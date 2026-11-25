https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/bir-aylik-evli-kadin-besinci-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-esi-tutuklandi-1110579579.html
Bir aylık evli kadın beşinci kattan düşerek hayatını kaybetti: Eşi tutuklandı
Bir aylık evli kadın beşinci kattan düşerek hayatını kaybetti: Eşi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 22 yaşındaki bir aylık evli Kardelen Hoş Erol, beşinci kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili genç kadının kocası tutuklandı. 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T13:06+0300
2026-11-25T13:06+0300
2026-11-25T13:06+0300
türki̇ye
sultangazi
şüpheli ölüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/19/1110579426_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4097c0ce71d75f0754c4f17ea42a682b.jpg
İstanbul Sultangazi'de beşinci kattaki evlerinden düşerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Kardelen Hoş Erol'un ölümüyle ilgili soruşturmada bir ay önce evlendiği eşi tutuklandı. Sabah'ın haberine göre, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde 18 Kasım'da meydana gelen olayda iddialara göre 22 yaşındaki Kardelen Hoş Erol, yaşadığı binanın 5'inci katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Komşular tartıştıklarını söylediOlayla ilgili soruşturma başlatılırken komşular Kardelen Hoş Erol 'un eşi Burak E. ile olaydan önce aynı evde bulunduğu ve daireden yaklaşık 4-5 saat boyunca tartışma seslerinin duyulduğu anlattı. Bunun üzerine genç kadının eşi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan eş çıkarıldığın nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken çiftin yaklaşık 1 ay önce evlendikleri öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/turkiye-kadin-dernekleri-federasyon-acikladi-turkiyede-237-gunde-355-kadin-hayatini-kaybetti-1110555493.html
türki̇ye
sultangazi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/19/1110579426_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_34f2aec421ff8bc746c52e26e772dfd1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sultangazi, şüpheli ölüm
Bir aylık evli kadın beşinci kattan düşerek hayatını kaybetti: Eşi tutuklandı
İstanbul'da 22 yaşındaki bir aylık evli Kardelen Hoş Erol, beşinci kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili genç kadının kocası tutuklandı.
İstanbul Sultangazi'de beşinci kattaki evlerinden düşerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Kardelen Hoş Erol'un ölümüyle ilgili soruşturmada bir ay önce evlendiği eşi tutuklandı.
Sabah'ın haberine göre, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde 18 Kasım'da meydana gelen olayda iddialara göre 22 yaşındaki Kardelen Hoş Erol, yaşadığı binanın 5'inci katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Komşular tartıştıklarını söyledi
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken komşular Kardelen Hoş Erol 'un eşi Burak E. ile olaydan önce aynı evde bulunduğu ve daireden yaklaşık 4-5 saat boyunca tartışma seslerinin duyulduğu anlattı. Bunun üzerine genç kadının eşi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan eş çıkarıldığın nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken çiftin yaklaşık 1 ay önce evlendikleri öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.