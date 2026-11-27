Evrensel muhabiri Nisa Sude Demirel: “14 yaşındaki Mahmut’un öldüğü otoparkın fişi hâlâ İsmailağa’ya kesiliyor”
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Evrensel gazetesi muhabiri Nisa Sude Demirel oldu. 14 yaşındaki Mahmut Işıldak’ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği otoparkı yeniden ziyaret ettiklerini anlatan Demirel, “Fiş hâlâ İsmailağa Derneği’nin iktisadi işletmesine kesiliyor.''dedi.
14 yaşındaki Mahmut Işıldak, 14 Ekim’de İstanbul Fatih’te bir otoparkın önünde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından otoparkın belediyeye ait Çukurbostan Parkı içerisinde bulunduğu ve İsmailağa Derneği’nin iktisadi işletmesi tarafından işletildiği gündeme geldi.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Evrensel gazetesi muhabiri Nisa Sude Demirel, olayın ardından otoparkı yeniden ziyaret ettiklerini ve işletmenin devam ettiğini gördüklerini söyledi.
Demirel, şöyle konuştu:
“14 Ekim’de Mahmut Işıldak, Fatih’te bir otoparkın önünde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Daha sonra buranın büyük bir parkın içerisinde bulunan bir otopark olduğunu gördük. Muhtarla ve mahalleliyle konuştuğumuzda da otoparkın İsmailağa tarafından işletildiğini öğrendik. Sayıştay raporlarına baktığımızda buranın belediyeye ait bir park alanı olduğu ve otopark işletmeciliğinin işgal karşılığında sürdürüldüğü bilgisinin raporlara da yansıdığını gördük.”
“Müşteri olarak gittik, fiş İsmailağa Derneği’ne kesildi”
Demirel, otoparkın hâlâ kim tarafından işletildiğini tespit etmek için 24 Kasım’da alana müşteri olarak gittiklerini anlattı:
“Biz gidip otoparka baktık. Arabamızı bıraktık ve yaklaşık bir saat müşteri olarak kullandık. Ödemeyi yaptıktan sonra aldığımız fişin İsmailağa Derneği’nin iktisadi işletmesine kesildiğini gördük. Aslında ‘Hâlâ burada mı?’ diye kontrol etmek için gittik ve işletmenin devam ettiğini gördük.”
“Belediye, gittiğimiz gün işlem başlattığını söyledi”
Demirel, aynı gün Fatih Belediyesine otoparka ilişkin herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını sorduklarını belirtti:
“24 Kasım’da otoparka gittikten yaklaşık bir saat sonra belediyeye ulaştık. 14 Ekim’den bu yana otoparkla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını sorduk. O gün yanıt alamadık. Ertesi gün öğleden sonra belediyeden, 24 Kasım itibarıyla otoparkın belediye tarafından işletilmesi için idari sürecin başlatıldığı yönünde bir yanıt aldık. Bunun üzerine 25 Kasım’da tekrar otoparka gittik. Yeniden ödeme yaptık ve fiş yine İsmailağa Derneği’nin iktisadi işletmesi adına kesildi. Yani değişen bir şey yok.”
“Mahmut’un hayatını kaybettiği alanın üstü kapatılmış”
Demirel, Mahmut Işıldak’ın elektrik akımına kapıldığı noktada yapılan düzenlemeye ilişkin gözlemlerini de aktardı:
“17 Ekim’de mahalleye gittiğimizde Mahmut’un elektrik akımına kapıldığı noktanın üzerinin hızlıca kapatıldığını görmüştük. Anladığımız kadarıyla elektrik tesisatının çok fazla aracın geçtiği bir noktada zemine fazla yakın olmasıyla ilgili bir sorun vardı. Bu hafta yeniden gittiğimizde de aynı şekilde duruyordu. Üstü kapatılmış ancak onun dışında alanda belirgin bir değişiklik görmedik.”
“Mahmut’un ölümüne ilişkin soruşturmada ne aşamaya gelindiğini bilmiyoruz”
Demirel, olayın ardından otoparkın işletilmesine ilişkin tartışmanın sürdüğünü ancak Mahmut Işıldak’ın ölümüne ilişkin adli sürecin hangi aşamada olduğuna dair kamuoyuna açık bir bilgi bulunmadığını belirtti:
“Burada Fatih Belediyesi ve İsmailağa olmak üzere iki farklı aktör var. Ama hâlâ Mahmut’un ölümüne ilişkin soruşturmada herhangi bir yol alındı mı, soruşturma hangi aşamada, bunun bilgisine sahip değiliz. Buna karşılık otoparkın aynı tabela altında ve İsmailağa Derneği’nin iktisadi işletmesi tarafından işletilmeye devam ettiğini gördük.”