https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/cumhurbaskani-erdogan-yarin-yunanistan-cumhurbaskani-tasulas-ile-istanbulda-gorusecek-1110650713.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ile İstanbul'da görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ile İstanbul'da görüşecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile İstanbul'da görüşecek. 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T21:04+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın İstanbul'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile bir araya gelecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görüşmenin 28 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/cumhurbaskani-erdogan-halife-hafteri-kabul-etti-1110584942.html

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türkiye, yunanistan, yunanistan dışişleri bakanlığı, yunanistan parlamentosu