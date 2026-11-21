https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/yunanistan-disisleri-bakani-gerapetritisten-12-mil-aciklamasi-secilen-sekilde-ve-zamanda-1110507472.html

Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'ten 12 mil açıklaması: 'Seçilen şekilde ve zamanda gerçekleştirilecek'

Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'ten 12 mil açıklaması: 'Seçilen şekilde ve zamanda gerçekleştirilecek'

Sputnik Türkiye

Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, kara sularını 12 deniz miline çıkarmanın ülkesi için tek taraflı bir hak olduğunu iddia ederek bu hakkın 'Yunan... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T17:48+0300

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Türkiye ile yürütülen diyalog süreci, Ege'de kara sularının 12 deniz miline çıkarılması, Mavi Vatan yaklaşımı ve Türk-Libya Mutabakat Muhtırası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Ta Nea gazetesine konuşan Gerapetritis, Girit'in güneyinde Chevron tarafından başlatılması planlanan sismik araştırmaları da değerlendirirken, Ankara ile Atina arasındaki temel anlaşmazlıkların sürdüğünü ancak diyalog kanallarının açık tutulmasının önem taşıdığını vurguladı.Ta Nea'ya konuşan Gerapetritis, kara sularının genişletilmesine ilişkin soruya verdiği yanıtta, bu hakkın Yunanistan'ın vazgeçilmez ve tek taraflı olarak kullanabileceği bir hak olduğunu dile getirdi.Yunan Bakan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Mavi Vatan temelsiz ve maksimalist bir teori'Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Ankara'nın Mavi Vatan yasa tasarısını yasalaştırma ihtimali ve böyle bir adımın Türkiye-Yunanistan ilişkilerine olası etkileri hakkındaki soruya yanıt verdi.Mavi Vatan'ın Uluslararası Deniz Hukuku’nda kesinlikle hiçbir dayanağı bulunmayan, temelsiz ve maksimalist bir teori olduğunu iddia eden Gerapetritis, "Herhangi bir hukuki sonuç doğurmamaktadır ve hiçbir koşul altında herhangi bir hukuki sonuç doğurması da söz konusu değildir. İlgili yasama girişimine ilişkin konuyu takip ediyoruz" dedi. Gerapetritis konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Bugün Yunanistan her alanda hiç olmadığı kadar güçlü'Gerapetritis, Türkiye ile Yunanistan arasında yürütülen siyasi diyalog ve pozitif gündem görüşmelerinin bir sonraki turunun ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin soruya da yanıt verdi.Gerapetritis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki siyasi diyalog ve pozitif gündem görüşmelerinin bir sonraki turunun 7-8 Aralık tarihlerinde Türkiye'de yapılmasının planlandığını açıkladı. Güven Artırıcı Önlemler kapsamındaki temasların sürdüğünü belirten Gerapetritis, iki ülke heyetlerinin son olarak 9 Ekim'de Atina'da bir araya geldiğini hatırlattı. Gerapetritis, 2023'ten bu yana düzenli ve yapılandırılmış bir diyalog mekanizması oluşturulmasını önemli bulduğunu ifade etti.Yunan Bakan demecinin bu bölümünü şu cümlelerle tamamladı:'Türk-Libya Mutabakat Muhtırası geçersiz ve hükümsüzdür'Türk-Libya Mutabakat Muhtırası'nı da değerlendiren Gerapetritis, söz konusu anlaşma nedeniyle gündeme gelebilecek yaptırımlar ve Atina'nın Trablus yönetimiyle ilişkilerinin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.Gerapetritis, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğunu savunarak, anlaşmanın geçersiz ve hükümsüz olduğunu, herhangi bir hukuki sonuç doğurmadığını öne sürdü. Libya Temsilciler Meclisinin anlaşmayı onaylamasının bu durumu değiştirmeyeceğini belirten Gerapetritis, söz konusu görüşün uluslararası alanda da genel kabul gördüğünü iddia etti.Gerapetritis röportajda şu cümleleri kaydetti:'Türkiye'nin sismik araştırmaları engellemesi ihtimalini dışlamıyorum'Gerapetritis, Türkiye veya Libya'nın Chevron'un Girit'in güneyindeki sismik araştırmalarını engelleme ihtimalini düşük gördüğünü ancak hiçbir senaryoyu dışlamadığını belirtti. Uluslararası ilişkilerdeki belirsizlikler nedeniyle her türlü gelişmeye hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Gerapetritis, Chevron'a hem Yunanistan hem de Libya tarafından tahsis edilen sahaların, Atina'nın uluslararası deniz hukukuna dayandırdığı orta hat tezine uygun olduğunu savundu. Bunu olumlu bir işaret olarak değerlendiren Gerapetritis, ABD'li enerji şirketinin ilgili sözleşmeleri imzalamadan önce ileri sürülen hak iddialarına ilişkin kapsamlı bir hukuki inceleme gerçekleştirdiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/micotakis-yunanistanin-karasularini-12-deniz-miline-genisletme-hakki-geri-alinmadi-1108538642.html

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