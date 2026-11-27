https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/fsb-donetskte-ust-duzey-rus-askeri-yetkilisine-yonelik-suikast-girisimi-engellendi-1110633270.html
FSB: Donetsk'te üst düzey Rus askeri yetkilisine yönelik suikast girişimi engellendi
FSB: Donetsk'te üst düzey Rus askeri yetkilisine yönelik suikast girişimi engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Donetsk'te üst düzey bir Rus askeri yetkilisine yönelik üç insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenmesi planlanan suikast... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T10:27+0300
2026-11-27T10:27+0300
2026-11-27T10:28+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donetsk
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
suikast girişimi
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FSB’den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna istihbarat servisleriyle işbirliği yaptığı belirlenen 1997 doğumlu Rusya vatandaşının yakalandığı bildirildi.Açıklamada, Volnovaha kentinde ikamet eden şüphelinin Telegram üzerinden Ukrayna istihbarat temsilcileriyle irtibat kurduğu, Volnovaha ve Mariupol yakınlarındaki Rus birliklerinin konuşlanma noktalarına ilişkin bilgileri karşı tarafa aktardığı kaydedildi.Yöneticilerinin talimatıyla Donetsk'e taşınan şüphelinin, güvenlik birimlerinde görevli üst düzey bir yetkilinin ikametgahı çevresinde gözetleme yaptığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:FSB ekiplerince yakalanan zanlının, "vatana ihanet" suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-vurulan-hedefleri-acikladi-1110630224.html
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rusya, ukrayna, donetsk, rusya federal güvenlik servisi (fsb), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), suikast girişimi
rusya, ukrayna, donetsk, rusya federal güvenlik servisi (fsb), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), suikast girişimi
FSB: Donetsk'te üst düzey Rus askeri yetkilisine yönelik suikast girişimi engellendi
10:27 27.11.2026 (güncellendi: 10:28 27.11.2026)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Donetsk'te üst düzey bir Rus askeri yetkilisine yönelik üç insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenmesi planlanan suikast girişiminin önlendiğini ve olayla bağlantılı bir kadının gözaltına alındığını belirtti.
FSB’den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna istihbarat servisleriyle işbirliği yaptığı belirlenen 1997 doğumlu Rusya vatandaşının yakalandığı bildirildi.
Açıklamada, Volnovaha kentinde ikamet eden şüphelinin Telegram üzerinden Ukrayna istihbarat temsilcileriyle irtibat kurduğu, Volnovaha ve Mariupol yakınlarındaki Rus birliklerinin konuşlanma noktalarına ilişkin bilgileri karşı tarafa aktardığı kaydedildi.
Yöneticilerinin talimatıyla Donetsk'e taşınan şüphelinin, güvenlik birimlerinde görevli üst düzey bir yetkilinin ikametgahı çevresinde gözetleme yaptığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şüpheli, WhatsApp üzerinden söz konusu yetkilinin hareket güzergahları ve kullandığı araçlara dair bilgileri Ukrayna tarafına iletmiştir. Askeri yetkilinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla düşman tarafından, el yapımı tahrip ve yangın etkili patlayıcılarla donatılmış 'Baba-Yaga' tipi üç saldırı İHA'sı devreye sokulmuştur. Söz konusu İHA'lar elektronik harp sistemleriyle bastırılarak FSB bomba imha uzmanlarınca etkisiz hale getirilmiştir."
FSB ekiplerince yakalanan zanlının, "vatana ihanet" suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.