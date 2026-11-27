https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/fransiz-haber-ajansi-afpye-siber-saldiri-platform-kapatildi-1110628602.html

Fransız haber ajansı AFP'ye siber saldırı: Platform kapatıldı

Fransız haber ajansı AFP'ye siber saldırı: Platform kapatıldı

Sputnik Türkiye

Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Agence France-Presse (AFP), 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece siber saldırıya uğradı. Ajansın fotoğraf ve görüntü... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T07:13+0300

2026-11-27T07:13+0300

2026-11-27T07:13+0300

dünya

afp

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Fransa merkezli uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), siber saldırının hedefi oldu.Fransız basınında yer alan haberlere göre, 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece gerçekleştirilen saldırı, ajansın fotoğraf ve video içeriklerinin paylaşıldığı dijital platformu hedef aldı.AFP Forum erişime kapatıldıAFP yönetiminden yapılan açıklamada, siber saldırının, ajansın görsel içeriklerinin dağıtımında kullanılan AFP Forum platformuna yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.Saldırının tespit edilmesinin hemen ardından teknik ekiplerin harekete geçtiği ve platformun güvenliğini sağlamak amacıyla erişimin durdurulduğu belirtildi.Ajans yönetimi, açıklamasında "Tedbir amacıyla AFP Forum, geçici olarak erişime kapalı." ifadesini kullandı.Saldırının arkasında kimin olduğu bilinmiyorSiber saldırının kaynağının belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemelerin sürdüğü bildirilirken saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da grupların kimliğine ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı açıklandı.AFP yönetimi, konuya ilişkin açıklamasında "Bu aşamada, bu saldırının faillerinin kimliği hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz." ifadelerine yer verdi.Saldırının kapsamı, olası veri kaybı ve AFP Forum platformunun ne zaman yeniden erişime açılacağına ilişkin paylaşılan açıklamada bilgi verilmedi.

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