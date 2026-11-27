https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/emekli-tumamiral-ali-deniz-kutluk-anlatti-atinanin-turkiye-libya-itirazi-ne-anlama-geliyor-1110641596.html

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk anlattı: Atina'nın Türkiye-Libya itirazı ne anlama geliyor?

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk anlattı: Atina'nın Türkiye-Libya itirazı ne anlama geliyor?

Sputnik Türkiye

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatına yönelik Yunanistan itirazlarının siyasi nitelik taşıdığını belirtti. Kutluk... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T15:09+0300

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2026-11-27T15:09+0300

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doğu akdeniz

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Doğu Akdeniz’de enerji kaynakları, deniz yetki alanları ve bölgesel güç mücadelesi üzerinden Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim yeniden gündeme geldi. Yunanistan’ın Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatını Dublin’deki Avrupa Birliği (AB) zirvesinde gündeme taşıması ve Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ile ABD’nin Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulmasına yönelik girişimleri, bölgedeki dengelere ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Atina’nın Türkiye-Libya mutabakatına yönelik itirazlarının hukuki olmaktan ziyade siyasi nitelik taşıdığını belirtti.Türkiye-Libya mutabakatına yönelik Yunanistan’ın itirazları siyasi mi?AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın girişimleri doğrultusunda zaten sözlü destek verdiğini kaydeden Kutluk, Dublin’deki çıkışın mutabakatın hukuki durumunu değiştirecek bir etkisinin bulunmadığını ifade etti:“AB zaten sözlü olarak destekledi, bu durum aşikar ki Yunan ve Kıbrıs Rum tarafının girişimleri ile oldu. Kasım 2019’da da bu söylemler yapılmıştı zaten. Neticeye etkisi olacak bir yönü ilkinde olmadı bu defa daha da olmamalı, çünkü bu iş Libya’nın bir iç meselesidir. Doğudaki Temsilciler Meclisi ile Batı’daki tanınmış Hükümetin arasındaki bir ilişkinin eksik kalan kısmının tamamlanmasından ibarettir. Dış aktörleri ilgilendiren bir yönü veya yeni durumu yok iken bu konuda tepkiler ortaya konulması iç tüketicinin tatmin edilmesine yönelik görülebilir ancak.”‘Türkiye ve Libya’nın yaptıkları, uluslararası hukukun öngördüğü işbirliğidir’Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatının uluslararası hukuk açısından dayanağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kutluk, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin (UNCLOS/BMDHS) kapalı ve yarı kapalı denizlere kıyısı bulunan devletler arasında işbirliğini öngördüğünü hatırlattı. Sözleşmenin IX. Kısmı’nda yer alan 123. maddenin, kapalı veya yarı kapalı denizlere kıyısı olan devletlerin haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken birbirleriyle işbirliği yapmalarını hükme bağladığını belirten Kutluk, Akdeniz’in de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.Deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmaların bütün kıyıdaş devletler arasında aynı anda yapılmasının zorunlu olmadığını vurgulayan Kutluk, siyasi iradelerin örtüşmesi halinde diğer ülkelerle de benzer uzlaşıların sağlanabileceğini belirtti.‘Yunan itirazlarının hukuki zemini pek fark edilemiyor’Yunanistan’ın Türkiye-Libya mutabakatına yönelik itirazlarının hukuki dayanağının belirgin olmadığını savunan Kutluk, Atina’nın konuyu AB ve Washington gibi üçüncü tarafların gündemine taşımasının itirazların siyasi niteliğini ortaya koyduğunu söyledi:“Yunan itirazlarının hukuki zemini pek fark edilememektedir ve ziyadesiyle siyasi itirazlar olduğu konunun taşındığı AB platformları veya Washington gibi üçüncü taraflardan izlenebilir”2019 yılında imzalanan Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatının Birleşmiş Milletler kayıtlarına her iki ülke tarafından ayrı ayrı tescil ettirildiğini hatırlatan Kutluk, tartışmanın yeni bir gelişme olmadığını vurguladı. Kutluk, “Konu bugünün değil 7 yıl öncesinin konusudur” dedi.‘Doğu Akdeniz Enerji Merkezi’nin önündeki en büyük engel pazarlara erişim’Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve ABD’nin Doğu Akdeniz Enerji Merkezi girişimini de değerlendiren Kutluk, enerji üreten ülkelerin güçlerini birleştirmesinin anlaşılabilir olduğunu ancak bölgedeki enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara ulaştırılmasında önemli güçlükler bulunduğunu belirtti. Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya uzanması planlanan boru hattının maliyet-etkin bulunmadığı için hayata geçirilemediğini kaydeden Kutluk, İsrail’in ürettiği sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) batı pazarlarına taşınmasının da altyapı sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.Türkiye’nin enerji koridoru olarak mevcut altyapısından yararlanılamamasının önemli bir eksiklik olduğunu belirten Kutluk, Türkiye’nin sürece dahil edilmemesi nedeniyle Avrupa pazarına ulaşabilecek boru hattı bağlantılarının değerlendirilemediğini söyledi. İsrail gazının sınırlı miktarda Mısır üzerinden ihraç edildiğini aktaran Kutluk, Mısır’daki sıvılaştırma tesislerinin mevcut kapasitesinin de üretilen gaz miktarıyla uyumlu olmadığını kaydetti. Yeni tesislerin inşaat maliyetlerinin ise Kıbrıs ve Mısır açısından yüksek olduğunu vurguladı.‘Son 3 yıldır jeopolitik amaç ön planda’Doğu Akdeniz Enerji Merkezi girişiminin yalnızca enerji kaynaklarının değerlendirilmesiyle sınırlı olmadığını belirten Kutluk, son üç yılda jeopolitik hedeflerin ve bölgesel ittifak arayışlarının daha belirgin hale geldiğini söyledi. Bölgedeki ülkelerin NATO benzeri ittifaklar oluşturma çabalarına dikkat çeken Kutluk, bu girişimlerin genel güvensizlik ortamı ve saldırgan dış politika yaklaşımlarıyla bağlantılı olduğunu değerlendirdi. ABD’nin enerji merkezi girişiminde yer almasının arkasında ise Amerikan petrol şirketlerinin ve bu şirketlerle ortaklıkları bulunan İsrail’in teşviklerinin etkili olduğunu belirten Kutluk, söz konusu girişimin henüz Doğu Akdeniz’deki güç dengelerini değiştirecek bir niteliğe ulaşmadığını ifade etti:“Güç dengeleri üzerinde sonuç değiştirecek bir mahiyet (henüz) almadıkları düşünülebilir.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/yunanistan-disisleri-bakani-gerapetritisten-12-mil-aciklamasi-secilen-sekilde-ve-zamanda-1110507472.html

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doğu akdeniz