taraftarların Filistin ile ilgili... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T02:50+0300
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Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş'ın, Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı karşılaşmada yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada, Beşiktaş ve Hapoel-Beer Sheva takımlarının Batum Stadı'nda karşılaşması için bakanlığın farklı birimlerinin güvenlik önlemlerinin alınması için görevlendirildiği belirtildi.Taraftarların kentte güvenli şekilde yürüyüş yapabilmesi için gereken tedbirlerin alındığı aktarıldı ve açıklamada "Avrupa Meydanı'ndan Batumi Arena'ya yapılan yürüyüş sırasında, Beşiktaş futbol kulübünün bazı taraftarları agresif davranışlarıyla dikkati çekti" ifadesi kullanıldı.Taraftarların, kentte düzenlenen yürüyüş sırasında polisin uyarılarına uymayarak kamu düzenini ihlal ettiği ve farklı nesneleri fırlattığı aktarıldı. Bakanlık açıklamada şunları ifade etti:Açıklamada, kamu güvenliğini sağlamak ve şiddet olaylarının önlenmesi için polis tarafından "özel araçlar da dahil olmak üzere uygun önlemlerin alındığı" vurgulandı.'3 görevli yaralandı, 16 kişi gözaltına alındı'Bakanlığın 3 görevlisinin olaylarda yaralandığı belirtilen açıklamada "Güvenlik güçleri, yasa dışı eylemlerden dolayı 16 kişiyi gözaltına aldı" ifadesine yer verildi.Bazı haberlerde, karşılaşma sırasında Filistin bayrağı açtıkları için taraftarlara polis tarafından müdahale edildiğine dair bilgilerin yer aldığı belirtilen açıklamada, bu bilgilerin doğru olmadığı öne sürüldüAçıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:Gürcistan'da bulunan vatandaşların ülkenin kanunlarına uyması gerektiği belirtilen açıklamada, polise yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.
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gürcistan i̇çişleri bakanlığı, beşiktaş, filistin, gürcistan, i̇srail
gürcistan i̇çişleri bakanlığı, beşiktaş, filistin, gürcistan, i̇srail
Gürcistan İçişleri Bakanlığı: Filistin bayrağı açtıkları için taraftara müdahale edildiğine dair bilgileri reddediyoruz
Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı maçta yaşanan olaylara ilişkin açıklama yapan Gürcistan İçişleri Bakanlığı polis müdahalesinin taraftarların Filistin ile ilgili pankart açmasının ardından gerçekleştiğini reddederek, stadyuma doğru yürüyüş sırasında şiddet eylemlerinin başladığını savundu. Güvenlik güçlerinin 16 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş'ın, Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı karşılaşmada yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, Beşiktaş ve Hapoel-Beer Sheva takımlarının Batum Stadı'nda karşılaşması için bakanlığın farklı birimlerinin güvenlik önlemlerinin alınması için görevlendirildiği belirtildi.
Taraftarların kentte güvenli şekilde yürüyüş yapabilmesi için gereken tedbirlerin alındığı aktarıldı ve açıklamada "Avrupa Meydanı'ndan Batumi Arena'ya yapılan yürüyüş sırasında, Beşiktaş futbol kulübünün bazı taraftarları agresif davranışlarıyla dikkati çekti" ifadesi kullanıldı.
Taraftarların, kentte düzenlenen yürüyüş sırasında polisin uyarılarına uymayarak kamu düzenini ihlal ettiği ve farklı nesneleri fırlattığı aktarıldı. Bakanlık açıklamada şunları ifade etti:
Bazı taraftarların şiddet ve provokatif eylemleri stadyum alanında devam etti. Stadyumun altyapısına, özellikle de koltuklara zarar verdiler. Koltukları kolluk kuvvetlerine fırlatarak onların canını tehlikeye attılar.
Açıklamada, kamu güvenliğini sağlamak ve şiddet olaylarının önlenmesi için polis tarafından "özel araçlar da dahil olmak üzere uygun önlemlerin alındığı" vurgulandı.
'3 görevli yaralandı, 16 kişi gözaltına alındı'
Bakanlığın 3 görevlisinin olaylarda yaralandığı belirtilen açıklamada "Güvenlik güçleri, yasa dışı eylemlerden dolayı 16 kişiyi gözaltına aldı" ifadesine yer verildi.
Bazı haberlerde, karşılaşma sırasında Filistin bayrağı açtıkları için taraftarlara polis tarafından müdahale edildiğine dair bilgilerin yer aldığı belirtilen açıklamada, bu bilgilerin doğru olmadığı öne sürüldü
Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:
Bu bilgileri kesinlikle reddediyoruz. Taraftarların şiddet eylemlerinin ve kolluk kuvvetleriyle fiziksel çatışmanın, söz konusu bayrak ve pankartların sergilenmesinden önce, stadyuma doğru yürüyüş sırasında başladığını vurguluyoruz.
Gürcistan'da bulunan vatandaşların ülkenin kanunlarına uyması gerektiği belirtilen açıklamada, polise yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.