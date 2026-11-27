https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/fsb-donetskte-ust-duzey-rus-askeri-yetkilisine-yonelik-suikast-girisimi-engellendi-1110633270.html

FSB: Donetsk'te üst düzey Rus askeri yetkilisine yönelik suikast girişimi engellendi

FSB: Donetsk'te üst düzey Rus askeri yetkilisine yönelik suikast girişimi engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Donetsk'te üst düzey bir Rus askeri yetkilisine yönelik üç insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenmesi planlanan suikast... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T10:27+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donetsk

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

suikast girişimi

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FSB’den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna istihbarat servisleriyle işbirliği yaptığı belirlenen 1997 doğumlu Rusya vatandaşının yakalandığı bildirildi.Açıklamada, Volnovaha kentinde ikamet eden şüphelinin Telegram üzerinden Ukrayna istihbarat temsilcileriyle irtibat kurduğu, Volnovaha ve Mariupol yakınlarındaki Rus birliklerinin konuşlanma noktalarına ilişkin bilgileri karşı tarafa aktardığı kaydedildi.Yöneticilerinin talimatıyla Donetsk'e taşınan şüphelinin, güvenlik birimlerinde görevli üst düzey bir yetkilinin ikametgahı çevresinde gözetleme yaptığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:FSB ekiplerince yakalanan zanlının, "vatana ihanet" suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

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rusya, ukrayna, donetsk, rusya federal güvenlik servisi (fsb), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), suikast girişimi