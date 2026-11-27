https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/cumhurbaskani-erdogan-yarin-yunanistan-cumhurbaskani-tasulas-ile-istanbulda-gorusecek-1110650713.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ile İstanbul'da görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ile İstanbul'da görüşecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile İstanbul'da görüşecek. 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T21:04+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın İstanbul'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile bir araya gelecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görüşmenin 28 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/cumhurbaskani-erdogan-halife-hafteri-kabul-etti-1110584942.html
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türkiye, yunanistan, yunanistan dışişleri bakanlığı, yunanistan parlamentosu
türkiye, yunanistan, yunanistan dışişleri bakanlığı, yunanistan parlamentosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ile İstanbul'da görüşecek
21:04 27.11.2026 (güncellendi: 21:21 27.11.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile İstanbul'da görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın İstanbul'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görüşmenin 28 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.