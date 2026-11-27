https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/fransiz-haber-ajansi-afpye-siber-saldiri-platform-kapatildi-1110628602.html
Fransız haber ajansı AFP'ye siber saldırı: Platform kapatıldı
Fransız haber ajansı AFP'ye siber saldırı: Platform kapatıldı
Sputnik Türkiye
Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Agence France-Presse (AFP), 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece siber saldırıya uğradı. Ajansın fotoğraf ve görüntü... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T07:13+0300
2026-11-27T07:13+0300
2026-11-27T07:13+0300
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Fransa merkezli uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), siber saldırının hedefi oldu.Fransız basınında yer alan haberlere göre, 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece gerçekleştirilen saldırı, ajansın fotoğraf ve video içeriklerinin paylaşıldığı dijital platformu hedef aldı.AFP Forum erişime kapatıldıAFP yönetiminden yapılan açıklamada, siber saldırının, ajansın görsel içeriklerinin dağıtımında kullanılan AFP Forum platformuna yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.Saldırının tespit edilmesinin hemen ardından teknik ekiplerin harekete geçtiği ve platformun güvenliğini sağlamak amacıyla erişimin durdurulduğu belirtildi.Ajans yönetimi, açıklamasında "Tedbir amacıyla AFP Forum, geçici olarak erişime kapalı." ifadesini kullandı.Saldırının arkasında kimin olduğu bilinmiyorSiber saldırının kaynağının belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemelerin sürdüğü bildirilirken saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da grupların kimliğine ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı açıklandı.AFP yönetimi, konuya ilişkin açıklamasında "Bu aşamada, bu saldırının faillerinin kimliği hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz." ifadelerine yer verdi.Saldırının kapsamı, olası veri kaybı ve AFP Forum platformunun ne zaman yeniden erişime açılacağına ilişkin paylaşılan açıklamada bilgi verilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/izmir-gune-depremle-uyandi-ege-denizi-41-buyuklugunde-sallandi-1110627320.html
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afp
Fransız haber ajansı AFP'ye siber saldırı: Platform kapatıldı
Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Agence France-Presse (AFP), 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece siber saldırıya uğradı. Ajansın fotoğraf ve görüntü içeriklerini abonelerine ulaştırdığı AFP Forum platformu tedbir amacıyla erişime kapatılırken saldırının faillerinin kimliği henüz belirlenemedi.
Fransa merkezli uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), siber saldırının hedefi oldu.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece gerçekleştirilen saldırı, ajansın fotoğraf ve video içeriklerinin paylaşıldığı dijital platformu hedef aldı.
AFP Forum erişime kapatıldı
AFP
yönetiminden yapılan açıklamada, siber saldırının
, ajansın görsel içeriklerinin dağıtımında kullanılan AFP Forum
platformuna yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.
Saldırının tespit edilmesinin hemen ardından teknik ekiplerin harekete geçtiği ve platformun güvenliğini sağlamak amacıyla erişimin durdurulduğu belirtildi.
Ajans yönetimi, açıklamasında "Tedbir amacıyla AFP Forum, geçici olarak erişime kapalı." ifadesini kullandı.
Saldırının arkasında kimin olduğu bilinmiyor
Siber saldırının kaynağının belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemelerin sürdüğü bildirilirken saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da grupların kimliğine ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı açıklandı.
AFP yönetimi, konuya ilişkin açıklamasında "Bu aşamada, bu saldırının faillerinin kimliği hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz." ifadelerine yer verdi.
Saldırının kapsamı, olası veri kaybı ve AFP Forum platformunun ne zaman yeniden erişime açılacağına ilişkin paylaşılan açıklamada bilgi verilmedi.