https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/evrensel-muhabiri-nisa-sude-demirel-14-yasindaki-mahmutun-oldugu-otoparkin-fisi-hl-ismailagaya-1110638929.html

Evrensel muhabiri Nisa Sude Demirel: “14 yaşındaki Mahmut’un öldüğü otoparkın fişi hâlâ İsmailağa’ya kesiliyor”

Evrensel muhabiri Nisa Sude Demirel: “14 yaşındaki Mahmut’un öldüğü otoparkın fişi hâlâ İsmailağa’ya kesiliyor”

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Evrensel gazetesi muhabiri Nisa Sude Demirel oldu. 14 yaşındaki Mahmut... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T13:20+0300

2026-11-27T13:20+0300

2026-11-27T13:20+0300

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14 yaşındaki Mahmut Işıldak, 14 Ekim’de İstanbul Fatih’te bir otoparkın önünde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından otoparkın belediyeye ait Çukurbostan Parkı içerisinde bulunduğu ve İsmailağa Derneği’nin iktisadi işletmesi tarafından işletildiği gündeme geldi.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Evrensel gazetesi muhabiri Nisa Sude Demirel, olayın ardından otoparkı yeniden ziyaret ettiklerini ve işletmenin devam ettiğini gördüklerini söyledi.Demirel, şöyle konuştu:“Müşteri olarak gittik, fiş İsmailağa Derneği’ne kesildi”Demirel, otoparkın hâlâ kim tarafından işletildiğini tespit etmek için 24 Kasım’da alana müşteri olarak gittiklerini anlattı:“Belediye, gittiğimiz gün işlem başlattığını söyledi”Demirel, aynı gün Fatih Belediyesine otoparka ilişkin herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını sorduklarını belirtti:“Mahmut’un hayatını kaybettiği alanın üstü kapatılmış”Demirel, Mahmut Işıldak’ın elektrik akımına kapıldığı noktada yapılan düzenlemeye ilişkin gözlemlerini de aktardı:“Mahmut’un ölümüne ilişkin soruşturmada ne aşamaya gelindiğini bilmiyoruz”Demirel, olayın ardından otoparkın işletilmesine ilişkin tartışmanın sürdüğünü ancak Mahmut Işıldak’ın ölümüne ilişkin adli sürecin hangi aşamada olduğuna dair kamuoyuna açık bir bilgi bulunmadığını belirtti:

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2026

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radyo sputnik, radyo, radyo, i̇smailağa derneği, fatih, sayıştay