https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/emekliye-ek-zam-icin-kritik-toplanti-masada-3-formul-var-1110635675.html

Emekliye ek zam için kritik toplantı: Masada 3 formül var

Emekliye ek zam için kritik toplantı: Masada 3 formül var

Sputnik Türkiye

Emeklilere ek zam çalışması bugün Beştepe'de ekonomi yönetiminin gündeminde olacak. Toplantıda en düşük emekli aylığının yaklaşık 30 bin liraya çıkarılması... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T12:02+0300

2026-11-27T12:02+0300

2026-11-27T12:02+0300

ekonomi̇

emekli

beştepe

cevdet yılmaz

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Emeklilere ek zam çalışmasında gözler bugün Beştepe'de yapılacak toplantıya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, en düşük emekli aylığı, refah payı ve prim gün sayısına göre kademeli zam seçeneklerinin değerlendirilmesi bekleniyor.Türkiye gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği toplantıya ekonomi yönetimi ile AK Parti yöneticileri katılacak. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığının teknik hazırlıklarını yaptığı ek zam çalışması ve alternatiflerin bütçeye getireceği maliyet ele alınacak.Emekli zammı için alternatifler hazırlandıEdinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmada farklı zam seçenekleri ve bunların oluşturacağı maliyetler hazırlandı.AK Parti kurmayları, bütçede emekliler için 700-800 milyar liralık kaynak öngörüldüğünü belirtirken, “Hedefimiz bu kaynağın emekliler arasında en adaletli şekilde dağıtılması” dedi.Bu kapsamda yapılacak dağılımda emeklilerin toplam prim gün sayısının belirleyici seçeneklerden biri olduğu belirtiliyor.En düşük emekli aylığı için 30 bin lira gündemdeAK Parti kulislerinde en düşük emekli aylığının yaklaşık 30 bin lira civarında olabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Ancak söz konusu tutara ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.Ek zam çalışmasında değerlendirilen seçenekler arasında emeklilerin tamamına refah payı verilmesi de bulunuyor.Bunun yanında prim gün sayıları dikkate alınarak farklı oranlarda artış yapılmasını öngören kademeli ek zam uygulaması üzerinde duruluyor.Çalışan ve çalışmayan emekli ayrımına sıcak bakılmıyorÇalışmada gündeme gelen “çalışan-çalışmayan emekli” ayrımına göre farklı zam uygulanması önerisinin ise karşılık bulmadığı belirtiliyor.Türkiye'de şu anda 2,3 milyon civarında çalışan emekli bulunuyor. Çalışmayan emeklilere daha yüksek, çalışan emeklilere daha düşük ek zam verilmesinin kayıt dışı çalışma riskini ortaya çıkarabileceğini ifade eden bazı AK Parti yöneticileri, zam oranlarının prim gün sayısına göre belirlenmesi gerektiğini savunuyor.AK Parti kaynakları, prim günleri arasındaki farkın emekli aylıklarına yansımasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:“En düşük emekli aylıklarında her seferinde yapılan yasal düzenlemeler nedeniyle 3 bin 600 gün prim ödeyerek emekli olanlar ile 7-8 bin gün asgari ücretten prim ödeyenler de en düşük aylık alıyor. Bu büyük bir problem. Böyle bir durumda kimseyi sistemde tutamazsınız, çünkü çalışmaya devam edip çok prim ödemenin bir anlamı kalmıyor”Bu nedenle prim gün sayısına göre kademeli ek zam seçeneğinin çalışmadaki önemli formüllerden biri olduğu belirtiliyor.Ek zam düzenlemesi bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e gelecekEmeklilere ek zam düzenlemesi için hazırlanacak kanun teklifinin 2027 bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.Bütçenin Genel Kurul görüşmeleri 7 Aralık 2026 Pazartesi başlayacak ve 20 Aralık 2026 Pazar sona erecek. Ek zam düzenlemesinin de bütçe sürecinin tamamlanmasının ardından Meclis'te yasalaştırılması hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/dogum-borclanmasinda-kritik-tarih-228-bin-tl-fark-olusabilir-1110571460.html

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emekli, beştepe, cevdet yılmaz