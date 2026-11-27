https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/denizlide-evinde-bagli-halde-olu-bulunmustu-darp-edilip-boguldugu-ortaya-cikti-3-kisi-tutuklandi-1110652370.html

Denizli'de evinde bağlı halde ölü bulunmuştu: Darp edilip boğulduğu ortaya çıktı, 3 kişi tutuklandı

Denizli'de evinde bağlı halde ölü bulunmuştu: Darp edilip boğulduğu ortaya çıktı, 3 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan 49 yaşındaki Fedai K'nin otopsisinde darp izlerine rastlanırken, boğularak... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T22:59+0300

2026-11-27T22:59+0300

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan 49 yaşındaki Fedai K'nin otopsi işlemleri tamamlandı. Hazırlanan ön raporda, Fedai K'nin vücudunda darp izleri bulunduğu ve boğularak öldürüldüğünün belirlendiği bildirildi.Olayla ilgili maktulün eşi A.K. ile B.K. ve M.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı.Eşi cinayeti itiraf ettiŞüphelilerden A.K'nin, eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek boşanmadığı gerekçesiyle arkadaşlarını eve çağırıp cinayeti planladıklarını ve gerçekleştirdiklerini anlattığı belirtildi.Cinayetin, saldırı sırasında Fedai K'nin çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine ortaya çıktığı öğrenildi. Şüphelilerin olayın ardından suçlamaları kabul ettikleri, A.K'nin olay sırasında bayılmış gibi davranarak yaşananlardan haberi olmadığını söylediği, diğer şüphelilerin ise uyuyormuş izlenimi verdiği kaydedildi.Öte yandan şüphelilerin, Fedai K'nin mal varlığını aralarında paylaşmayı planladıkları da ileri sürüldü.Olayın geçmişiAlpaslan Mahallesi 5559 Sokak'taki iki katlı apartmanda dün kavga ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ikinci kattaki dairede Fedai K. elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/bir-aylik-evli-kadin-besinci-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-esi-tutuklandi-1110579579.html

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türkiye, denizli, denizli emniyet müdürlüğü, denizli belediyesi, denizli valiliği, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası